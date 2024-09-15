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Amogus54
WCCFTech: AMD FSR4 догонит DLSS и XeSS благодаря ИИ
Впервые FSR 4 будет полагаться на искусственный интеллект (машинное обучение), что станет значительным прорывом для компании.


Согласно данным WCCFTech, AMD работает над новой версией технологии FidelityFX Super Resolution (FSR) 4, которая станет серьёзным шагом вперёд в ответ на решения конкурентов — NVIDIA DLSS и Intel XeSS. Впервые FSR 4 будет полагаться на искусственный интеллект (машинное обучение), что станет значительным прорывом для компании.

Что интересно, разработка частично финансируется Sony, и выход FSR 4 ожидается вместе с новым поколением видеокарт Radeon на базе архитектуры RDNA 4 в следующем году. Это также означает, что AMD делает ставку на улучшение визуальной производительности своих графических процессоров и увеличение времени автономной работы устройств, таких как ноутбуки и портативные консоли.

На данный момент известно, что FSR 4 будет включать новые возможности, такие как генерация и интерполяция кадров, что улучшит плавность изображения и повысит энергоэффективность. Это особенно важно для мобильных устройств, где длительность работы от батареи играет ключевую роль. AMD планирует увеличить время автономной игры, например, в Wukong с 60 минут до нескольких часов, что может улучшить пользовательский опыт.

Важно отметить, что до сих пор AMD не использовала машинное обучение в своих решениях FSR напрямую, в отличие от конкурентов. NVIDIA уже с 2018 года активно применяет ИИ в DLSS, а Intel использует аппаратные блоки XMX для своих решений XeSS. Однако с выходом FSR 4 «красная» компания намерена изменить подход и внедрить ИИ в процесс масштабирования и улучшения качества изображения. Пока неясно, будут ли для этого использоваться специализированные аппаратные блоки, такие как тензорные ядра, или же компания продолжит опираться на универсальные вычислительные мощности.

Кроме того, стоит упомянуть, что архитектура RDNA 4 станет последней перед переходом на новую линию графических процессоров под названием uDNA. AMD планирует объединить игровые решения RDNA и вычислительные чипы cDNA в одну линейку, что упростит процесс разработки и снизит затраты на поддержание нескольких направлений.

AMD стремится улучшить качество графики и производительность на своих устройствах, и FSR 4 может стать важным шагом в этой гонке за доминирование в мире графических технологий.

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Bernigan
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lewile
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