Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11

Я постоянно ищу полезные утилиты и часто нахожу очень древние и уникальные образцы, которые прекрасно работают под современными Windows.
[ ] для раздела Блоги
+
3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
3060 Ti MSI за копейки - смотри
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Я занимаюсь поиском небольших полезных и бесплатных утилит и собрал уже целую коллекцию у себя на ПК, и периодически пишу про них блоги, которые наверняка видели завсегдатаи сайта overclockers.ru. Из последних блогов стоит отметить: 

реклама

Главные критерии при отборе утилит: компактный размер, в идеале - бесплатность, простота и удобство пользования, а также известный разработчик, которому есть доверие и у которого есть свой сайт или страничка на GitHub. То есть, в моих блогов вы не найдете сомнительные утилиты, лежащие на сомнительных сайтах, а только те, надежность которых проверена тысячами пользователей, а на их сайты вас пустит как антивирус, так и браузер, который последнее время берет на себя все больше функций антивируса. И конечно, если у вас есть сомнения, а утилита очень интересная, ее можно проверить через сайт VirusTotal.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
3070 Ti за 60 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
12700KF за копейки в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
Рухнула цена i9 12900K на треть
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Сегодня в поисках редких утилит я набрел на сайт SoftwareOk, на котором уже много лет выкладывает свои утилиты немецкий разработчик Nenad Hrg, известный в первую очередь разработкой уникального файлового менеджера Q-Dir с четырёхпанельным интерфейсом со множеством удобных функций. 

реклама

Несмотря на то, что многие из его утилит появились еще во времена Windows XP и Windows 7, они прекрасно работают под новыми Windows 10 и Windows 11. А несомненным плюсом станет и то, что разработчик постоянно обновляет свои утилиты, часть из которых получила новые версии прямо сегодня, когда я пишу этот блог - в конце августа 2022 года.

Q-Dir 

С файлового менеджера Q-Dir я и предлагаю начать. Четыре файловых панели может понадобиться при активной работе с несколькими папками, мне к примеру, частенько не хватает двух панелей Total Commander и приходится на одной панели постоянно скакать из папки в папку. Количество панелей в Q-Dir можно сократить до трех или двух, а еще из удобных фич можно отметить вкладки с папками, которые Microsoft обещает нам уже много лет в Проводнике, но все никак не может реализовать. И что еще очень удобно, так это настройка различных цветов для различных типов файлов и смена фона интерфейса. Кстати, весит все это меньше мегабайта!

реклама

Ссылка на сайт разработчика.

MeinPlatz

Утилита MeinPlatz предназначена для сканирования ваших HDD и SSD-накопителей и создания отчета о том, какие файлы и сколько места занимают. Таких утилит существует немало, но MeinPlatz отличается тем, что может создать отчеты с результатами и вывести и сохранить их в разных форматах.

Ссылка на сайт разработчика.

DesktopOK

реклама

Утилитой DesktopOK я пользуюсь уже очень давно и уже упоминал ее в своих блогах. Думаю, многие из вас сталкивались с ситуацией, когда десятки тщательно расставленных ярлыков и папок на Рабочем столе сбиваются и на их восстановление нужно потратить кучу времени и нервов. Этого поможет избежать утилита DesktopOK, которая запоминает положение значков для разных пользователей и разных разрешений и восстанавливает их в пару кликов. А также утилита может скрывать все значки, что часто требуется при создании скриншотов или записи видео Рабочего стола.

Ссылка на сайт разработчика.

ProcessKO

ProcessKO - крошечная утилита, которая сидит в трее и позволяет в пару кликов прибить зависший процесс, который не поддается диспетчеру задач Windows. Утилита может пригодиться, если вам часто приходится работать с нестабильными приложениям.

Ссылка на сайт разработчика.

ThisIsMyFile

Думаю, многие из вас сталкивались с неудаляемыми файлами которые не удаляются проводником Windows, помочь в этом случае сможет утилита ThisIsMyFile, которая может скопировать неудаляемый файл, просто удалить его или завершить мешающие удалению процессы.

Ссылка на сайт разработчика.

Office.Files.Images

Утилита Office.Files.Images поможет, если вам приходится много работать с различными документами Office. Office.Files.Images может быстро извлекать из документов Excel, Word или PowerPoint изображения, экспортируя их в форматы PNG, JPG, EMF, WMF, отсортировать их по заданным параметрам, сохранить в папку или вставить в новый проект. Большой плюс утилиты - интеграция функционала в контекстное меню Windows.

Ссылка на сайт разработчика.

PhotoResizerOK

Утилита PhotoResizerOK позволяет пакетно обработать изображения, изменив их размер, степень сжатия и даже формат. А заодно - наложить водяной знак. Таких утилит существует множество, но PhotoResizerOK отличается простотой интерфейса и высокой скоростью работы.

Ссылка на сайт разработчика.

Dont Sleep

Dont Sleep - портативная утилита, которая может не только запретить выключать компьютер, но и выходить ему в режим ожидания, спящий режим и перезагрузку. Кроме этого вы сможете также заблокировать возможность выходить пользователю из системы, отключать монитор и поставить запрет на включение экранной заставки. Естественно, все это можно сделать и вручную, а после вернуть все на свои места, но с Don't Sleep вы сможете сделать это в несколько кликов.

Вдобавок мы получаем неплохой планировщик, который может в определенное время делать любые операции с функциями питания ПК. Утилита специфическая, но может очень пригодиться пользователям, которые выполняют на ПК важные многосуточные задачи, при которых его нельзя перезагружать, особенно если к ПК имеет доступ другой пользователь.

Ссылка на сайт разработчика.

QuickTextPaste

QuickTextPaste пригодится тем, кто много работает с текстом и часто вставляет в него однотипные фразы и слова. Утилита позволяет закрепить разные текстовые блоки на разные горячие клавиши и вставлять их в текст по нажатию клавиш. Для некоторых офисных работников эта утилита станет просто спасением и сможет сэкономить кучу времени.

Ссылка на сайт разработчика.

Desktop.Calendar.Tray.OK

Чем мне всегда не нравился календарь Windows, так это тем, что он показывает только текущий месяц, а для перехода на другие месяцы в году их надо прощелкивать. Исправить этот недостаток поможет утилита Desktop.Calendar.Tray.OK, которая открывает для просмотра сразу все месяцы в году. Вдобавок утилита может рассчитать, сколько дней осталось до указанной вами даты.

Ссылка на сайт разработчика.

Большинство утилит из этого блога портабельные и не требуют установки. Сборники подобных утилит удобно держать на внешнем жестком диске и подключать по мере надобности. В Ситилинке самыми популярными внешними жесткими дисками стала вот эта троица: Toshiba Canvio Basics HDTB410EK3AA, Toshiba Canvio Basics HDTB420EK3AA и Transcend StoreJet 25M3S TS1TSJ25M3S.

На этом я заканчиваю блог, а знакомство с интересными утилитами от Nenad Hrg мы продолжим в его второй части.

Пишите в комментарии, встречали ли вы эти утилиты и можете предложить свои редкие и полезные? 

Более 450 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами и играми

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

windows 10 windows 11 windows 7 программы windows xp софт утилиты лайфхак полезное
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
18
Главные игры августа 2022 года
17
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
31
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
52
Главные игры июля 2022 года
29
Ретроклокинг: история Super HEDT
44
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
7
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
6

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Газ в Европе стоит почти $3000 за тысячу кубов, а Шольц рассказывает детям, что он - богатый человек
49
Под начало большой распродажи внутренний курс доллара на AliExpress сильно снизился
7
Курс евро обвалился – экономика ЕС трещит по швам, а газа на всех может не хватить
28
Coca-Cola сменила названия напитков Sprite и Fanta – американская компания не уходит с рынка РФ
31
Что произойдёт с майнингом Эфира после перехода на PoS – Ethermine раскрыл план Виталика Бутерина
25
Apple объявляет о программе самостоятельного ремонта моделей MacBook Air и MacBook Pro
2
GeForce RTX 4080 получит скоростную GDDR6X на 23 Гбит/с и скромный TDP 340 Вт – Videocardz
17
Оверклокер подробно рассказал о разгоне Intel Arc A380 до частоты 3,1 ГГц
3
Охота Way of the Hunter успешно стартовала в Steam
+
Какую видеокарту купить, если денег мало, но есть желание играть в новинки 2022 года
5
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
341
Цены на видеокарты AMD стремительно снижаются – ASUS, Gigabyte и MSI переходят на Radeon RX 6000
2
О перспективах отключения Гуглом смартфонов в России рассказали эксперты
17
RSS-читалка для настольного Google Chrome находится в разработке и постепенно добавляется в браузер
2
На Aliexpress идёт большая распродажа по сниженному курсу доллара - осталось 4 дня
14
Слияние Ethereum началось и несёт с собой проблемы для майнеров на видеокартах
1
Обновлённые спецификации GeForce RTX 40 — до 18432 ядер и прирост быстродействия более чем в 2 раза
69
Экс-спикер Рады предложил воровать транзитный газ для Европы и продавать его по низким ценам
27
Представитель архитектуры AMD Zen 4 ощутимо обогнал своего предшественника в Geekbench 5
8
Компьютер для миллионера – какой процессор купить, если вы всегда хотели сборку за 300 000 рублей
4

Популярные статьи

Как собрать быстрый, компактный и недорогой компьютер для учебы и игр к 1 сентября 2022 года
45
Об эволюции бытовых источников освещения начиная с 90-х - с примерами, иллюстрациями и не только
48
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD (Август)
11
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11
+
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

Михалыч
08:39
Чтото цыпсошники вымерли. Бабло кончилось? Ау....
Полиция Ирана конфисковала у граждан почти 9500 майнинг-ферм
Михалыч
08:37
Вот чмо🤮
6 самых неудачных видеокарт AMD и NVIDIA, которые созданы приносить страдания обычным геймерам
Михалыч
08:34
Я помню обещания пень 4 на 10ггц.
Intel считает возможным появление к концу десятилетия чипов с триллионом транзисторов
Я против войны
08:31
Лучше деньги ВСУ скинуть на очередной байрактар чем собирать игровой пк который только и будет отнимать свободное время.
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD (Август)
Ермек Куанов
08:28
в 4 литровые корпуса засунуть карту с 2 вертушками такое себе занятие ( 17 см макс длина карты). Да и эти однокулерные обычно толще и имеют на трубку больше, чем двухкулерные. Впрочем чего еще ожидать...
6 самых неудачных видеокарт AMD и NVIDIA, которые созданы приносить страдания обычным геймерам
Sir Traher
08:24
Автор, видимо, не выспался. Безусловно, вещь дорогая, все должно быть продумано... А что если эти карты для уменьшенных корпусов, и длиннее туда не впихнуть. Такое себе самомнение
6 самых неудачных видеокарт AMD и NVIDIA, которые созданы приносить страдания обычным геймерам
Алексей Румянцев
08:22
кинцо с демо не сравнится, поищи демо филлипса или самсунга https://4kmedia.org/tag/philips/
Обновлённые спецификации GeForce RTX 40 — до 18432 ядер и прирост быстродействия более чем в 2 раза
Алексей Румянцев
08:21
красавчик, от зумил смотри слева на дверь и справа на крышу(сорян за маленькую картинку в 1080р,обсом не умею пользоваться)
Обновлённые спецификации GeForce RTX 40 — до 18432 ядер и прирост быстродействия более чем в 2 раза
F1oRiDa
08:13
Автор полоумный даун
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD (Август)
Алексей Шпаков
08:11
Какие ж это ультры, если DLSS включён, да ещё и на "автоматическое"? Многие, конечно, к нему нечувствительны, но дотошных ребят удар хватает от того, как сетка и проволока в DLSS сначала лишаются част...
Возвращаемся в Cyberpunk 2077 – какую видеокарту купить для самой требовательной игры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем