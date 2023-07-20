Перспективный турецкий ударный беспилотник "Raider" будет охранять пески Ближнего Востока
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Турецкий военно-промышленный комплекс достиг высоких показателей благодаря заключению рекордной сделки с Саудовской Аравией на поставку современного ударного летательного аппарата Байрактар Акынджы («Знаменосный рейдер»). Этот контракт, который уже назвали "крупнейшим в истории", свидетельствует о высокой популярности БПЛА Bayraktar TB2 во всем мире.
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Заключение исторической оборонной сделки состоялось 18 июля и стало серьезной победой президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана. Этот контракт стал прямым свидетельством его дипломатических усилий по улучшению отношений с арабскими государствами Персидского залива, а также по оздоровлению экономики Турции и выводу страны из кризиса.
На церемонии подписания договора присутствовали президент Турции Тайип Эрдоган, наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд, а также представители турецкого оборонного концерна Baykar и оборонного ведомства Саудовской Аравии. Это знаковое событие стало кульминацией дипломатического турне Эрдогана по странам Персидского залива, стартовавшего 17 июля.
Беспилотный летательный аппарат "Байрактар Акынджы", получивший в Турции меткое название "Знаменоносный рейдер", предназначен для выполнения боевых задач класса "воздух-земля" и "воздух-воздух".
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В день подписания контракта в компании Baykar царило радостное оживление, о чем свидетельствует сообщение генерального директора компании Халука Байрактара в Твиттере. Он назвал соглашение с Министерством обороны Саудовской Аравии "крупнейшим в истории контрактом по экспорту оборонной и авиационной продукции".
В своем официальном обращении генеральный директор и совладелец компании Сельчук Байрактар особо отметил аспекты передачи технологий и совместного производства, подчеркнув тем самым, что это соглашение способно повысить технологическую мощь обеих государств.
Кроме того, в интервью турецким средствам массовой информации CEO Baykar Makina заявил, что в настоящий момент готовится к подписанию еще один " крупный" контракт на закупку у Анкары "умных" боеприпасов и других видов вооружений. Все это оружие будет производиться на предприятиях в Турции.
Напомним, что Сельчук Байрактар не только является CEO компании, но и связан с президентом Турции семейными узами, проще говоря - он зять Эрдогана. В последние месяцы оборонный концерн Baykar Makina получил всемирное признание благодаря своим ударным БПЛА, в первую очередь Байрактар ТБ2, продемонстрировавшим высокую эффективность в Азербайджане и на Украине.
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За последние несколько лет турецкая промышленность по созданию БПЛА испытала серьезный подъем технологического прогресса и производственного потенциала. По данным Baykar Makina, в прошлом году объем экспорта концерна достиг 1,2 млрд. долларов, а доход - 1,4 млрд. долларов.
Заключение последней сделки является важным успехом Анкары, особенно учитывая обещание Эрдогана вывести Турцию в мировые лидеры в области беспилотных технологий, данное им летом 2021 года во время ввода в строй первого беспилотного летательного аппарата Байрактар Акынджы [UCAV].
Эскалация напряженности в отношениях между Москвой и Киевом демонстрирует все более значимую роль беспилотных летательных аппаратов в современных конфликтах. Это не осталось незамеченным для Эр-Рияда - арабского государства, расположенной в нестабильном регионе.
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Став одним из лидеров в разработке современных беспилотных технологий, Анкара постоянно демонстрирует свои ударные БПЛА на мировом рынке. С успешного применения Bayraktar TB2 акцент сместился в сторону более грозного и боеспособного беспилотника Akinci.
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В центре внимания - турецкий ударный беспилотник "Знаменоносный рейдер"
Байрактар Акынджы - беспилотный летательный аппарат военного назначения. Его размеры впечатляют: длина - 12,2 м, высота - 4,1 м, размах крыла - 20 м. Взлетная масса аппарата составляет 5500 кг, а максимальная полезная нагрузка - 1350 кг, при этом он может подниматься на высоту более 12 километров (40 000 футов).
По грузоподъемности "Акынджы" превосходит своего предшественника - "Байрактар ТБ2". По мнению западных военных специалистов, такое превосходство позволит Akinci применять более мощные виды вооружения и универсальные боевые средства. По своим летно-техническим характеристикам беспилотник уже превзошел все возможные прогнозы.
В прошлом году с беспилотника Akinci был произведен успешный запуск первой турецкой сверхзвуковой ракеты класса "воздух-земля" Roketsan TRG-230-IHA, уничтожившей заданный объект на расстоянии свыше 100 км (62 мили). Таким образом, "Акынджы" был признан единственным БПЛА, способным запустить баллистические сверхзвуковые боеприпасы класса "воздух-поверхность".
Несколько месяцев спустя дрон успешно прошел все стендовые огневые и летные испытания с перспективным авиакомплексом радиообнаружения и наведения. Akinci с высокой точностью сбросил на заданную цель 1000-фунтовую [460 кг] американскую авиабомбу Mark-83, оснащенную турецким комплектом наведения Gokce.
Впоследствии Akinci участвовал в испытаниях с комплектом лазерного наведения LGK-82, поразив цель с идеальной точностью. В рамках этого испытания лазерная система наведения производства местной компании Aselsan была установлена на американскую 500-фунтовую (227 кг) авиабомбу Mark-82.
Помимо передового радара и высокоточных боеприпасов, UCAV может выполнять роль "материнского корабля" для атак "роя дронов". К примеру, еще в 2019 г. профессор Исмаил Демир, директор Президиума оборонной промышленности Турции [SSB], на своей странице в Twitter поделился моделью запуска беспилотника-камикадзе с неподвижным крылом Alpagu, созданного турецкой оборонной компанией STM. Ранее в этом году некоторые издания сообщили, что Akıncı станет первым в мире дроном, оснащенным радаром с активной фазированной антенной решёткой (АФАР).
Официальный турецкий твиттер-аккаунт, часто публикующий информацию о вооруженных силах страны, сообщил: "AKINCI станет первым в мире беспилотным летательным аппаратом, оснащенным радаром АФАР и ракетами класса "воздух-воздух". В ходе испытательных стрельб с борта AKINCI была запущена первая турецкая сверхзвуковая ракета TRG-230-iHA. Боеприпас поразил цель на расстоянии свыше 100 км". В начале этого года UCAV был закуплен также Пакистаном, давним партнером турецкого военно-промышленного комплекса.
Ключевыми преимуществами турецких ударных дронов являются их ценовая доступность и доказанная боевая эффективность. Теперь, после недавнего заключения контракта с Эр-Риядом, можно предположить, что популярность этого самолета в богатом, но крайне неспокойном регионе Ближнего Востока резко возрастет.
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