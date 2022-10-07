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10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 6

Я постоянно ищу полезные утилиты и часто нахожу старые или малоизвестные образцы, которые прекрасно работают под современными Windows и дадут вам новые возможности в работе.
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В комментариях читатели иногда предлагали утилиты, аналогичные или более качественные, чем те, что предложены в блогах серии "10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит". Но есть один нюанс, который стоит учесть при выборе программ. Все утилиты в этой серии блогов бесплатны и доступны для скачивания с сайтов авторов или их страничек на веб-сервисе для хостинга IT-проектов GitHub.

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Это значит, что вам не нужно искать их на сайтах агрегаторах утилит, которые могут быть небезопасны или могут давать ссылки на утилиты, зараженные вредоносными программами, или искать для них "кряки", которые хакеры часто превращают в трояны. Безопасность популярных бесплатных утилит в плане воровства личных данных обеспечивается тем, что их скачивает большое число опытных пользователей, которые сразу поднимают тревогу, если видят ненадлежащее поведение софта. К тому же к подобному набору утилит не возникнет претензий, если использовать их на рабочем месте.

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Минус же у таких утилит только один - иногда они уступают в функциональности дорогим платным аналогам. В прошлом блоге была подборка довольно сложных утилит для опытных пользователей и сегодня мы продолжим в том же духе, начав с утилит, которые помогут вам в установке или клонировании Windows.

WinToHDD

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Утилита WinToHDD от разработчика EasyUEFI Development Team позволит вам установить, переустановить или клонировать уже установленную Windows 11, 10, 8.1, 7 и Vista без создания загрузочной флешки или загрузки с оптического диска. Утилита очень проста и вам достаточно указать размещение ISO-образа и раздел накопителя, в который будет произведена установка Windows.

Ссылка на сайт разработчика.

WinNTSetup

Похожим функционалом обладает утилита WinNTSetup от разработчика JFX. Утилита способна установить Windows на раздел жесткого диска, флешку или виртуальный жесткий диск (VHD). Вдобавок утилита позволяет сразу сделать несколько популярных твиков или интегрировать в Windows нужные драйвера. Я попробовал WinNTSetup на практике и могу сказать, что установка Windows происходит гораздо быстрее, чем с флешки.

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Скачать WinNTSetup можно с сайта msfn.org, где на форуме сайта разработчик WinNTSetup выкладывает новые версии, рассказывает об изменениях и ведет поддержку пользователей.

WinToUSB

А вот простая утилита WinToUSB от разработчика EasyUEFI Development Team позволит вам установить Windows прямо на флешку, а потом загрузиться и работать с нее. Ведь WinToUSB поддерживает функцию Windows To Go - технологию полной работоспособности Windows при загрузке с USB-накопителя.

Ссылка на сайт разработчика.

NTLite

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Утилита NTLite от разработчика Dino Nuhagic позволит вам создать собственный образ Windows, внеся в него множество модификаций и твиков или вырезав многочисленный предустановленный программный мусор, которым славятся Windows 10 и 11. Помимо этого NTLite позволит интегрировать в систему все необходимые патчи и свежие обновления. Мой пример создания сборки на основе Windows 10 20H2 вы можете прочитать в этом блоге.

Ссылка на сайт разработчика.

Speccy

Опытные пользователи для просмотра сведений об аппаратной части компьютера часто пользуются утилитой AIDA64 от компании FinalWire Ltd., но у нее есть два недостатка. Во-первых, она платная, а во-вторых - избыточна для большинства пользователей. А вот похожая утилита Speccy от компании Piriform бесплатна, компактна и не перегружена ненужными модулями. С ее помощью вы можете получать данные о "железе", мониторить его под нагрузкой и создавать удобные отчеты. 

Ссылка на сайт разработчика.

SiSoftware Sandra Lite

Еще одна утилита для сбора информации о компьютере и тестировании комплектующих - SiSoftware Sandra Lite от SiSoftware, первый выпуск которой состоялся в 1995 году. В свое время утилита была гораздо популярнее утилит от FinalWire Ltd., которые в то время назывались AIDA, AIDA32 и Everest. Утилита позволит сравнить производительность вашего компьютера с похожими конфигурациями и создать отчеты об его аппаратной начинке в текстовом, HTML, XML, SMS/DMI или RPT форматах.

Ссылка на сайт разработчика.

O&O DeskInfo

Утилита O&O DeskInfo от разработчика O&O Software GmbH тоже собирает информацию об аппаратной части ПК, но выводит ее прямо на Рабочий стол в удобном виде, позволяя вам отслеживать загрузку процессора и оперативной памяти, использование сети, наличие свободного места на дисках и многое другое.

Ссылка на сайт разработчика.

Clavier+

Clavier+ утилита от разработчика Guillaume Ryder, которая позволит вам с помощью горячих клавиш или ярлыков реализовывать множество функций ОС, полезных команд или запускать нужные программы. Например, реализует с помощью горячих клавиш написание специальных символов: ® или © и им подобных, ввод часто используемых слов и целых предложений в текст (мне явно пора повесить ввод слова Windows на специальную клавишу). Умеет Clavier+ и симулировать нажатие клавиш клавиатуры, или кнопок и колесика мыши и перемещать ее указатель.

Ссылка на сайт разработчика.

WifiInfoView

В прошлых блогах мы рассмотрели много полезных утилит от разработчика Nir Sofer, но для этого блога я приберег еще парочку. Утилита WifiInfoView сканирует ближайшие беспроводные сети, и показывает много полезной информации: SSID имя сети, MAC-адрес, тип PHY (802.11 g/n), мощность и качество сигнала, его частоту, номер канала, максимально доступную скорость, модель роутера, наличие или отсутствие пароля сети и многое другое.

Ссылка на сайт разработчика.

BluetoothView

А утилита BluetoothView следит за активностью Bluetooth-устройств, доступных вам. Для найденного устройства утилита показывает следующую информацию: имя и тип устройства, адрес Bluetooth, время первого и последнего обнаружения, аутентификацию и многое другое.

Ссылка на сайт разработчика.

Для того, чтобы превратить ваш ПК в устройство, способное соединяться с устройствами и интернетом без проводов, вам понадобятся три вещи. Во-первых, роутер, например,TP-LINK Archer C80, который стал самой популярной моделью в Ситилинке. Во-вторых, Wi-Fi адаптер, например, такой, как MERCUSYS MU6H - компактный и недорогой. И в-третьих, Bluetooth-адаптер, который позволит подключать к ПК смартфоны, геймпады и беспроводные наушники - TP-LINK UB500.

Пишите в комментарии, какие еще утилиты вы посоветуете добавить в следующий блог? 

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