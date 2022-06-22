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10 популярных утилит, для которых мне удалось найти более качественные аналоги

На каждом ПК можно найти утилиты, которые стали негласным стандартом: VLC, Google Chrome, Adobe Photoshop, μTorrent и многие другие. Не пора ли заменить их на более удобные?
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После каждой установки Windows мы устанавливаем на свои ПК набор привычных утилит, которыми пользуемся годами. Этот набор отличается стабильностью и постоянством, но периодически из него исчезают утилиты, ставшие неактуальными и добавляются более удобные аналоги старых утилит, о которых мы узнаем на форумах, читая блоги про новый софт или увидев их на компьютерах друзей и знакомых.

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И если взять любой среднестатистический компьютер пользователя, который помимо игр скачивает и смотрит фильмы, серфит интернет и делает небольшую офисную работу - пишет небольшие тексты, обрабатывает изображения, то мы наверняка увидим на нем Word, VLC media player, μTorrent и Adobe Photoshop. Браузером на подавляющем количестве ПК стал Google Chrome, а дополнительно пользователи используют специальные утилиты для мониторинга работы комплектующих и очистки накопителей и операционной системы от мусора.

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Я писал много блогов про различные полезные утилиты и опробовал на своем ПК их в количестве нескольких сотен, периодически находя более удобные и качественные аналоги тех утилит, что входят в стандартный набор обычного пользователя. И благодаря этому мой набор утилит за последние годы заметно обновился и стал отличаться от того, что я ранее собрал, просто пользуюсь ПК и узнавая про новые утилиты на специализированных форумах или просто ища их в интернете. И в этом блоге я расскажу о наиболее удачных аналогах популярных утилит, которые стоят того, чтобы вы обратили на них внимание.

qBittorrent

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С самым распространенным клиентом файлообменной сети BitTorrent - μTorrent стало связано слишком много негатива. Утилита показывает нам рекламу и даже была замечена в тайной установке майнера на ПК пользователей, что уже не лезет ни в какие ворота. Какое-то время я пользовался μTorrent ранних версий, но и с ними все не очень хорошо в техническом плане, например, мне постоянно требовалось увеличивать размер кеша в ОЗУ, чтобы исправить перегрузку HDD, на который идет скачивание.

Всех этих проблем лишен свободный и бесплатный клиент qBittorrent, который дает нам все, что нужно для удобного скачивания файлов и легко позволяет смотреть видео, не дожидаясь его полной загрузки. qBittorrent отличается и более удобным интерфейсом, настраиваемым под нужды пользователя. Одним словом, про старый μTorrent можно смело забыть и переходить на qBittorrent.

PotPlayer

За те долгие годы, что я пользуюсь ПК, на нем сменилось несколько видеоплееров - от стандартного Windows Media Player и Media Player Classic до The KMPlayer и, наконец, VLC media player, которым пользуются большинство пользователей ПК. Но я постоянно стал сталкиваться с проблемами у VLC с воспроизведением видеофайлов, использующих кодек H.265 или HEVC, и его некорректной работой с мультимониторной системой с переключением вывода звука. Причем проблемы сохранялись и после переустановки Windows и VLC media player, что вынудило меня искать ему замену.

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И такая замена была быстро найдена. Моим плеером стал PotPlayer, созданный одним из авторов плеера The KMPlayer. Главное преимущество PotPlayer над VLC media player - это огромное количество настроек, позволяющих вам не просто посмотреть видео, но и кадрировать его, изменить скорость или улучшить цвета и контрастность, что легко делается с помощью нескольких нажатий горячих клавиш. Несмотря на огромное количество настроек, их расположение гораздо более логично и интуитивно, чем у VLC media player.

Movavi Photo Editor

На ПК нам часто требуется несложная обработка изображений - кадрирование, изменение разрешения и формата или настройка яркости и контраста. Часто для этих целей ставят Adobe Photoshop, программный комплекс, который может сделать с изображением любые преобразования, но является слишком избыточным и сложным для простой работы.
Я долго искал простой редактор изображений, который даст мне все, что требуется для простой обработки изображений, при этом сохранив удобство и простоту, и им оказался Movavi Photo Editor. Movavi Photo Editor покрывает 99% потребностей обычного пользователя по обработке изображений, имея при этом удобный и интуитивной понятный интерфейс.

Wise Disk Cleaner

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После того, как популярнейшая утилита для очистки системы от мусора - CCleaner, была замечана в ряде скандалов, слежении за пользователями и даже была заблокирована Microsoft на ОС Windows для установки, я начал искать для нее замену. И более удобная и качественная замена быстро нашлась - это утилита Wise Disk Cleaner, которая тщательно и аккуратно чистит Windows и файловую систему от мусора. Утилиту отличает простота использования и удобный интерфейс.

Winamp

Я слушаю музыку не только в онлайн-сервисах, но и из коллекции на жестком диске. Долгое время и использовал популярнейший плеер AIMP, но, как-то поддавшись ностальгии я попробовал старый добрый Winamp, который стоял практически на каждом ПК 10-15 лет назад. И знаете, по сравнению с Winamp AIMP сразу показался мне тяжеловесным и перегруженным, из-за чего я полностью перешел на удобный, компактный и лаконичный Winamp в 2022 году.

AkelPad

Если вам нужно написать пару абзацев простого текста, то вряд ли для этого стоит запускать тяжеловесный Word, а вполне можно обойтись стандартным Блокнотом. Но мне удалось найти ему удобную замену, работающую так же быстро и не перегруженную функциями. Это AkelPad, свободный текстовый редактор с открытым исходным кодом, широкие возможные которого я показал на скриншоте его окна с кастомизированными цветами.

Speccy

Долгое время для обзора "железа" компьютера я пользовался популярной утилитой Everest, которая потом сменила название на AIDA64, под которым и сегодня установлена на множестве ПК оверклокеров и компьютерных энтузиастов. Но, будем честны, 70-80% той информации, что выдает AIDA64, избыточна и не нужна даже оверклокеру, не говоря уже об обычном пользователе, который просто захочет посмотреть температуру процессора и S.M.A.R.T. жесткого диска. И я нашел удобную, компактную и бесплатную программу для таких случаев. Это Speccy, утилита для отображения детальной системной информации, а также об аппаратном обеспечении ПК и создании отчетов.

XnView

Если количество фотографий и красивых картинок на вашем ПК перевалит за несколько тысяч, то вам захочется найти более удобные инструменты, чем превью в Проводнике Windows и стандартное приложение Фотографии в Windows 10 или Windows Photo Viewer из Windows 7, который мы часто возвращаем в Windows 10 и Windows 11. Удобным бесплатным просмотрщиком изображений с возможностью конвертирования для меня стал XnView, не уступающий по функциональным возможностям таким известным и популярным средствам просмотра графических форматов, как программы ACDSee и IrfanView. А главный плюс XnView - возможность пакетной обработки изображений.

Process Explorer

Нажимая Ctrl+Alt+Del на клавиатуре, мы запускаем Диспетчер задач, который в Windows 10 и Windows 11 стал удобным, как никогда. И, казалось бы, зачем искать ему замену? Однако особенность новых вредоносных программ избегать обнаружения с помощью Диспетчер задач делает их "отлов" с его помощью практически невозможным. И в этом мне помогает крошечная утилита от разработчиков из Microsoft - Process Explorer. Process Explorer дает гораздо более широкую информацию о процессах, показывая такие данные, как используемые этим процессом файлы и папки. И давая возможность идентификации системных процессов, например, показывая, является ли процесс svchost.exe системным или поддельным. А еще Process Explorer позволяет "заморозить" любой процесс.

Mozilla Firefox

И наконец, программа, которая стала для нас самой главной даже на игровых ПК - браузер. Почему я сменил популярный браузер Google Chrome на теряющий аудиторию Mozilla Firefox, процент пользователей которого снизился ниже 8%? Все дело в том, что если вы хотите от браузера чего-то большего, чем простое открытие страниц, то ограничения Google Chrome становятся очень заметны. Например, у меня в браузере такое большое количество закладок, разложенных по папкам и подпапкам, что Google Chrome уже не может корректно их отображать и обеспечивать удобную навигацию. 

А еще Mozilla Firefox позволяет найти расширения буквально для любой задачи. Например, в блоге "Microsoft заблокировала загрузку Windows и начала блокировать обновления — решаем проблему" самое простое решение проблемы получают именно владельцы Mozilla Firefox, устанавливая нужное расширение подмены идентификатора браузера.

Несмотря на то, что размер Windows и программ растет с каждым годом, до сих пор для бюджетного офисного или мультимедийного ПК, на котором не устанавливают современные игры, хватает SSD-накопителя объемом 120 ГБ. Самыми популярными в Ситилинке моделями такого объема стали SSD Silicon Power Ace A55, AMD Radeon R5 и Patriot Burst Elite. Они стоят чуть дороже 1000 рублей и имеют интерфейс SATA III, позволяющий подключить их к любому ПК, даже очень старому.

Пишите в комментарии, а какие интересные утилиты используете вы?

Более 450 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами и играми.  






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