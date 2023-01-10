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Здесь подобраны кулеры которые запомнились за все время развития компьютеров

Известная бабочка, по своей эффективности вполне справлялось с горячими процессорами, размер подошвы встал бы идеально под 1700 сокет, были бы крепления подходящие, особенно нирвана

Линейка японских кулер со своей особенностью расположения радиатора и теплотрубок, делало их отличительными от всех, skythe выпустили во времена 1366 мощную башню Skythe mine 2 двух башенный, встав где то рядом супер кулерами Noctua nhd14 и silver arrow, эффективно их охлаждения была достаточной для не очень горячив процессоров





Prolimatech - Были хорошими кулерами за свои деньги, где то справлялись с большинства процессорами, а так же для видеокарт, супер кулер armageddon даже сейчас выглядит достойно





Titan - хорошие кулеры, справлялись с большинства процессорами, даже с горячими, за счет компактности много места не занимали в корпусе





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Thermaltake по своему уникальные, как по охлаждению так по дизайну, супер кулер big typhoon достаточно мощные для охлаждения горячих процессоров, как spin и mini typhoon, даже сейчас обнови им крепления, затем пошли известные Frio серия, ну и самый V1 виде веера

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Thermalright ставшие легендой серебряной стреле, супер кулер что мог потягаться с водянками в разгоне, shaman для видеокарты можно было назвать серебряной стрелой для видеокарт, archon супер кулер, подзабылся, на фоне новой серебряной стрелы, ну а особенным кулером стал True cooper, полностью из меди





IceHammer - Запомнились как эффективные башни для горячих процессоров, даже сейчас имея нужные крепления, вполне справляются, в продаже их нет, хорошие кулеры, особенно гибрид с водянкой









Arctic cooling - производительные кулеры для видеокарт, а не только для процессоров, сейчас в продаже их почти не видать, особенно arctic-accelero-xtreme-iv до того как производители подхватили в массовый рынок, опередившее свое время, позволял охладить пыл самой горячей видеокарты, Arctic cooling даже специально выпустили для amd radeon HD 6990 accelero_twin_turbo





Deepcool - До того как стали выпускать новые кулеры, выглядели вот так, так же для видеокарт, которых уже нет в продаже, необычный дизайн, который со временем поменялся, некоторые версии до сих пор продаются, по типу Gamaxx 300





Asus - пропустил их внимание, а они тоже делали кулеры для процессоров Asus silent, по своей эффективности даже конкурировали супер кулерами, сейчас их в продаже не найти





Zalman - До того как стали делать необычные башни, делали красивые из меди кулеры, которые подчеркивали дизайн материнских плат из меди и трубок, той же msi на 775, как например известная медная чаша, которая вполне справлялась





Icegiant prosiphon elite - Об этом кулере узнал совсем недавно, он объединяет в себе водянку, теплотрубки и испарительной камерой, его размеры могут быть больше от версии, конкурируя с такими водянками и супер кулерами до 300w и выше, подойдет для горячих процессоров





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Cooler master - Тогда они делали необычные дизайном кулеры, напоминающие двигатель автомобиля V8, так и вполне неплохой TX3 вполне справлялся с горячим процессором, до n620 и V10, необычным решением стал гибрид, Cooler master air maker 8, сочетающий в себе испарительную камеру к теплотрубкам.







Glacialtech - Незаметный для меня производитель кулеров, обошел мое внимание, лишь недавно лицезрел необычный кулер Turbine 4500 pro, а так же f101, тоже имеет при себе супер башню, даже сейчас выглядят достойно.



Noctua nh-d14 Ну и конечно как без него, самый топовый кулер всех времен, переживший не одно поколение процессоров, не одну смену креплений, в продаже его уже не найти, только в б.у, лишь потомка в лице nh-d15 тихий, производительный, дорогой, подорожал сильно за счет своего успеха бренда.

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Итог: История кулеростроения разные версий, ребрендинг уже существующих для совместимых сокетов и кто ушел с рынка оставив после себя историю в памяти разгона, совместимости, а может до сих пор радуя, не одно поколения процессоров.



















