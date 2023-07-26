Во время маневров российский истребитель Су-35 приблизился к MQ-9 Reaper и отстрелил тепловые ловушки. Одна из них повредила винт БПЛА.

Центральное командование Военно-воздушных сил США сообщило об инциденте с участием американского самолета MQ-9 Reaper и истребителя Cy-35 ВКС России, произошедшем 23 июля в воздушном пространстве Сирии. В результате инцидента MQ-9 Reaper получил серьезные повреждения винта. Это произошло после того, как российский истребитель приблизился к БПЛА и отстрелил тепловые ловушки. Командование ВВС США выразило свое осуждение по поводу произошедшего. "Это вопиющее пренебрежение безопасностью полетов со стороны российских истребителей".

Во время маневров российский истребитель Cy-35 приблизился к MQ-9 Reaper и отстрелил тепловые ловушки. Одна из них повредила винт БПЛА. Фотография представлена онлайн-изданием Bulgarian Military.

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Пресс-служба оборонного ведомства США опубликовала кадры, якобы демонстрирующие масштабы повреждений американского беспилотника. Этот инцидент не единичный, а лишь последний в ряду противостояния российских истребителей высшего класса с американскими беспилотниками, пишет прозападное издание Bulgarian Military.

Подобный инцидент произошел всего за 18 дней до этого, 5 июля, когда российский истребитель Cy-35 совершил "агрессивные" маневры вблизи трех американских "Жнецов", опять же в небе над Сирией, сбросив на их пути сигнальные ракеты. Однако тогда не было зафиксировано никаких повреждений.

Март 2023 года

Подобные столкновения уже имели место в марте, когда российский истребитель Cy-27 "Фланкер", схожий с Cy-35 по конструкции планера и обладающий высокой маневренностью, совершил аналогичные маневры вблизи MQ-9 Reaper BBC США недалеко от Крыма, в результате чего последний упал в воды Черного моря. Продолжающаяся напряженность между российскими войсками и силами Североатлантического альянса в Сирии побудила Соединенные Штаты усилить свое присутствие в этом регионе.

В качестве ответной меры Вашингтон перебросил в Сирию истребители пятого поколения Ф-22, которые, по имеющимся данным, дислоцируются в соседней Иордании, развернул истребители Ф-16 и Ф-35, а также штурмовики А-10 в пределах оперативной досягаемости сирийской территории. По данным американских военных источников в настоящее время Пентагон активно прорабатывает варианты противодействия российским силам в Сирии.

Центральное командование ВВС США заявило, что российский Cy-35 приблизился к MQ-9 и выпустил тепловые ловушки, одна из которых попала в пропеллер американского дрона, серьезно его повредив. Фотография представлена онлайн-изданием Bulgarian Military.

Су-35 в Сирии

В начале 2016 года Cy-35 были переброшены в Сирию в качестве стратегического шага, направленного на нейтрализацию потенциальных угроз, создаваемых боевой авиацией Североатлантического альянса. Это стало ответом на просьбу сирийского правительства к Москве оказать поддержку в оборонительных операциях.

Остатки повстанцев в Сирии сосредоточены в анклавах вблизи турецкой и иракской границ и действуют под защитой турецких и американских вооруженных сил. Присутствие этих сил на сирийской территории, не санкционированное ни Советом Безопасности ООН, ни Дамаском, считается незаконным.

Соединенные Штаты вызывают осуждение мирового сообщества за воровство и вывоз сирийской нефти в Ирак для финансирования своих оккупационных действий в богатых природными ресурсами северо-восточных районах страны. Многие эксперты в области международного права и политики приравнивают эти действия к мародерству, являющемуся тяжким военным преступлением.

Cy-35, которые до сих пор считаются самыми грозными российскими истребителями на уровне эскадрильи, одержали больше побед в воздухе, чем любой другой класс истребителей после окончания холодной войны, включая многочисленные победы над самолетами BCУ в небе над Украиной.

Соединенные Штаты обвинили Москву в попытке сбить беспилотник MQ-9 Reaper в небе над Сирией. Фотография представлена онлайн-изданием Bulgarian Military.

В Сирии эти истребители поддерживаются разветвленной сетью наземных комплексов противовоздушной обороны, в том числе 3PK C-400, а также другими боевыми самолетами, включая российские Cy-30CM и сирийские МиГ-29.

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