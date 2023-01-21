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Здесь собраны кулеры для процессоров и видеокарт, они отличались от активного охлаждения толстыми ребрами, увеличенным диаметром и размерами, что влекло перекрытие первого слота pci-e.



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Skythe - Делал огромные радиаторы воздушного охлаждения, в расчет не берутся с уже установленными кулерами, хотя такие и были, как например Orochi, его размеры позволяют разместить 3 кулера по сторонам, для видеокарт серия ninja, радиатор без возможности крепления кулеров.



Thermaltake - запомнил вот такие радиаторы пассивного охлаждения для видеокарт, Schooner выделял отдельный радиатор.

Arctic cooling - Тоже делали пассивный радиатор для видеокарты и процессора, возможно можно было установить кулер, эффективности вполне хватало для недорогого холодного процессора.

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Deepcool - Сделал удивительную башню, как для пассивного охлаждения, так и с установкой кулером Lucifer v2, еще один пассивный радиатор Gabriel, с установкой кулера, как для сервера.



Asus - Делал пассивные радиатор на все что выходило в их линейке, на видеокарты, на процессор, выпустив башню v60.



Zalman - Сделал Cube радиатор, охлаждал не горячие процессоры, хотя внутрь можно было установить кулер, повысив его эффективность, но тогда пропадала пассивность.



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Cooler master - Выпускал пассивные радиаторы по типу TPC800, у которого кроме теплотрубок еще более плоская трубка, напоминающая испарительную камеру, с возможностью установить кулеры.





Noctua - Сделал вот такой супер пассивный радиатор, с возможностью установить воздушное охлаждение Nh- p1 вполне справлялся с теплом процессора.













Monsterlabo - Пассивный радиатор модульного характера, в него устанавливается видеокарта, предварительно сняв с нее систему охлаждения, а в другую сторону материнская плата с процессором, все это крепилось в раму корпуса компьютера, мощный поток воздуха снизу-вверх создавал конвекцию, выпуская тепло наружу через верх корпуса.

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Silverstone - fanless, пассивный радиатор, с возможностью установить активное охлаждение, вполне справлялся с горячими процессорами.



Intel - Тоже делал пассивные радиаторы, дорогие, с прорезями под установку активного охлаждения, с медной подложкой, в основном для серверов, для пользователей привычный боксовый кулер, который почти не менялся в дизайне, за исключением 1700 сокета.





Nofan - как ясно по названию представил свой бесшумный радиатор оригинального дизайна и конструкции, эффективность такого радиатора была не велика, но достаточна для охлаждения недорогого процессора, размеры некоторых моделей перекрывали разъем pci-e x16, стоили очень дорого, попытка удержаться на рынке кулеров по типу Noctua и SilverStone не увенчалась успехом, сейчас их в продаже почти не найти.





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Thermalright - Производил удивительные супер пассивные радиаторы, не только IFX 14 брат близнец серебряной стрелы и Macho hr22 с возможностью установить кулер, но и настоящий супер пассивный радиатор Sentinel, в каждой теплотрубке по радиатору, отводя максиму тепла 220w, занимая много места на материнской плате, для горячих процессоров, так же радиатор корпус hsc101.



Итог: История пассивных радиаторов, выбор тишины и эффективности, новые кулеры ничуть не уступают радиаторам по цене, эффективности.

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