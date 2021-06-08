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Windows 11 на подходе: 10 главных проблем Windows 10, требующих исправления в новой ОС

Эксперты сходятся во мнении, что 24 июня 2021 года Microsoft представит новую ОС, Windows 11. Давайте разберемся в претензиях пользователей к Windows 10, и в том, чего они ждут от новой ОС.
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На днях в Microsoft анонсировали важное мероприятие, посвященное развитию Windows, которое пройдет в режиме онлайн-трансляции 24 июня. Мероприятие начнется в 11 часов утра по Северноамериканскому Восточному Времени, а для его анонса использовалось изображение с лучами света, ложащимися в виде цифры "11".

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Если учесть тот факт, что генеральный директор Microsoft Сатья Наделла упомянул в мае 2021 года про Windows следующего поколения, вполне вероятно, что 24 июня нам представят новую ОС Windows 11. Это подтвердил и известный инсайдер Эван Бласс в своем твиттере.

Похоже, что в Microsoft решили отправить Windows 10, которой скоро исполнится 6 лет, на пенсию. Однако многих тревожит вопрос - получим ли мы, пользователи, действительно новую ОС, или в Microsoft решили назвать "Windows 11" очередное крупное полугодовое обновление Windows 10 под кодовым названием Sun Valley?


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Заметны скругленные углы окон интерфейса Sun Valley

А этот вопрос довольно острый, ведь все последние годы мы отмечали множество проблем с Windows 10, а некоторые из них так и не получили решения. Вдобавок интриги добавляют сделанные в свое время Microsoft довольно спорные заявления, что Windows 10 - это последняя Windows и других ждать не стоит. Давайте составим список главных недостатков и проблем Windows 10, особо досаждающих ее пользователям и требующих скорейшего решения.


Баги

Про баги и ошибки в Windows 10 не писал только ленивый, и то, что их значительно больше, чем на Windows 7 и Windows 8.1 - очень заметно пользователям. Часть из них оперативно исправляется, часть - затрагивает только небольшую часть пользователей, а часть - переходит из билда в билд ОС без изменений, а советы по их лечению на форуме Microsoft сводятся к формальному совету выполнить команду Sfc /scannow.
Например, проблемы с зависающим меню Пуск, преследующие пользователей уже шестой год.

Проблемы с обновлениями

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Проблема с багами была бы не такой острой, если бы не новые их порции в обновлениях. Каждый вторник патчей, не говоря уже о выходе крупных полугодовых обновлений, в СМИ появляются сообщения о багах, которые они вызывают.

Слишком частые крупные обновления

Думаю, многие, как и я, уже путаются в этих бесконечных полугодовых обновлениях November, May или April Update. Скажем честно - они не нужны пользователям так часто, и не несут ничего полезного, кроме проблем. Даже их название - сплошная непоследовательность и неразбериха, один полугодовой апдейт может иметь четыре(!) обозначения: Redstone 5, Windows 10 October 2018 Update, версию - 1809, и номер сборки - build 17763.379.

Навязывание обновлений

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Проблема с багами в обновлениях усугубляется из-за их навязывании. У пользователя нет адекватного и простого инструмента для отключения обновлений, не говоря уже о выборочных обновлениях или выборе получения только обновлений безопасности.

Изменения ради изменений

Может показаться, что обновлениям функций сопротивляются ретрограды, которым подошли бы Windows 7 и Windows 8.1, давно застывшие в неизменном состоянии, но спустя годы становится понятно, что так громко разрекламированные функции, которые Microsoft преподносила как нечто революционное, никому не нужны.
Мало того, эти функции они уже сами удаляют из ОС: например, Paint 3D или "Временную шкалу". Может быть мы наконец-то дождемся удаления или опционной установки эмодзи и UWP-мусора из системы, который нам приходится удалять сторонними утилитами?

Излишняя самодеятельность

Если в плане обновлений Microsoft пошла на какие-то уступки и даже дала возможность их откладывать, то остальные функции ОС становятся все более не подконтрольны пользователю. Защитник Windows все сложнее отключить полностью: Microsoft даже отключила ключ реестра DisableAntiSpyware, который администраторы использовали для принудительного отключения встроенного антивируса. Подобная самодеятельность и неподконтрольность пользователю видна во всем: во включении служб и задач, получении обновлений или резервации под них места на диске.

Слежение за пользователями

Помимо кнопки отключения обновлений, пользователям нужна и кнопка полного отключения телеметрии. Сколько негатива получила Microsoft из-за желания всенепременно получать телеметрию - не сосчитать, как и не сосчитать сколько человеко-часов потратили пользователи в попытках, зачастую бесплодных, ее отключить.

Чехарда в настройках

Совсем недавно очередная функция ОС переехала из Панели управления в Параметры Windows. Свойства системы и сопутствующие параметры теперь доступны из другого расположения и нам, пользователям, опять надо переучиваться. Сколько лет займет полный переезд Панели управления в Параметры, начавшийся еще в Windows 8, трудно представить, как и смысл этого действия.

Растущие реальные системные требования

Несмотря на то, что системные требования Windows 10, заявляемые Microsoft, очень скромны, ее реальные требования растут и растут, особенно к дисковой подсистеме. Я делал пару экспериментов, показывающих, что комфортно пользоваться Windows 10 без SSD-накопителя становится практически невозможно.

Радует только то, что даже в этот год дефицита и роста цен на комплектующие бюджетный SSD еще можно купить дешевле 2000 рублей, например AMD R5 Series (R5SL120G) в Регарде.

Вторичность

Многие огрехи Windows 10 можно было бы простить, если бы это была совершенно новая и революционная операционная система, но ее первые выпуски больше были похожи на Windows 8.1 update 4, который маркетологи решили назвать новой ОС. А многие окна и настройки в Windows 10 до сих пор растут из старой доброй Windows 7.

Итоги

Интересно, что мы получим 24 июня - новую ОС или Windows 10 October 2021 Update (версия 21H2), который из-за изменений в интерфейсе нам подадут как Windows 11? Ждать осталось не долго, а пока напишите в комментарии, довольны ли вы Windows 10? И что ждете от новой ОС?

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Теги

microsoft windows 10 баги операционная система анонс проблемы windows 11 новая sun valley поколение
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