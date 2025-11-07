Для Rockstar Games такой шаг является стратегически оправданным, хотя и болезненным для многомиллионной аудитории

Студия Rockstar Games обратилась к игровому сообществу с официальным заявлением, которое многие фанаты ждали с тревогой: релиз долгожданной Grand Theft Auto VI вновь откладывается. По новым данным, игра выйдет не весной, а 19 ноября 2026 года.





В своем обращении компания принесла извинения поклонникам за необходимость продления «и без того долгого ожидания». Разработчики пояснили, что дополнительные месяцы потребуются для того, чтобы довести проект до уровня качества, соответствующего высочайшим ожиданиям аудитории.

Студия выразила благодарность игрокам за терпение и непрерывную поддержку. Несмотря на затянувшееся ожидание, команда уверена, что результат превзойдет все ожидания. Игрокам предстоит оценить масштабы штата Леонида, а также погрузиться в современную атмосферу Вайс-Сити. Игру перенесли на фоне выхода нового отчёта инвесторов Take Two, а также недовольстве уволенных сотрудников, которые высказываются против действий студии.