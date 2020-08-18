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Казалось бы, совсем недавно нам хватало SSD объемом в 120 Гб и на нем умещалась и ОС Windows, и куча игр. Но в последние годы наметился резкий перелом системных требований как Windows, так и популярных и массовых игр.

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Многие пользователи отреагировали на это покупкой SSD на 250-500 Гб. Казалось бы, такого объема вполне хватает в 2020 году, но сейчас я расскажу вам о восьми причинах, по которым в 2020 году стоит обратить внимание на вместительные SSD объемом 1 ТБ.





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Причина первая - Windows 10 постоянно растет в объеме

В Windows 10 постоянно добавляются новые функции, что вызывает неуклонный рост ее объема на системном диске. Из недавних увеличений размера можно вспомнить выделение 7 Гб на системном диске под резервную область для обновлений.

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Чем дольше стоит у вас Windows, тем больше становится ее размер, как и размер папки "Documents and Settings". Чистильщики системы, типа CCleaner, могут помочь, но только отчасти.

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Причина вторая - игры резко прибавили в объеме

2020 год ознаменовался резким ростом дискового пространства, необходимого играм. Например, Call of Duty: Warzone требует 175 Гб(!) свободного пространства на жестком диске. Death Stranding требует 80 Гб.

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Horizon Zero Dawn просит как минимум 100 ГБ. ARK: Survival Evolved, не самая новая игра, может "распухать" до 200 и выше гигабайт.

Получается, что SSD-накопителя на 250 Гб в 2020 году может хватить только на Windows и пару игр.

Многие ставят большие игры на жесткий диск, но это чревато "фризами" в играх с открытым миром, да и ждать загрузки игры по нескольку минут - тяжело разбалованном скоростями SSD игроку. И не стоит забывать, что HDD стоит денег.









Причина - третья, большой SSD может позволить обойтись без HDD

Покупка SSD объемом 1 ТБ и выше поможет обойтись без HDD в системе. 1 ТБ - это довольно внушительный объем и даже если часть его будет занята играми и Windows, у вас всегда останется место куда скачать новый фильм.

А средства, которые выделяются на покупку жесткого диска объемом 1 ТБ - 3000-4000 рублей, это как раз разница в цене между бюджетным SSD на 500 Гб и 1 ТБ.

Причина четвертая - большие SSD стали доступны по цене

Например, если мы возьмем две популярные модели SSD на 1 ТБ и посмотрим динамику их цен за год в e-katalog, то мы увидим снижение цены. И это даже несмотря на рост курса валют.

Например, Samsung 970 EVO Plus M.2 MZ-V7S1T0BW.

В Ситилинке сейчас он стоит 15690 рублей.









Или популярный SSD на 1 ТБ с SATA интерфейсом - Samsung 860 EVO MZ-76E1T0BW.





В Ситилинке сейчас он стоит 11190 рублей.





Причина пятая - большие SSD надежнее и имеют больший ресурс на перезапись (TBW)

В блоге "10 самых популярных SSD августа 2020 года магазина Регард" я привел значение ресурса на перезапись для каждой модели и внимательный читатель наверняка заметил, что у SSD одной линейки, но разного объема, ресурс на перезапись отличается в разы.

Например, у Samsung 860 EVO Series (MZ-76E500BW), объемом 500 Гб, он составляет 300 ТБ, а у Samsung 860 EVO Series (MZ-76E250BW), объемом 250 Гб, он составляет всего 150 ТБ, что меньше в два раза.





Причина шестая - стоимость за гигабайт у SSD на 1 ТБ выгоднее









Если мы возьмем три похожих SATA SSD, и посчитаем стоимость гигабайта, то получится следующая картина.

У WD Blue WDS250G2B0A, емкостью 250 Гб, и ценой 3390 рублей, 1 Гб стоит 13.56 рублей.

У WD Blue WDS500G2B0A, емкостью 500 Гб, и ценой 4990 рублей, 1 Гб стоит 9.98 рублей.

У WD Blue WDS100T2B0A, емкостью 1 ТБ, и ценой 8690 рублей, 1 Гб стоит 8.69 рублей (если считать объем 1 ТБ как 1000 Гб).

Как видите, выгоднее всего обходится SSD на 1 ТБ, а покупка SSD на 250 Гб неоправданно дорога в пересчете на 1 Гб.

И если поглядите ресурс на перезапись и этой линейки SSD (WD Blue), вы также увидите кратное увеличение TBW: 100, 200 и 400 ТБ. При неизменном сроке гарантии в 5 лет это важно.





Причина седьмая - запас объема SSD дает вам комфорт

Большой объем SSD - это большой комфорт. И чем больше SSD, тем вероятнее, что у вас будет место под все ваши игры и файлы.

Вам не надо "заморачиваться" отключением файла подкачки или файла гибернации, не нужно удалять игры, чтобы установить новые. А работа с большими файлами: видеокодирование, виртуальные машины, базы данных, происходит намного быстрее.





Причина восьмая - свободное место на SSD залог его стабильной работы

Для нормальной работы SSD нужно, чтобы часть его была свободна от файлов.Это нужно для сбора "мусора", выравнивание износа и замены вышедших из строя блоков памяти.

С большим SSD больше шансов, что он не будет забит у вас под "завязку" и это даст вам более стабильную производительность.





Итоги

Надеюсь, мне удалось убедить вас, что большой SSD - это куча преимуществ при всего одном недостатке. Недостаток этот - более высокая цена устройства.

Пишите в комментарии, хватает ли вам вашего SSD? Каков его объем? И какой объем SSD вы считаете оптимальным?











