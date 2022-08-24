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Я занимаюсь поиском небольших полезных и бесплатных утилит и собрал уже целую коллекцию у себя на ПК, и периодически пишу про них блоги, которые наверняка видели завсегдатаи сайта overclockers.ru. Из последних блогов стоит отметить:

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Главные критерии при отборе утилит: компактный размер, в идеале - бесплатность, простота и удобство пользования, а также известный разработчик, которому есть доверие и у которого есть свой сайт или страничка на GitHub. То есть, в моих блогов вы не найдете сомнительные утилиты, лежащие на сомнительных сайтах, а только те, надежность которых проверена тысячами пользователей, а на их сайты вас пустит как антивирус, так и браузер, который последнее время берет на себя все больше функций антивируса. И конечно, если у вас есть сомнения, а утилита очень интересная, ее можно проверить через сайт VirusTotal.

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Сегодня в поисках редких утилит я набрел на сайт SoftwareOk, на котором уже много лет выкладывает свои утилиты немецкий разработчик Nenad Hrg, известный в первую очередь разработкой уникального файлового менеджера Q-Dir с четырёхпанельным интерфейсом со множеством удобных функций.

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Несмотря на то, что многие из его утилит появились еще во времена Windows XP и Windows 7, они прекрасно работают под новыми Windows 10 и Windows 11. А несомненным плюсом станет и то, что разработчик постоянно обновляет свои утилиты, часть из которых получила новые версии прямо сегодня, когда я пишу этот блог - в конце августа 2022 года.

Q-Dir

С файлового менеджера Q-Dir я и предлагаю начать. Четыре файловых панели может понадобиться при активной работе с несколькими папками, мне к примеру, частенько не хватает двух панелей Total Commander и приходится на одной панели постоянно скакать из папки в папку. Количество панелей в Q-Dir можно сократить до трех или двух, а еще из удобных фич можно отметить вкладки с папками, которые Microsoft обещает нам уже много лет в Проводнике, но все никак не может реализовать. И что еще очень удобно, так это настройка различных цветов для различных типов файлов и смена фона интерфейса. Кстати, весит все это меньше мегабайта!

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Ссылка на сайт разработчика.

MeinPlatz

Утилита MeinPlatz предназначена для сканирования ваших HDD и SSD-накопителей и создания отчета о том, какие файлы и сколько места занимают. Таких утилит существует немало, но MeinPlatz отличается тем, что может создать отчеты с результатами и вывести и сохранить их в разных форматах.

Ссылка на сайт разработчика.

DesktopOK

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Утилитой DesktopOK я пользуюсь уже очень давно и уже упоминал ее в своих блогах. Думаю, многие из вас сталкивались с ситуацией, когда десятки тщательно расставленных ярлыков и папок на Рабочем столе сбиваются и на их восстановление нужно потратить кучу времени и нервов. Этого поможет избежать утилита DesktopOK, которая запоминает положение значков для разных пользователей и разных разрешений и восстанавливает их в пару кликов. А также утилита может скрывать все значки, что часто требуется при создании скриншотов или записи видео Рабочего стола.

Ссылка на сайт разработчика.

ProcessKO

ProcessKO - крошечная утилита, которая сидит в трее и позволяет в пару кликов прибить зависший процесс, который не поддается диспетчеру задач Windows. Утилита может пригодиться, если вам часто приходится работать с нестабильными приложениям.

Ссылка на сайт разработчика.

ThisIsMyFile

Думаю, многие из вас сталкивались с неудаляемыми файлами которые не удаляются проводником Windows, помочь в этом случае сможет утилита ThisIsMyFile, которая может скопировать неудаляемый файл, просто удалить его или завершить мешающие удалению процессы.

Ссылка на сайт разработчика.

Office.Files.Images

Утилита Office.Files.Images поможет, если вам приходится много работать с различными документами Office. Office.Files.Images может быстро извлекать из документов Excel, Word или PowerPoint изображения, экспортируя их в форматы PNG, JPG, EMF, WMF, отсортировать их по заданным параметрам, сохранить в папку или вставить в новый проект. Большой плюс утилиты - интеграция функционала в контекстное меню Windows.

Ссылка на сайт разработчика.

PhotoResizerOK

Утилита PhotoResizerOK позволяет пакетно обработать изображения, изменив их размер, степень сжатия и даже формат. А заодно - наложить водяной знак. Таких утилит существует множество, но PhotoResizerOK отличается простотой интерфейса и высокой скоростью работы.

Ссылка на сайт разработчика.

Dont Sleep

Dont Sleep - портативная утилита, которая может не только запретить выключать компьютер, но и выходить ему в режим ожидания, спящий режим и перезагрузку. Кроме этого вы сможете также заблокировать возможность выходить пользователю из системы, отключать монитор и поставить запрет на включение экранной заставки. Естественно, все это можно сделать и вручную, а после вернуть все на свои места, но с Don't Sleep вы сможете сделать это в несколько кликов.

Вдобавок мы получаем неплохой планировщик, который может в определенное время делать любые операции с функциями питания ПК. Утилита специфическая, но может очень пригодиться пользователям, которые выполняют на ПК важные многосуточные задачи, при которых его нельзя перезагружать, особенно если к ПК имеет доступ другой пользователь.

Ссылка на сайт разработчика.

QuickTextPaste

QuickTextPaste пригодится тем, кто много работает с текстом и часто вставляет в него однотипные фразы и слова. Утилита позволяет закрепить разные текстовые блоки на разные горячие клавиши и вставлять их в текст по нажатию клавиш. Для некоторых офисных работников эта утилита станет просто спасением и сможет сэкономить кучу времени.

Ссылка на сайт разработчика.

Desktop.Calendar.Tray.OK

Чем мне всегда не нравился календарь Windows, так это тем, что он показывает только текущий месяц, а для перехода на другие месяцы в году их надо прощелкивать. Исправить этот недостаток поможет утилита Desktop.Calendar.Tray.OK, которая открывает для просмотра сразу все месяцы в году. Вдобавок утилита может рассчитать, сколько дней осталось до указанной вами даты.

Ссылка на сайт разработчика.

Большинство утилит из этого блога портабельные и не требуют установки. Сборники подобных утилит удобно держать на внешнем жестком диске и подключать по мере надобности. В Ситилинке самыми популярными внешними жесткими дисками стала вот эта троица: Toshiba Canvio Basics HDTB410EK3AA, Toshiba Canvio Basics HDTB420EK3AA и Transcend StoreJet 25M3S TS1TSJ25M3S.

На этом я заканчиваю блог, а знакомство с интересными утилитами от Nenad Hrg мы продолжим в его второй части.

Пишите в комментарии, встречали ли вы эти утилиты и можете предложить свои редкие и полезные?

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