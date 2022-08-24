10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11
Я занимаюсь поиском небольших полезных и бесплатных утилит и собрал уже целую коллекцию у себя на ПК, и периодически пишу про них блоги, которые наверняка видели завсегдатаи сайта overclockers.ru. Из последних блогов стоит отметить:
- 10 небольших полезных и бесплатных утилит, улучшающих и упрощающих использование Windows 10
- 10 популярных утилит, для которых мне удалось найти более качественные аналоги
- 10 утилит для мониторинга, настройки, разгона и стресс-тестов, которые всегда установлены на мой ПК
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Главные критерии при отборе утилит: компактный размер, в идеале - бесплатность, простота и удобство пользования, а также известный разработчик, которому есть доверие и у которого есть свой сайт или страничка на GitHub. То есть, в моих блогов вы не найдете сомнительные утилиты, лежащие на сомнительных сайтах, а только те, надежность которых проверена тысячами пользователей, а на их сайты вас пустит как антивирус, так и браузер, который последнее время берет на себя все больше функций антивируса. И конечно, если у вас есть сомнения, а утилита очень интересная, ее можно проверить через сайт VirusTotal.
Сегодня в поисках редких утилит я набрел на сайт SoftwareOk, на котором уже много лет выкладывает свои утилиты немецкий разработчик Nenad Hrg, известный в первую очередь разработкой уникального файлового менеджера Q-Dir с четырёхпанельным интерфейсом со множеством удобных функций.
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Несмотря на то, что многие из его утилит появились еще во времена Windows XP и Windows 7, они прекрасно работают под новыми Windows 10 и Windows 11. А несомненным плюсом станет и то, что разработчик постоянно обновляет свои утилиты, часть из которых получила новые версии прямо сегодня, когда я пишу этот блог - в конце августа 2022 года.
Q-Dir
С файлового менеджера Q-Dir я и предлагаю начать. Четыре файловых панели может понадобиться при активной работе с несколькими папками, мне к примеру, частенько не хватает двух панелей Total Commander и приходится на одной панели постоянно скакать из папки в папку. Количество панелей в Q-Dir можно сократить до трех или двух, а еще из удобных фич можно отметить вкладки с папками, которые Microsoft обещает нам уже много лет в Проводнике, но все никак не может реализовать. И что еще очень удобно, так это настройка различных цветов для различных типов файлов и смена фона интерфейса. Кстати, весит все это меньше мегабайта!
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MeinPlatz
Утилита MeinPlatz предназначена для сканирования ваших HDD и SSD-накопителей и создания отчета о том, какие файлы и сколько места занимают. Таких утилит существует немало, но MeinPlatz отличается тем, что может создать отчеты с результатами и вывести и сохранить их в разных форматах.
DesktopOK
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Утилитой DesktopOK я пользуюсь уже очень давно и уже упоминал ее в своих блогах. Думаю, многие из вас сталкивались с ситуацией, когда десятки тщательно расставленных ярлыков и папок на Рабочем столе сбиваются и на их восстановление нужно потратить кучу времени и нервов. Этого поможет избежать утилита DesktopOK, которая запоминает положение значков для разных пользователей и разных разрешений и восстанавливает их в пару кликов. А также утилита может скрывать все значки, что часто требуется при создании скриншотов или записи видео Рабочего стола.
ProcessKO
ProcessKO - крошечная утилита, которая сидит в трее и позволяет в пару кликов прибить зависший процесс, который не поддается диспетчеру задач Windows. Утилита может пригодиться, если вам часто приходится работать с нестабильными приложениям.
ThisIsMyFile
Думаю, многие из вас сталкивались с неудаляемыми файлами которые не удаляются проводником Windows, помочь в этом случае сможет утилита ThisIsMyFile, которая может скопировать неудаляемый файл, просто удалить его или завершить мешающие удалению процессы.
Office.Files.Images
Утилита Office.Files.Images поможет, если вам приходится много работать с различными документами Office. Office.Files.Images может быстро извлекать из документов Excel, Word или PowerPoint изображения, экспортируя их в форматы PNG, JPG, EMF, WMF, отсортировать их по заданным параметрам, сохранить в папку или вставить в новый проект. Большой плюс утилиты - интеграция функционала в контекстное меню Windows.
PhotoResizerOK
Утилита PhotoResizerOK позволяет пакетно обработать изображения, изменив их размер, степень сжатия и даже формат. А заодно - наложить водяной знак. Таких утилит существует множество, но PhotoResizerOK отличается простотой интерфейса и высокой скоростью работы.
Dont Sleep
Dont Sleep - портативная утилита, которая может не только запретить выключать компьютер, но и выходить ему в режим ожидания, спящий режим и перезагрузку. Кроме этого вы сможете также заблокировать возможность выходить пользователю из системы, отключать монитор и поставить запрет на включение экранной заставки. Естественно, все это можно сделать и вручную, а после вернуть все на свои места, но с Don't Sleep вы сможете сделать это в несколько кликов.
Вдобавок мы получаем неплохой планировщик, который может в определенное время делать любые операции с функциями питания ПК. Утилита специфическая, но может очень пригодиться пользователям, которые выполняют на ПК важные многосуточные задачи, при которых его нельзя перезагружать, особенно если к ПК имеет доступ другой пользователь.
QuickTextPaste
QuickTextPaste пригодится тем, кто много работает с текстом и часто вставляет в него однотипные фразы и слова. Утилита позволяет закрепить разные текстовые блоки на разные горячие клавиши и вставлять их в текст по нажатию клавиш. Для некоторых офисных работников эта утилита станет просто спасением и сможет сэкономить кучу времени.
Desktop.Calendar.Tray.OK
Чем мне всегда не нравился календарь Windows, так это тем, что он показывает только текущий месяц, а для перехода на другие месяцы в году их надо прощелкивать. Исправить этот недостаток поможет утилита Desktop.Calendar.Tray.OK, которая открывает для просмотра сразу все месяцы в году. Вдобавок утилита может рассчитать, сколько дней осталось до указанной вами даты.
Большинство утилит из этого блога портабельные и не требуют установки. Сборники подобных утилит удобно держать на внешнем жестком диске и подключать по мере надобности. В Ситилинке самыми популярными внешними жесткими дисками стала вот эта троица: Toshiba Canvio Basics HDTB410EK3AA, Toshiba Canvio Basics HDTB420EK3AA и Transcend StoreJet 25M3S TS1TSJ25M3S.
На этом я заканчиваю блог, а знакомство с интересными утилитами от Nenad Hrg мы продолжим в его второй части.
Пишите в комментарии, встречали ли вы эти утилиты и можете предложить свои редкие и полезные?
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