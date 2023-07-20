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Турецкий военно-промышленный комплекс достиг высоких показателей благодаря заключению рекордной сделки с Саудовской Аравией на поставку современного ударного летательного аппарата Байрактар Акынджы («Знаменосный рейдер»). Этот контракт, который уже назвали "крупнейшим в истории", свидетельствует о высокой популярности БПЛА Bayraktar TB2 во всем мире.

Новый ударный беспилотный авиационный комплекс Akinci, разработанный оборонным концерном Baykar Makina, был торжественно принят на вооружение Вооруженных сил Турции 29 августа 2022 года. Фотография представлена оборонным концерном "Baykar Makina".

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Заключение исторической оборонной сделки состоялось 18 июля и стало серьезной победой президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана. Этот контракт стал прямым свидетельством его дипломатических усилий по улучшению отношений с арабскими государствами Персидского залива, а также по оздоровлению экономики Турции и выводу страны из кризиса.

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На церемонии подписания договора присутствовали президент Турции Тайип Эрдоган, наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд, а также представители турецкого оборонного концерна Baykar и оборонного ведомства Саудовской Аравии. Это знаковое событие стало кульминацией дипломатического турне Эрдогана по странам Персидского залива, стартовавшего 17 июля.

Беспилотный летательный аппарат "Байрактар Акынджы", получивший в Турции меткое название "Знаменоносный рейдер", предназначен для выполнения боевых задач класса "воздух-земля" и "воздух-воздух".

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В день подписания контракта в компании Baykar царило радостное оживление, о чем свидетельствует сообщение генерального директора компании Халука Байрактара в Твиттере. Он назвал соглашение с Министерством обороны Саудовской Аравии "крупнейшим в истории контрактом по экспорту оборонной и авиационной продукции".

В своем официальном обращении генеральный директор и совладелец компании Сельчук Байрактар особо отметил аспекты передачи технологий и совместного производства, подчеркнув тем самым, что это соглашение способно повысить технологическую мощь обеих государств.

Кроме того, в интервью турецким средствам массовой информации CEO Baykar Makina заявил, что в настоящий момент готовится к подписанию еще один " крупный" контракт на закупку у Анкары "умных" боеприпасов и других видов вооружений. Все это оружие будет производиться на предприятиях в Турции.

Напомним, что Сельчук Байрактар не только является CEO компании, но и связан с президентом Турции семейными узами, проще говоря - он зять Эрдогана. В последние месяцы оборонный концерн Baykar Makina получил всемирное признание благодаря своим ударным БПЛА, в первую очередь Байрактар ТБ2, продемонстрировавшим высокую эффективность в Азербайджане и на Украине.

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За последние несколько лет турецкая промышленность по созданию БПЛА испытала серьезный подъем технологического прогресса и производственного потенциала. По данным Baykar Makina, в прошлом году объем экспорта концерна достиг 1,2 млрд. долларов, а доход - 1,4 млрд. долларов.

Перспективный турецкий тяжелый ударный беспилотник "Знаменосный рейдер" Bayraktar Akıncı получит ракеты класса "воздух-воздух" для борьбы с авиационными целями. Фотография представлена оборонным концерном "Baykar Makina".

Заключение последней сделки является важным успехом Анкары, особенно учитывая обещание Эрдогана вывести Турцию в мировые лидеры в области беспилотных технологий, данное им летом 2021 года во время ввода в строй первого беспилотного летательного аппарата Байрактар Акынджы [UCAV].

Эскалация напряженности в отношениях между Москвой и Киевом демонстрирует все более значимую роль беспилотных летательных аппаратов в современных конфликтах. Это не осталось незамеченным для Эр-Рияда - арабского государства, расположенной в нестабильном регионе.

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Став одним из лидеров в разработке современных беспилотных технологий, Анкара постоянно демонстрирует свои ударные БПЛА на мировом рынке. С успешного применения Bayraktar TB2 акцент сместился в сторону более грозного и боеспособного беспилотника Akinci.

В центре внимания - турецкий ударный беспилотник "Знаменоносный рейдер"

Байрактар Акынджы - беспилотный летательный аппарат военного назначения. Его размеры впечатляют: длина - 12,2 м, высота - 4,1 м, размах крыла - 20 м. Взлетная масса аппарата составляет 5500 кг, а максимальная полезная нагрузка - 1350 кг, при этом он может подниматься на высоту более 12 километров (40 000 футов).

По грузоподъемности "Акынджы" превосходит своего предшественника - "Байрактар ТБ2". По мнению западных военных специалистов, такое превосходство позволит Akinci применять более мощные виды вооружения и универсальные боевые средства. По своим летно-техническим характеристикам беспилотник уже превзошел все возможные прогнозы.

В прошлом году с беспилотника Akinci был произведен успешный запуск первой турецкой сверхзвуковой ракеты класса "воздух-земля" Roketsan TRG-230-IHA, уничтожившей заданный объект на расстоянии свыше 100 км (62 мили). Таким образом, "Акынджы" был признан единственным БПЛА, способным запустить баллистические сверхзвуковые боеприпасы класса "воздух-поверхность".

Несколько месяцев спустя дрон успешно прошел все стендовые огневые и летные испытания с перспективным авиакомплексом радиообнаружения и наведения. Akinci с высокой точностью сбросил на заданную цель 1000-фунтовую [460 кг] американскую авиабомбу Mark-83, оснащенную турецким комплектом наведения Gokce.

Турецкий оборонно-промышленный комплекс оснастит боевые беспилотники Akıncı радарами с активной фазированной антенной решёткой (АФАР). Об этом говорится в сообщении главы Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира. Фотография представлена оборонным концерном "Baykar Makina".

Впоследствии Akinci участвовал в испытаниях с комплектом лазерного наведения LGK-82, поразив цель с идеальной точностью. В рамках этого испытания лазерная система наведения производства местной компании Aselsan была установлена на американскую 500-фунтовую (227 кг) авиабомбу Mark-82.

Помимо передового радара и высокоточных боеприпасов, UCAV может выполнять роль "материнского корабля" для атак "роя дронов". К примеру, еще в 2019 г. профессор Исмаил Демир, директор Президиума оборонной промышленности Турции [SSB], на своей странице в Twitter поделился моделью запуска беспилотника-камикадзе с неподвижным крылом Alpagu, созданного турецкой оборонной компанией STM. Ранее в этом году некоторые издания сообщили, что Akıncı станет первым в мире дроном, оснащенным радаром с активной фазированной антенной решёткой (АФАР).

Официальный турецкий твиттер-аккаунт, часто публикующий информацию о вооруженных силах страны, сообщил: "AKINCI станет первым в мире беспилотным летательным аппаратом, оснащенным радаром АФАР и ракетами класса "воздух-воздух". В ходе испытательных стрельб с борта AKINCI была запущена первая турецкая сверхзвуковая ракета TRG-230-iHA. Боеприпас поразил цель на расстоянии свыше 100 км". В начале этого года UCAV был закуплен также Пакистаном, давним партнером турецкого военно-промышленного комплекса.

Ключевыми преимуществами турецких ударных дронов являются их ценовая доступность и доказанная боевая эффективность. Теперь, после недавнего заключения контракта с Эр-Риядом, можно предположить, что популярность этого самолета в богатом, но крайне неспокойном регионе Ближнего Востока резко возрастет.