AMD расширяет возможности Unreal Engine 5.5: добавлены FSR 3.1.3 и Anti-Lag 2

Компания AMD официально добавила поддержку FSR 3.1.3 и Anti-Lag 2 в Unreal Engine 5.5. Обе технологии теперь доступны через отдельные плагины, что дает разработчикам больше возможностей для оптимизации графики и снижения задержек в играх.

FSR (FidelityFX Super Resolution) – это фирменная технология апскейлинга от AMD, которая повышает производительность игр без значительных потерь в качестве изображения. Новая версия FSR 3.1.3 улучшает алгоритмы масштабирования и плавность кадров. Anti-Lag 2, в свою очередь, снижает задержку ввода, обеспечивая более отзывчивое управление, что особенно важно в соревновательных играх.

Хотя эти функции были анонсированы еще в конце 2024 года, до Unreal Engine они добрались только сейчас. Причины задержки не раскрываются, но есть предположение, что AMD сосредоточилась на выпуске драйверов для видеокарт Radeon RX 9070 и RX 9070 XT, ожидаемых весной 2025 года.

Также есть информация, что новые видеокарты от AMD появятся в продаже уже в марте, но их точное количество остается загадкой. Геймеры надеются, что компания сможет избежать дефицита, аналогичного тому, который сейчас наблюдается с RTX 5090 и RTX 5080 от NVIDIA.

Обновления от AMD открывают разработчикам больше возможностей по оптимизации игр на Unreal Engine 5.5, а пользователи смогут насладиться лучшей производительностью и меньшей задержкой в современных проектах.