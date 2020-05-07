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В предыдущих блогах я уже описывал свой апгрейд с Core i5-3570 и 16 Гб DDR3 на Ryzen 5 1600 AF, MSI B450-A PRO MAX и 2х16 Гб 3000 МГц CRUCIAL Ballistix Sport LT AES. И первым делом меня стали критиковать не за смену процессора, который практически не получил прироста производительности на одно ядро, а за беспрецедентный объем памяти для столь бюджетного компьютера.

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В этом блоге я постараюсь рассказать про причины, подтолкнувшие меня на столь не сбалансированный апгрейд. И главное - описать причины, по которым купить 32 Гб памяти имеет смысл уже сейчас.



Причина, по которой я купил недорогой Ryzen 5 1600 AF, а не Ryzen 5 3600, очень проста - это временный процессор "затычка", который я потом, через два-три года, сменю на восьмиядерник. Какой это будет восьмиядерник - Ryzen 7 3700X или Ryzen 5 4600X, пока неизвестно, все будет зависеть от цен на процессоры через два-три года.

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А видеокарта поставлю такую, чтобы получить прирост производительности минимум в 100% после GeForce GTX 1060 с приличным разгоном





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К тому же,- это самый выгодный процессор сейчас на рынке по соотношению цена/производительность.стоит почти в два раза дешевле, но отстает от него в играх всего на 10-20%. А в случае слабой видеокарты, такой как моя, разница будет еще меньше.Учитывая то, что мой процессор отборный и очень редкого качества, способный работать на частоте 4000 МГц при напряжении vcore всего 1.16 В(!), я вообще не испытываю никаких расстройств по поводу того, что он немного уступает более дорогимили





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Но вернемся к причинам, по которым я взял именно 32 Гб памяти в свою систему, хотя ей вполне хватило бы и 16 Гб.





Первая причина - скачок цен на комплектующие, произошедший после роста курса доллара. Комплект из 32 Гб CRUCIAL Ballistix Sport LT AES обошелся мне около 12000 рублей и скорее всего, таких цен на память мы еще долго не увидим.





Вторая причина - прогнозы на рост цен на память DDR4, которые публиковали разные издания. Мы уже были свидетелями того, как память достигала заоблачных цен и держалась на этом уровне годами. А потом резко подешевела почти в два раза. Я не исключаю, что производители могут провернуть такой трюк еще раз.







Третья причина - отсутствие проблем при поиске совместимой памяти при дальнейшем апгрейде. Кто знает, удастся ли мне найти через два-три года модули памяти CRUCIAL Ballistix Sport LT AES на 16 Гб, подходящие к моим 16 Гб?



Уже сейчас они исчезают из продажи, а что будет через два года? Скорее всего, мне придется продавать память, теряя деньги, и покупать комплект на 32 Гб заново. А разномастные модули не имеют возможности нормального разгона - вы это знаете и без меня.





Четвертая причина - двухранговость модулей памяти DDR4 на 16 Гб. Двухранговость означает то, что модули имеют чипы с обеих сторон плашки памяти и ее работа в некоторых случаях может напоминать технологию Hyper-threading от Intel.

Банки памяти чередуются и скорость заметно возрастает. Прирост по сравнению с обычной памятью может составлять 10-15% и заметен особенно сильно на процессорах AMD Ryzen.

Пользователь нашего форума на youtube-канале Gerkon выложил тесты, в которых на одном двухранговом модуле с разгоном и настройками таймингов, смог достичь практически скорости двухканала без разгона.

Конечно, двухранговый модуль не разгонится до частот однораногового, но основным ограничителем разгона памяти в моем случае будет контроллер памяти в Ryzen 5 1600 AF.





Пятая причина - возможность комфортно пользоваться компьютером с сильной нагрузкой. С 32 Гб памяти вам не придется закрывать пару браузеров с открытой сотней вкладок или виртуальную машину при запуске ресурсоемких игр. Памяти хватает на все и с запасом! Главное, чтобы приложения в ней не сильно нагружали процессор.

Открываются возможности по созданию RAM-диска, который может еще более ускорить вашу систему.

А сколько памяти стоит в вашем компьютере? Разгоняете ли вы ее и хватает ли вам ее объема?









