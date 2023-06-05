Андервольтинг видеокарт GeForce RTX 3000 может вызывать падение производительности
Если вы интересуетесь современными компьютерными комплектующими, то наверняка заметили, как за последние годы даже на сайтах, посвященных разгону, все меньше обсуждают разгон, а все больше — андервольтинг и оптимизацию работы чипов. Все дело в том, что авторазгон процессоров и видеокарт достиг такого уровня, что выжать из них дополнительную производительность можно только с помощью неадекватного увеличения энергопотребления и температуры, и для большинства пользователей добытые таким путем три-пять FPS в игре не нужны.
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Андервольтинг востребован как никогда и из-за чудовищного роста энергопотребления видеокарт. Если 8-10 лет назад топовые GeForce GTX 780 Ti или GeForce GTX 980 Ti потребляли всего 250 ватт, то теперь видеокарты на гораздо более меньшем техпроцессе "жрут" какие-то нереальные цифры — "топ" современной линейки GeForce RTX 4090 потребляет 450 ватт, а Radeon RX 7900 XTX — 335 ватт. Причем эти лимиты явно душат эти чипы, которые могут гораздо больше при их увеличении. А процессоры Ryzen 7000 получились настолько горячими, что андервольтинг рекомендуется для их нормальной работы практически в каждом обзоре.
Я узнал про андервольтинг в 2017 году, когда попробовал майнить на видеокарте GeForce GTX 1060 и получил тихую и холодную видеокарту без потерь производительности, и после этого стал применять андервольт и на процессорах, и на видеокартах. Я писал гайды, как сделать андервольт процессоров Zen и Zen+, а также видеокарт GeForce RTX 3000, и свою Palit GeForce RTX 3060 Dual, купленную чуть более года назад, настроил на работу с напряжением 825 мВ и частой 1800 МГц, получив в играх тихую и ледяную видеокарту, которая не грелась даже до 60 градусов.
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Но при такой частоте производительность была чуть ниже заводской, а ведь многие GeForce RTX 3060 отлично работают и на частотах 1900-1950 МГц при низком напряжении. Да и новые игры требуют все больше от видеокарты и производительности GeForce RTX 3060 уже все чаще не хватает на то, чтобы выставить все настройки на максимум и получить стабильные 60 FPS. И я решил для начала получить производительность, равную заводской, но при минимальном напряжении.
Вооружившись утилитой MSI Afterburner и бенчмарком Superposition Benchmark я приступил к тестам, настраивая кривую частот - напряжений, делая скриншоты бенчмарка и записывая результаты в блокнот. С настройками по умолчанию видеокарта набирала 5104 бала с настройками 1080P EXTREME, а с увеличенным до максимума Power Limit, до 180 ватт — 5151 балл.
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И мне сразу бросилось в глаза то, что для того, чтобы получить такой результат с андервольтингом, требуются заметно более высокие частоты, чем держатся при заводских настройках, а если учесть то, что с андевольтингом частоты стоят как вкопанные, а при настройках по умолчанию — скачут, как бешеные, упираясь в Power Limit, эта проблемы выглядела особенно странно.
Я начал пробовать повысить напряжение не меняя частоту и получил парадоксальный результат, на одной частоте, с увеличением напряжения, видеокарта показывала все большую и большую производительность, чем больше напряжения на чип получала. Например, для частоты 1800 МГц зависимость результата от напряжения в Superposition Benchmark выглядела так.
|Частота
|Напряжение, мВ
|Результат в 1080P EXTREME
|1800 МГц
|812
|4800
|1800 МГц
|825
|4806
|1800 МГц
|875
|4941
|1800 МГц
|925
|5012
|1800 МГц
|950
|5018
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Довольно впечатляющая разница в 4.5% на одной частоте. В некоторых играх разница была еще больше. Например, в Cyberpunk 2077 я выставил такие настройки, чтобы получить 100 средних FPS, в MSI Afterburner назначил на клавиши Ctrl + F1-F4 переключение напряжений от 825 до 950 мВ и получил результаты, когда 1 FPS стал примерно равен одному проценту производительности. Посмотрите на видео, как изменяется производительность при увеличении напряжения, вплоть до 7%, а заодно — как подскакивает энергопотребление.
Важно отметить, что я еще со времен GeForce GTX 1060 знал, что неправильная настройка кривой частоты и напряжения дает просадку производительности, поэтому делал это грамотно, как описано в моем гайде, а не как у большинства техноблогеров с YouTube с сотнями тысяч подписчиков, тянущих одну точку кривой вверх и получая не кривую, а линию с углом, где напряжение на промежуточных точках задирается, а скачки частоты около рабочей точки становятся не плавными.
Не выстраивайте кривую вот так — это неправильно
Учитывал я и то, что у видеокарт теперь мониторится в HWiNFO параметр GPU Effective Clock, и когда он сильно разнится с GPU Clock при неправильно выстроенной кривой, просаживается производительность. В моем случае они разнились минимально. Искать решение проблемы я полез не в гугл, а на нашу конференцию, и узнал, что с такой проблемой столкнулся не я один.
Ну а далее я попробовал все, что модно попробовать: сменил версию MSI Afterburner, версию драйверов, настраивал кривую в MSI Afterburner и стандартно, и с фиксацией частоты и напряжения через кнопку "L" — все без толку, зависимость производительности от напряжения оставалась.
Стоит отметить, что подобная проблема есть на процессорах Ryzen 3000 и Ryzen 5000, где снижение напряжения через offset вызывает падение производительности, хотя частота при этом не меняется. На каждом процессоре это проявляется по-разному и некоторые экземпляры выдерживают небольшой offset без потери производительности. Возможно, причина проблемы в низком качестве чипа, или слабой системой питания видеокарты, когда напряжение проседает при нагрузке.
Очень маленькая плата, где текстолит не отводит тепло от фаз питания
Я думаю, что моя проблема не единична, а многие пользователи просто не обращают внимания на то, что производительность упала на 4-7%, не тестируя андервольт тщательно в бенчмарках, а настраивая его прямо в игре.
Итоги
Так что же — андервольт на таких видеокартах, как моя, оказался не так хорош? Или, как пишет пользователь на скриншоте — вообще невозможен с глубоким снижением напряжения? Нет, все нормально, только на таких видеокартах стоит исключить из уравнения андервольта такие переменные, как частота и напряжение, оставив энергопотребление и производительность. И вооружившись этим принципом, я нашел сочетания частоты 1897 МГц и напряжения 875 мВ, при котором видеокарта развивает такую производительность, как на заводских настройках, но потребляет 147 ватт в Superposition Benchmark. А в в 3DMark Time Spy получилось даже на 2.3% баллов больше, чем при стандартных настройках.
Да, 147 ватт энергопотребления не так впечатляют по сравнению со 170 ваттами по умолчанию, но в играх часто будет меньше, а с включенной вертикальной синхронизацией и неполной загрузкой видеокарты потребление еще упадет.
Ну а чтобы не мучиться со снижением температур и шума, стоит приглядеться к видеокартам с хорошей системой охлаждением и качественным питанием. Например, для GeForce RTX 3060 это будут модели MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12G, MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 3X 12G OC или MSI GeForce RTX 3060 GAMING Z TRIO 12G из Ситилинка. Но, если андервольтинг бесплатен, то здесь за тишину и низкий нагрев придется доплатить.
Пишите в комментарии, а вы делаете андервольтинг видеокарты? Если да, протестируйте одну частоту с разными напряжениями, как у меня в таблице, и напишите результаты в комментарии.
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