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Тестируем Windows 11 версии 22H2 — разочаровывающие итоги года развития

Windows 11 стала одной из самых противоречивых операционных систем от Microsoft последних лет, критикуемой пользователями за системные требования, интерфейс и аппаратные проблемы. Смотрим, что изменилось за первый год ее развития.
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Windows 11 была представлена 15 июня 2021 года, а уже меньше чем через четыре месяца, 5 октября 2021 года, первый выпуск под кодовым обозначением 21H2 вышел в релиз. Все это произошло без того шума, помпы и массированной рекламной компании, которыми ознаменовался выход Windows 10 в свое время. И на это были веские причины, одна из которых заключалась в том, что Windows 11 представляла собой не более чем очередное полугодовое обновление Windows 10 под названием «Sun Valley». И, несмотря на то, что компания Microsoft громко заявляла, что Windows 10 будут последней Windows и других не больше будет, спустя шесть лет ее маркетологи решили, что пора обрадовать заскучавших пользователей чем-то «новеньким».

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Слово «новеньким» здесь не просто так написано в кавычках, ведь стоит вам углубиться в Windows 11 куда-либо дальше меню Пуск или обновленных "Параметров", как вы тут же понимаете, что перед вами старая добрая Windows 10 с небольшими изменениями. 

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Значительную часть пользователей Windows 11 отпугнула чрезвычайно высокими системными требования, оставляющими за бортом огромный парк все еще шустрых компьютеров и ноутбуков. Windows 11 требовала не только доверенный платформенный модуль (TPM) версии 2.0, но и свежие процессоры Intel 8-го поколения (Coffee Lake) и AMD Ryzen 2000 и новее.

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А часть опытных пользователей отпугнули серьезные аппаратные проблемы новой ОС. Например, с работой процессоров AMD Ryzen в Windows 11, когда производительность в некоторых приложениях снижалась на 3–5 %, а в отдельных играх — на 10–15 % за счет проблем с кэшем L3. Но на форумах, посвященных новой системе, среди многочисленных сообщений пользователей о проблемах, то и дело проскакивала фраза - "Вот выйдет первое большое обновление, тогда Windows 11 можно будет пользоваться". 

И вот этот день настал, с выхода Windows 11 прошел без малого год и 20 сентября 2022 года Microsoft выпустила крупное обновление под названием 22H2. И сегодня мы оценим возможности обновления 22H2 и посмотрим на самые интересные изменения в нем.

Как скачать Windows 11

Сразу стоит отметить, что скачать с официального сайта Microsoft образ Windows 11 или средство создания загрузочной флешки пользователям из России невозможно и придется воспользоваться VPN. Мне более удобным способом показалась загрузка через сервис TechBench by WZT, который позволяет скачивать официальные ISO-образы Windows 11 и Windows 10 по прямым ссылкам прямо с серверов компании Microsoft.

Серьезные проблемы

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Следует сразу предостеречь владельцев процессоров Intel 11-го поколения от чистой установки Windows 11, поскольку обновление 22H2 конфликтует с драйверами Intel, вызывая «синие экраны смерти» и самопроизвольные перезагрузки, а решения проблемы пока нет.

Не стоит торопиться обновляться до версии 22H2 и владельцам видеокарт Nvidia, ведь уже подтверждена проблема с неправильной работой обновления с видеокартами Nvidia. Система может снижать нагрузку на процессор в играх до минимума, что проявляется в тормозах, заиканиях звука и фризах.  

Установка

Первое новшество заметно уже при установке, кружок установки теперь выглядит по-другому, в виде полосы.

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Установка Windows 11 происходит довольно быстро, но уже на этапе первоначальной настройки мы сталкиваемся с неприятным сюрпризом - система не дает создать локальную учетную запись даже в Windows 11 Pro, требуя создания аккаунта Microsoft. Обойти это требование пока еще возможно, для этого стоит отключить интернет, обесточив роутер или выдернув LAN кабель из ПК. А после появления экрана "Давайте подключим вас к сети " нажать Shift+F10, открыв командную консоль. Далее нужно ввести команду OOBE\BYPASSNRO и нажать Enter, и после перезагрузки продолжить ограниченную установку, создав локальный аккаунт.

Смотрим на изменения

Открыв обновленный диспетчер задач после загрузки, мы можем видеть, что система потребляет около 2 ГБ оперативной памяти из восьми и в ней запущено 115 процессов.

Диспетчер задач заметно переработан в обновлении 22H2, получив новый дизайн, соответствующий общему стилю системы, боковую панель задач, свертывающуюся до пиктограмм и новые настройки.

Следующее, что бросается в глаза - изменения в меню Пуск, теперь мы можем настроить подменю "Рекомендуем", но убрать его полностью нельзя.

Появилась возможность создавать папки в меню Пуск, для чего нужно переместить один значок на другой.

Изменения произошли и с панелью задач. Во-первых, для регулировки громкости теперь достаточно навести указатель мыши на значок громкости и просто покрутить колесико мыши. Очень удобная функция.

Появились возможность открытия страницы настроек "Bluetooth и устройства" при нажатии на кнопку "Bluetooth" в меню быстрых настроек, а дизайн в уведомлениях стал более соответствовать системному и была улучшена их видимость. Были изменены всплывающие системные индикаторы регулировки громкости, яркости и т.д., вдобавок теперь они поддерживают светлую и темную тему.

При нажатии сочетания клавиш ALT + Tab запущенные приложения теперь отображаются не в полноэкранном, а в оконном интерфейсе.

Изменился дизайн окна выбора языков, в нем появился акрил.

После года роптания пользователей из-за урезанных возможностей панели задач, которые превратили ее из удобного и привычного инструмента работы в некое ущербное подобие панелей из мобильных ОС, Microsoft взялась за возвращение ей былого функционала. Теперь можно подцепить мышкой файл, навести на пиктограмму приложения на панели задач, и оно откроется во весь экран, после чего можно отправить в него файл. 

Такими темпами через пару лет программисты из Microsoft доведут функциональность панели задач до того уровня, который был в Windows 10.

В систему было добавлено еще множество изменений, например, в макеты привязки, фокусировку внимания и режим "Не беспокоить". Были переименованы и часть страниц Проводника, например, «Быстрый доступ» в «Главную», а раздел «Закрепленные файлы» - в «Избранное». Наконец-то появился предпросмотр содержимого папок - еще с одним бессмысленным упрощением интерфейса можно попрощаться и порадоваться, что программисты Microsoft возвращают нормальный и привычный функционал десктопа, для которого и создаются Windows. А не для сенсорных экранов ноутбуков и планшетов.

Но реализуется это через пень-колоду и перетянув мышкой файл в папку вы не увидите его в предпросмотре, пока не обновите Рабочий стол или не зайдете в эту папку.

Продолжая разговор о проблемах, стоит отметить еще несколько. Несмотря на то, что в Windows 11 версии 22H2 появилось средство для показа переполнения Панели задач, мне не удалось заставить его сработать и часть приложений на ней просто не отображались. 

Но главное разочарование - вкладки в Проводнике, которые нам обещают уже не один год, так и не появились в Windows 11 версии 22H2 с номером сборки 22621.382. Видимо, это слишком сложная задача для программистов из Microsoft, и если они не могут сделать ее сами, им стоит купить разработчиков таких небольших утилит как QTTabBar, Clover, BrightExplorer или Explorer++, которые давно реализовали удобную систему вкладок в Проводнике, даже не имея доступа к его исходным кодам.

Что касается по-настоящему полезного функционала, а не бесконечного потока "свистоперделок" в интерфейсе и переносу и переименованию привычных функций, стоит отметить функцию безопасности Smart App Control (SAC) или интеллектуальное управление приложениям, которая способна серьезно повысить защищенность системы от вредоносных программ. 

Итоги

Итак, каковы же итоги года развития Windows 11? Если мягко сказать, то они не впечатляющие. Мы видим, что Microsoft идет на уступки пользователям и возвращает вырезанные привычные функции, но делается это настолько криво и медленно, что функционал интерфейса Windows 10 вернется в Windows 11 только к выходу Windows 12. По-настоящему интересных функций, отличных от тех, что доступны нам в Windows 10, практически нет, а аппаратные проблемы и баги никуда не делись.

Windows 11 стала операционной системой, которая совершенно не может работать на обычном жестком диске и Microsoft c 2023 года запрещает ее установку на HDD своим партнерам - производителям готовых ПК и ноутбуков. Для этой системы нужен SSD и сегодня купить вместительную модель можно за очень скромную сумму. Например, в Сиилинке наиболее популярны вот такие модели SSD объемом 500 и 512 ГБ: Digma Run S9, Kingston NV1 SNVS/500G и KINGSPEC P3-512.

Пишите в комментарии, а вы собираетесь устанавливать Windows 11 или уже пользуетесь ей?

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microsoft windows 11 операционные системы интерфейс критика баги проблемы глюки 22h2
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