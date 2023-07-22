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Почему сделка Монголии и американской SpaceX вызвала большой переполох в Китае

Китайские военные эксперты предупреждают, что спутники Starlink, расположенные вблизи китайских границ, способны в случае конфликта оказать поддержку вооруженным силам США и прорвать "Великий китайский файервол".
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Соглашение между Улан-Батором и американской компанией SpaceX вызвало широкий резонанс в службах безопасности Китая

Китайские военные аналитики предупреждают, что расположенные вблизи китайских границ спутники Starlink в случае конфликта могут оказать поддержку вооруженным силам США и прорваться через "Великий китайский файервол". Миссия Starlink компании SpaceX в 2019 году. Фотография представлена компанией Starlink

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Недавнее решение Монголии о "принятии на вооружение" интернет-услуг Starlink от компании SpaceX вызвало озабоченность Китая как потенциальной военной угрозой, так и возможностью обойти жесткий режим цензуры, установленный Пекином в отношении "вредных" иностранных интернет-ресурсов.

6 июля Комиссия по регулированию связи Монголии выдала компании SpaceX, основанной американским миллиардером Илоном Маском, специальные лицензии на деятельность в качестве оператора связи посредством низкоорбитальных спутников, а Starlink - на предоставление интернет-услуг на территории страны. Решение, принятое в рамках проводимой в стране политики цифровой трансформации и нового возрождения, было объявлено в преддверии ежегодного Монгольского экономического форума 2023, который состоялся с 9 по 10 июля.

"Сеть волоконно-оптических кабелей уже обеспечивает широкий доступ к высокоскоростному Интернету по всей Монголии", - заявил 7 июля министр цифрового развития и связи Учрал Ням-Осор. "Однако технология Starlink позволит обеспечить более надежный доступ в труднодоступных районах страны". Пастухи, фермеры, бизнесмены и шахтеры, живущие и работающие по всей нашей огромной родине, смогут получать и использовать информацию со всего мира и тем самым повышать качество своей жизни", - подчеркнул министр.

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Однако некоторые китайские военные эксперты придерживаются иного мнения относительно этой спутниковой сделки. "Монголия - наш сосед. Невозможно сделать так, чтобы спутник предоставлял свои услуги только в одном районе, и "резко" прекратил свою работу в соседнем районе", - пишет в своем блоге шанхайский обозреватель Чэнь Цзисэнь. "Пропускная способность сети позволяет без труда проникать в соседние районы. Неужели это разрушит наш Великий файервол?"

По словам Чена, даже если Starlink гарантирует, что не "пересечет черту", компания уже запланировала предоставление своих сервисов в Монголии и Пакистане, соседствующих с китайскими провинциями Внутренняя Монголия и Синьцзян соответственно. Он пишет, что если в соседних странах произойдут дестабилизирующие социальные события, то связанные с ними новостные сообщения могут оказать влияние на жителей Китая посредством услуг Starlink.

Он также отмечает, что, поскольку Starlink предоставляет автономные услуги, страны, пользующиеся его сервисами, не смогут отказаться от отключения доступа к Интернет в подобных ситуациях. Другие китайские аналитики считают, что спутники двойного назначения Starlink могут представлять угрозу информационной и национальной безопасности Китая, особенно в военное время. Компания SpaceX пока не ответила на запросы китайских СМИ, с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ракета Falcon 9 с полезной нагрузкой Starlink 4-27 стартует с пускового комплекса Launch Complex 40 на космодроме на мысе Канаверал 19 августа 2022 года. Фотография представлена Космическими силами США / Джошуа Конти.

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Однако представитель Министерства цифрового развития и связи Монголии заявил, что использование услуг Starlink не повлияет на отношения Улан-Батора с соседними государствами. "Трансграничная коммуникационная инфраструктура и связь регулируются международными документами, которые были взаимно согласованы всеми государствами, включая Монголию и соседние с ней страны", - сказал представитель министерства. "Эти соглашения служат основой для развития сотрудничества и взаимопонимания между заинтересованными сторонами".

По его словам, Монголия поддерживает дружественные двусторонние отношения со своими соседями и с глубоким уважением относится к суверенитету любого государства. "Что же касается Китая, то он установил свои собственные правила и механизмы контроля в отношении подобных технологий", - подчеркнул чиновник. "Китайские граждане должны руководствоваться собственной юрисдикцией в соответствии с законами и правилами своей страны".

По его словам, правительство Монголии открыто предложило всем операторам низкоорбитальной связи изучить рыночные возможности на территории страны, и выбор пал на компанию Starlink, поскольку она первой вышла на рынок.

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Предостережение Пекина

По состоянию на май этого года компания Starlink построила динамично развивающуюся сеть из более чем 4 000 спутников на низкой околоземной орбите (LEO). К середине 2027 года компания планирует довести их число до 42 000. К настоящему времени ее услугами воспользовались не менее 32 государств, в числе которых, по данным компании, Китай, Россия, Иран и Северная Корея. В мае прошлого года китайская военно-политическая газета People's Liberation Army Daily опубликовала статью "Остерегайтесь варварской экспансии Starlink и его военного назначения".

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"Хотя компания Starlink заявляет, что предоставляет услуги высокоскоростного Интернета для гражданского использования, она имеет богатую историю, связанную с вооруженными силами Соединенных Штатов", - говорилось в публикации. "Один из ее стартовых центров находится на территории базы военно-воздушных сил армии США Ванденберг, и она провела испытания защищенной связи между своими спутниками и истребителями ВВС США".

"Хотя компания Starlink заявляет, что предоставляет услуги высокоскоростного Интернета для гражданского использования, она имеет глубокое прошлое, связанное с вооруженными силами США", - говорится в статье. "Один из ее стартовых центров расположен на авиабазе Военно-воздушных сил США Ванденберг, где она провела испытания защищенной системы связи между своими спутниками и истребителями ВВС Соединенных Штатов".

Интернет-сервисы компании Starlink будут доступны в большинстве стран Азии, за исключением Китая и Северной Кореи. Фотография представлена компанией Starlink.

В статье говорится, что космические аппараты Starlink способны повысить боевую мощь американских вооруженных сил, в том числе благодаря возможностям дистанционного зондирования, передачи данных, навигации и системы целеуказания. В октябре прошлого года Илон Маск в интервью газете Financial Times заявил, что Пекин добивался от него гарантий того, что он не будет пытаться продавать Starlink на территории Китайской Народной Республики.

"Starlink является основной системой управления украинской армии на поле боя, и Китаю также необходимо иметь подобный потенциал", - утверждает военный журналист из Цзянси. По его словам, коэффициент безопасности и возможности передачи информации, обеспечиваемые десятками тысяч спутников Starlink, намного выше, чем при использовании нескольких более крупных космических аппаратов.

Он отмечает, что, поскольку высокоскоростная передача данных имеет ключевое значение в военное время, потребность Китая в спутниках связи будет неуклонно расти. По его словам, Китай уже построил сеть 5G на местном уровне и будет развивать низкоорбитальную спутниковую инфраструктуру для обслуживания стран-участниц инициативы "Один пояс - один путь". 

Согласно сообщению агентства Синьхуа, 9 июля Китай успешно запустил свой первый низкоорбитальный спутник, способный предоставлять интернет-услуги.

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"Безумная стратегия" Монголии

Помимо проекта Starlink, Монголия планирует наладить партнерство с компанией Tesla, крупнейшим в мире производителем электромобилей (EV).

7 июня премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ, Лувсаннамсрайн в рамках виртуального совещания попросил компанию Маска начать исследования по использованию монгольской меди и редкоземельных элементов для производства Tesla в стране. Он заявил, что, хотя эта идея пока кажется безумной, она вполне может оказаться жизнеспособной. Он также предложил создать программу стипендий для подготовки монгольских инженеров в области информационных технологий (ИТ).

Правительство Монголии заявило, что внедрение Starlink является первым этапом амбициозной и широкомасштабной программы по развитию космической экономики. По словам чиновников, Улан-Батор развивает партнерские отношения со странами "Большой семерки" для изучения возможностей сотрудничества в космической сфере мирного назначения, в том числе в области создания спутников связи.

Спикер монгольского парламента и председатель Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатар в интервью корреспонденту Asia Times сообщил, что в этом году в рамках Монгольского экономического форума правительство заключило партнерство с британской компанией What3Words, которая управляет системой геокодов для оптимизации почтовых услуг и поиска туристических маршрутов.

Спикер монгольского парламента и председатель Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатар. Фотография пресс-службы правительства Монголии.

Для привлечения иностранных инвестиций правительство Монголии планирует создать центр частного партнерства и агентство по инвестициям и торговле, сообщил Занданшатар, добавив, что парламент намерен пересмотреть проект закона об инвестициях.

"Китай является особенно важным торговым партнером для Улан-Батора. Доля КНР в нашем экспорте в 2021 году составила 82 процента", - сказал он. "Дальнейшие инвестиции в это партнерство с нашей стороны обеспечат успех нашей долгосрочной политики развития". Он подчеркнул, что Монголия будет и впредь создавать условия, способствующие привлечению ответственных иностранных инвесторов во все отрасли и обеспечивающие им такой же уровень требований, как и местным предпринимателям.

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