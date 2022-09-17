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Дата 15 сентября 2022 года попадет в историю как конец эпохи майнинга на видеокартах. Эта эпоха началась в 2009 году, когда был запущен первый майнинговый пул и счастливчики могли добывать недавно изобретенную Сатоши Накамото монету Bitcoin в огромных количествах. Будущее криптовалют и майнинга тогда было туманным и многие воспринимали это как эксперимент и забаву, тратя свеженамайненные биткоины, на которые сегодня можно купить небольшой остров в тихом океане, на покупку пиццы. Интересно, что это событие, покупка двух пицц за 300 миллионов долларов стало отмечаться как 22 мая как Bitcoin Pizza Day.

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Несмотря на то, что специализированные устройства для майнинга на основе логических матриц FPGA появились уже в 2011 году и обгоняли самые мощные GPU в два раза, именно майнинг на видеокартах стал самым массовым и доступным большинству энтузиастов. Первые всплески доходности майнинга в 2013 и 2015 годах прошли мимо широкой публики, оставаясь уделом узкого круга посвященных, но все изменилось весной 2017 года.

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Доходность майнинга подскочила настолько, что на самой популярной в то время видеокарте GeForce GTX 1060 можно было заработать около 5000 рублей в месяц. Сначала о халявных деньгах люди узнавали по сарафанному радио - в соцсетях и мессенджерах, но потом про бешеную прибыльность майнига стали рассказывать не только на сайтах, посвященных компьютерам, но даже в новостях по телевизору. Что было дальше, многие из вас наверняка помнят.

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Цены на видеокарты взлетели до небес, но майнеры все равно успевали окупить новенькую видеокарту за несколько месяцев и получить прибыль. Легкие деньги были настолько соблазнительны, что массово брались кредиты и на эти деньги собирались майнинговые фермы.

Очень часто проводится параллель между бумом майнинга и золотой лихорадкой, в которой, как известно, самую большую прибыль получают продавцы лопат. В нашем случае продавцами лопат стали компании AMD и NVIDIA, быстро нарастившие выпуск видеочипов, и вендоры, продававшие видеокарты в промышленных масштабах прямо с заводов. Биткоин в 2017 году добывать на видеокартах было уже нельзя и главной монетой, которую копали видеокарты в это время, стал Ethereum, придуманный выходцем из России, программистом Виталиком Бутериным. Особенно хорошо добывали Ethereum видеокарты от AMD: Radeon RX 470 и Radeon RX 480, а также новенькая Radeon RX Vega. Найти их в магазинах было попросту невозможно.

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Но не одним Эфиром жил тогда майнинг и в 2017 году появились сотни новых монет, многие из которых на старте позволяли заработать огромные деньги. Суть заключалась в том, что свежую монету копали поначалу очень мало майнеров и каждый получал очень большую награду, а следующий затем взлет популярности и цены монеты мог озолотить майнера, который рискнул ее копать.

Обобщенно называют эти монеты альткоинами и к ним относится все, что не является биткоином, то есть Ethereum тоже входит в их число. Но чаще всего под этим общим именем понималось множество новых и небольших монет, перспектива которых была очень туманна. Список их очень велик, но самые известные назвать стоит: Ethereum Classic, Monero, Zcash, Litecoin, Ravencoin, Dogecoin, Ergo и другие. Некоторые монеты, такие как Monero, отлично добывались на процессорах за счет уникального алгоритма.

Среди большинства майнеров отношение к мелким монетам было презрительно-снисходительным и их называли шиткоины от английского слова shitcoins. И подавляющее большинство майнеров в 2017 году добывало на видеокартах Ethereum и чуть менее прибыльную монету Zcash, которая неплохо майнилась на видеокартах от NVIDIA.

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Доходы от майнинга в 2017 году были так велики, что даже обычный компьютер с игровой видеокартой приносил неплохую прибыль и в майнинг вошло огромное количество геймеров с самыми разномастными видеокартами: от GeForce GTX 960 и Radeon HD 7870 до GeForce GTX 1080 Ti и Radeon R9 390. А некоторые смогли не только окупить затраты на видеокарту майнингом, но и вовремя продать ее по практически двойной цене, получив отличную прибыль.

Сказка закончилась внезапно, в начале 2018 года, после резкого обвала курса биткоина, который потянул за собой вниз стоимость остальных монет. И за несколько месяцев прибыльность майнинга упала практически до нуля, заставив майнеров в панике распродавать видеокарты из ферм на вторичном рынке. Вал подержанных видеокарт и склады производителей видеокарт, забитые новенькими моделями, которые оказались никому не нужны, привели к обвальному падению цен. GeForce GTX 1060, за которую просили 35000 рублей в 2017 году, стала стоить меньше 15000 рублей в магазинах и около 10000 рублей на вторичном рынке к концу 2018 года.

После пары лет затишья, осенью 2020 года, грянул новый майнинг бум, на этот раз осложненный дефицитом электронных компонентов из пандемии коронавируса COVID–19. Если в период майнинг бума 2017-2018 годов цены на маломощные видеокарты почти не выросли, то в 2021 и начале 2022 года ситуация с ценами была просто ужасна и люди от безвыходности скупали даже видеокарты GeForce GT 1030 за 9000 рублей, ведь жизнь продолжается и для работы и учебы постоянно требуются новые компьютеры на замену устаревшим или сломавшимся. Мало того, майнить стали даже на игровых ноутбуках, и они тоже взлетели в цене в полтора-два раза.

В период майнинг бума 2020-2022 годов царствовал Ethereum, и если в прошлый майнинг бум были десятки, если не сотни новых альткоинов, которые приносили прибыль, то сейчас новых практически не появилось, а большинство старых оказались окончательно забыты. И это при постоянных сообщениях разработчиках Ethereum, предупреждающих о том, что их монета перейдет в режим Proof of Stake, когда майнинг на видеокартах станет не нужен. Но майнеры только усмехались, и заявляли, что перейдут на майнинг альткоинов, которых имеется достаточное количество.

И вот, 15 сентября 2022 года Ethereum перестал майнится на видеокартах и гигантские мощности майнинга по всей планете распределились по другим монетам. И что же произошло? А произошло то, о чем давно говорили опытные майнеры, чудовищные мощности, сидящие до этого на Ethereum, просто раздавили одну за другой все доступные для майнинга монеты, задрав сложность в небеса и опустив прибыль до такого уровня, что даже затраченное на майнинг электричество нельзя окупить. Можно смело говорить, что майнинг на видеокартах умер. Эпоха закончилась и, скорее всего, ей не дадут повториться, ведь экологический ущерб от майнинга на видеокартах был чудовищным, суммарный расход электричества был сопоставим со средней европейской страной.

Что же ждет теперь рынок видеокарт? Похоже, что "продавцы лопат" не усвоили урок 2018 года и склады забиты видеокартами GeForce RTX 3000, которые уже никому не нужны, ведь совсем скоро произойдет анонс нового поколения видеокарт GeForce RTX 4000. Цены на видеокарты стремительно падают и GeForce RTX 3050 уже можно купить в Ситилинке за 26990 рублей.

Оптимальную для игр в Full HD GeForce RTX 3060 продают за 38990 рублей.

И даже мощные GeForce RTX 3070 продаются чуть дороже 50000 рублей.

Заполняется видеокартами и вторичный рынок, но я бы не советовал покупать там видеокарту, ведь скорее всего вы наткнетесь на экземпляр из фермы, который отработал с высокими температурами много месяцев. А то, что происходит с видеокартами при такой нагрузке, недавно показал известный ремонтник с канала VIK-off. Десятки в буквальном смысле зажаренных видеокарт с потемневшем текстолитом, которые, скорее всего, будут искать новых владельцев на Авито.

Всплывают видео и о так называемом рефабе видеокарт в Китае (Refurbished), когда видеокарты с ферм отчищают и продают под видом новых. Поэтому, если вы хотите купить видеокарту сейчас, лучше смотреть на модели из магазина с нормальной гарантией.

Пишите в комментарии, а как вас коснулся майнинг бум?

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