На которых можно будет скачать пиратские фильмы.

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В Госдуме предложили создать легальные файлообменники для загрузки пиратских фильмов, программного обеспечения, музыки и игр. Данная инициатива принадлежит зампреду комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой и зампреду комитета по экономической политике Михаилу Делягину. Это предложение было зафиксировано в письме, которое депутаты отправили вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.

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Такое решение принято в связи с наложенными санкциями, блокирующими импорт лицензионных дистрибутивов от недружественных зарубежных компаний и корпораций. Посещение пиратских ресурсов россиянами, сопровождается рекламой нелегального игорного бизнеса. Создание собственных площадок для раздачи файлов позволит оградить россиян от просмотра рекламы зарубежных нелегальных ресурсов. Однако планируется распространять рекламу отечественных товаров и услуг, а также ввести платную подписку для отключения рекламы.

Дмитрий Медведев считает, что в условиях наложенных санкций не стоит соблюдать интеллектуальные права на зарубежный контент. Выход из этой ситуации - распространения западного контента как бесплатного пиратского. Это позволит россиянам без ограничений использовать запретные зарубежные файлы и распространять их по всей стране.

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Дмитрий Песков согласился с мнением Медведева. Он подчеркнул, что отечественные дистрибутивы также используются зарубежными пиратами, которые крадут российские активы. А решение о создании отечественных площадок для загрузки контента станет ответной мерой против западных мошенников.