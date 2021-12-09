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Как спасти сбережения от инфляции в 2021 году с помощью компьютерной техники

В 2021 растут цены на все, от автомобилей, до продуктов питания. В кризис 2014 года многие спасали накопления, покупая технику, но поможет ли это сегодня? Анализ цен и ситуации на рынке.
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В кризис 2014 года цены на бытовую и компьютерную технику очень быстро удвоились, сделав ее роскошью. Тогда многим пришлось переходить на режим жесткой экономии и вместо новенького Core i7-4770K брать Core i3-4340, а апгрейд старой видеокарты делать не на GeForce GTX 970, а на бюджетную GeForce GTX 950. Я долгое время не мог привыкнуть к этим удвоившимся ценам, продолжая цены в долларах на комплектующие из обзоров, в уме умножать на 30, а не на 60.

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За годы, прошедшие после этого кризисы, мы привыкли, что ценам на компьютерные комплектующие угрожает только рост курсов валют, но, как оказалось, это не так. В 2020 и 2021 году курсы валют колебались в относительно привычном коридоре, но цены на компьютерные комплектующие и периферию неуклонно росли. Даже если оставить в покое видеокарты, цены на которые задрали до небес майнеры,  готовые скупать их по любой цене, в цене растет и все остальное: процессоры, оперативная память, материнские платы и т.д.

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В этот раз в росте цен виновата пандемия коронавируса COVID-19, вызвавшая не только мировой дефицит электронных компонентов, но и инфляцию цены на все, от продуктов питания, до строительных материалов и товаров повседневного потребления. В результате мы попали в довольно пугающую и не встречаемую ранее ситуацию, когда растут цены  на все, а валюта при этом стоит довольно умеренно. И привычный нашим гражданам вклад рублевых средств в доллары и евро уже не гарантирует спасение этих средств от инфляции.

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Осенью 2014 года, когда для спасения сбережений от инфляции валюту покупать было уже поздно, многие стали скупать бытовую и компьютерную технику, цена на которую поначалу отставала от роста курса доллара и евро. Я и сам тогда купил довольно много техники, которой пользуюсь и по сей день: стиральную машину, микроволновку, монитор, ЖК-телевизор, неплохие колонки и наушники для компьютера, мышь, клавиатуру и многое другое по мелочи. Все это давно требовало апгрейда и кризис стал толчком для обновления техники.

Постоянно мониторя цены на компьютерные комплектующие и периферию, я понял, что подобная стратегия может сработать и в конце 2021 года, ведь конца пандемии и росту цен не видно. А компьютерное "железо" устаревает и рано или поздно ломается, требуя замены. И если ваш ПК давно требует апгрейда, ЖК-телевизор и монитор устарели и работают "на последнем дыхании", а мышка и клавиатура вызывают раздражение, то стоит подумать о вложении накоплений в такое "железо", которое будет служить вам годами и максимально медленно устаревать.
Ведь кто знает, что будет с миром после нового штамма коронавируса омикрон? Вполне может быть, что сегодняшние цены в конце 2022 года покажутся нам вполне умеренными.

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Чтобы сделать удачное вложение средств в компьютерную технику, нам стоит выбрать такие товары, которые служат годами и при этом не столь сильно подорожали за последний год. Видеокарты, цены на которые утроились, отпадают сразу. Растут цены и на процессоры, за последние недели я отметил беспрецедентное подорожание процессоров от AMD во всех магазинах. Ryzen 5 2600 в Ситилинке стоит уже 17990 рублей, а Ryzen 5 3600 перевалил за отметку в 20000 рублей. Это очень нехорошая тенденция, ведь майнеры здесь уже не виноваты.

Оптимальной и надежной покупкой на долгое время станет монитор. К тому же цены на них хоть и выросли, то довольно умеренно. Например, игровой монитор Samsung C27G54TQWI с диагональю 27", VA-матрицей с временем отклика 1 мс, разрешением 2560x1440 и частотой обновления экрана 144 Гц.

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Ну а если нужна модель попроще и с разрешением 1080p, отличным выбором станет ASUS Gaming VA24EHE с матрицей IPS, диагональю 23.8" и частотой обновления экрана 75 Гц.

Еще дольше, чем монитор, вам прослужит качественный корпус ПК. И если вы давно планировали его апгрейд, сейчас самое время сделать это. На долгий срок лучше выбрать универсальный корпус формата Midi-Tower, который не ограничит вас в будущем  при выборе материнской платы и видеокарты. Например, NZXT H510 CA-H510B-BR со строгим дизайном, возможностью установки СВО и видеокарт длиной до 381 мм. 

Корпус Thermaltake Level 20 MT ARGB почти не уступает модели от NZXT по вместительности и позволит установить видеокарту длиной до 366 мм, но при этом имеет гораздо более яркий дизайн с предустановленными RGB вентиляторами, которых больше  по количеству.

Почти не выросли в цене за последние пару лет SSD накопители, но если вы подбираете модель на долгое время, не стоит даже смотреть в сторону дешевых моделей с небольшой емкостью. Во-первых, игры наращивают свои объемы с такой скоростью, что SSD объемом 1 ТБ, казавшиеся совсем недавно избыточными, становятся насущной необходимостью. Во-вторых, у качественных моделей гораздо выше надежность, что наглядно отражается на строке гарантии. Я подобрал три надежные и популярные модели с гарантией 5 лет.

Samsung 870 EVO MZ-77E1T0BW с интерфейсом SATA III и объемом 1 ТБ не блещет скоростью, но универсален и подойдет в любой ПК, особенно на роль второго SSD накопителя. Можно установить эту модель  практически в любой ноутбук с соответствующим портом, а ее дополнительный плюс  - низкий нагрев.

M.2 NVMe накопитель Samsung 980 MZ-V8V1T0BW с интерфейсом PCI-E x4 и объемом 1 ТБ, из новой линейки накопителей Samsung, стоит даже дешевле предыдущей модели, а скорости чтения и записи развивает просто огромные, что делает его отличным выбором под установку системы и требовательных игр.

Накопитель от Western Digital, WD Blue SN550 WDS100T2B0C, немного уступает предыдущей модели по скоростным характеристикам, но и стоит заметно дешевле, а ресурс TBW имеет аналогичный, в 600 ТБ.

Неплохим вложением средств на долгие годы станет качественный блок питания, например, Seasonic FOCUS GX-650. Срок его гарантии составляет целых 10 лет! А качество моделей бренда Seasonic не нуждается в комментариях и стало нарицательным среди блоков питания. Мощность в 650 ватт и достаточный набор кабелей и разъемов не будет ограничивать вас при сборке производительного ПК с мощной видеокартой.

Еще один вид практически вечных комплектующих - процессорные кулеры. Износу в них подвержены только вентиляторы, которые легко заменить. Одной из самых популярных производительны моделей в Ситилинке стал кулер DeepCool REDHAT, способный отвести от процессора 250 Вт тепла благодаря массивному радиатору и шести теплотрубкам диаметром 6 мм.

И наконец, еще один вид техники, которую обычно покупают, устанавливают, и она работает 10 лет и даже дольше - колонки для компьютера. Одной из самых популярных моделей до 5000 рублей стали колонки Edifier R980T, сочетающие строгий дизайн, компактность и отличное качество звука с неплохой суммарной мощностью в 24 ватта, что удовлетворит большинство пользователей ПК.

Итоги

Этот набор компьютерных комплектующих и периферии, способен стать отличным вложением средств и служить вам годами, дав комфорт и производительность. Напишите в комментарии, какие еще комплектующие можно добавить в этот список? 


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