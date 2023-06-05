За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Если вы интересуетесь современными компьютерными комплектующими, то наверняка заметили, как за последние годы даже на сайтах, посвященных разгону, все меньше обсуждают разгон, а все больше — андервольтинг и оптимизацию работы чипов. Все дело в том, что авторазгон процессоров и видеокарт достиг такого уровня, что выжать из них дополнительную производительность можно только с помощью неадекватного увеличения энергопотребления и температуры, и для большинства пользователей добытые таким путем три-пять FPS в игре не нужны.

реклама

Андервольтинг востребован как никогда и из-за чудовищного роста энергопотребления видеокарт. Если 8-10 лет назад топовые GeForce GTX 780 Ti или GeForce GTX 980 Ti потребляли всего 250 ватт, то теперь видеокарты на гораздо более меньшем техпроцессе "жрут" какие-то нереальные цифры — "топ" современной линейки GeForce RTX 4090 потребляет 450 ватт, а Radeon RX 7900 XTX — 335 ватт. Причем эти лимиты явно душат эти чипы, которые могут гораздо больше при их увеличении. А процессоры Ryzen 7000 получились настолько горячими, что андервольтинг рекомендуется для их нормальной работы практически в каждом обзоре.

рекомендации -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G Много <b>4070</b> в Ситилинке -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Я узнал про андервольтинг в 2017 году, когда попробовал майнить на видеокарте GeForce GTX 1060 и получил тихую и холодную видеокарту без потерь производительности, и после этого стал применять андервольт и на процессорах, и на видеокартах. Я писал гайды, как сделать андервольт процессоров Zen и Zen+, а также видеокарт GeForce RTX 3000, и свою Palit GeForce RTX 3060 Dual, купленную чуть более года назад, настроил на работу с напряжением 825 мВ и частой 1800 МГц, получив в играх тихую и ледяную видеокарту, которая не грелась даже до 60 градусов.

реклама

Но при такой частоте производительность была чуть ниже заводской, а ведь многие GeForce RTX 3060 отлично работают и на частотах 1900-1950 МГц при низком напряжении. Да и новые игры требуют все больше от видеокарты и производительности GeForce RTX 3060 уже все чаще не хватает на то, чтобы выставить все настройки на максимум и получить стабильные 60 FPS. И я решил для начала получить производительность, равную заводской, но при минимальном напряжении.

Вооружившись утилитой MSI Afterburner и бенчмарком Superposition Benchmark я приступил к тестам, настраивая кривую частот - напряжений, делая скриншоты бенчмарка и записывая результаты в блокнот. С настройками по умолчанию видеокарта набирала 5104 бала с настройками 1080P EXTREME, а с увеличенным до максимума Power Limit, до 180 ватт — 5151 балл.

реклама

И мне сразу бросилось в глаза то, что для того, чтобы получить такой результат с андервольтингом, требуются заметно более высокие частоты, чем держатся при заводских настройках, а если учесть то, что с андевольтингом частоты стоят как вкопанные, а при настройках по умолчанию — скачут, как бешеные, упираясь в Power Limit, эта проблемы выглядела особенно странно.

Я начал пробовать повысить напряжение не меняя частоту и получил парадоксальный результат, на одной частоте, с увеличением напряжения, видеокарта показывала все большую и большую производительность, чем больше напряжения на чип получала. Например, для частоты 1800 МГц зависимость результата от напряжения в Superposition Benchmark выглядела так.

Частота Напряжение, мВ Результат в 1080P EXTREME 1800 МГц 812 4800 1800 МГц 825 4806 1800 МГц 875 4941 1800 МГц 925 5012 1800 МГц 950 5018





реклама

Довольно впечатляющая разница в 4.5% на одной частоте. В некоторых играх разница была еще больше. Например, в Cyberpunk 2077 я выставил такие настройки, чтобы получить 100 средних FPS, в MSI Afterburner назначил на клавиши Ctrl + F1-F4 переключение напряжений от 825 до 950 мВ и получил результаты, когда 1 FPS стал примерно равен одному проценту производительности. Посмотрите на видео, как изменяется производительность при увеличении напряжения, вплоть до 7%, а заодно — как подскакивает энергопотребление.





Важно отметить, что я еще со времен GeForce GTX 1060 знал, что неправильная настройка кривой частоты и напряжения дает просадку производительности, поэтому делал это грамотно, как описано в моем гайде, а не как у большинства техноблогеров с YouTube с сотнями тысяч подписчиков, тянущих одну точку кривой вверх и получая не кривую, а линию с углом, где напряжение на промежуточных точках задирается, а скачки частоты около рабочей точки становятся не плавными.

Не выстраивайте кривую вот так — это неправильно

Учитывал я и то, что у видеокарт теперь мониторится в HWiNFO параметр GPU Effective Clock, и когда он сильно разнится с GPU Clock при неправильно выстроенной кривой, просаживается производительность. В моем случае они разнились минимально. Искать решение проблемы я полез не в гугл, а на нашу конференцию, и узнал, что с такой проблемой столкнулся не я один.

Ну а далее я попробовал все, что модно попробовать: сменил версию MSI Afterburner, версию драйверов, настраивал кривую в MSI Afterburner и стандартно, и с фиксацией частоты и напряжения через кнопку "L" — все без толку, зависимость производительности от напряжения оставалась.

Стоит отметить, что подобная проблема есть на процессорах Ryzen 3000 и Ryzen 5000, где снижение напряжения через offset вызывает падение производительности, хотя частота при этом не меняется. На каждом процессоре это проявляется по-разному и некоторые экземпляры выдерживают небольшой offset без потери производительности. Возможно, причина проблемы в низком качестве чипа, или слабой системой питания видеокарты, когда напряжение проседает при нагрузке.

Очень маленькая плата, где текстолит не отводит тепло от фаз питания

Я думаю, что моя проблема не единична, а многие пользователи просто не обращают внимания на то, что производительность упала на 4-7%, не тестируя андервольт тщательно в бенчмарках, а настраивая его прямо в игре.

Итоги

Так что же — андервольт на таких видеокартах, как моя, оказался не так хорош? Или, как пишет пользователь на скриншоте — вообще невозможен с глубоким снижением напряжения? Нет, все нормально, только на таких видеокартах стоит исключить из уравнения андервольта такие переменные, как частота и напряжение, оставив энергопотребление и производительность. И вооружившись этим принципом, я нашел сочетания частоты 1897 МГц и напряжения 875 мВ, при котором видеокарта развивает такую производительность, как на заводских настройках, но потребляет 147 ватт в Superposition Benchmark. А в в 3DMark Time Spy получилось даже на 2.3% баллов больше, чем при стандартных настройках.

Да, 147 ватт энергопотребления не так впечатляют по сравнению со 170 ваттами по умолчанию, но в играх часто будет меньше, а с включенной вертикальной синхронизацией и неполной загрузкой видеокарты потребление еще упадет.

Ну а чтобы не мучиться со снижением температур и шума, стоит приглядеться к видеокартам с хорошей системой охлаждением и качественным питанием. Например, для GeForce RTX 3060 это будут модели MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12G, MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 3X 12G OC или MSI GeForce RTX 3060 GAMING Z TRIO 12G из Ситилинка. Но, если андервольтинг бесплатен, то здесь за тишину и низкий нагрев придется доплатить.

Пишите в комментарии, а вы делаете андервольтинг видеокарты? Если да, протестируйте одну частоту с разными напряжениями, как у меня в таблице, и напишите результаты в комментарии.

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми.