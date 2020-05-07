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Пять причин, по которым я купил 32 Гб памяти в бюджетный компьютер в 2020 году

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В предыдущих блогах я уже описывал свой апгрейд с Core i5-3570 и 16 Гб DDR3 на Ryzen 5 1600 AF, MSI B450-A PRO MAX и 2х16 Гб 3000 МГц CRUCIAL Ballistix Sport LT AES. И первым делом меня стали критиковать не за смену процессора, который практически не получил прироста производительности на одно ядро, а за беспрецедентный объем памяти для столь бюджетного компьютера.

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В этом блоге я постараюсь рассказать про причины, подтолкнувшие меня на столь не сбалансированный апгрейд. И главное - описать причины, по которым купить 32 Гб памяти имеет смысл уже сейчас.

Причина, по которой я купил недорогой Ryzen 5 1600 AF, а не Ryzen 5 3600, очень проста - это временный процессор "затычка", который я потом, через два-три года, сменю на восьмиядерник. Какой это будет восьмиядерник - Ryzen 7 3700X или Ryzen 5 4600X, пока неизвестно, все будет зависеть от цен на процессоры через два-три года. 

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А видеокарта поставлю такую, чтобы получить прирост производительности минимум в 100% после GeForce GTX 1060 с приличным разгоном.


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К тому же, Ryzen 5 1600 AF - это самый выгодный процессор сейчас на рынке по соотношению цена/производительность. Ryzen 5 1600 AF стоит почти в два раза дешевле Ryzen 5 3600, но отстает от него в играх всего на 10-20%. А в случае слабой видеокарты, такой как моя GeForce GTX 1060, разница будет еще меньше.

Учитывая то, что мой процессор отборный и очень редкого качества, способный работать на частоте 4000 МГц при напряжении vcore всего 1.16 В(!), я вообще не испытываю никаких расстройств по поводу того, что он немного уступает более дорогим Ryzen 5 3600 или Core i5-9400F.


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Но вернемся к причинам, по которым я взял именно 32 Гб памяти в свою систему, хотя ей вполне хватило бы и 16 Гб.



Первая причина - скачок цен на комплектующие, произошедший после роста курса доллара. Комплект из 32 Гб CRUCIAL Ballistix Sport LT AES обошелся мне около 12000 рублей и скорее всего, таких цен на память мы еще долго не увидим.


Вторая причина - прогнозы на рост цен на память DDR4, которые публиковали разные издания. Мы уже были свидетелями того, как память достигала заоблачных цен и держалась на этом уровне годами. А потом резко подешевела почти в два раза. Я не исключаю, что производители могут провернуть такой трюк еще раз.



Третья причина - отсутствие проблем при поиске совместимой памяти при дальнейшем апгрейде. Кто знает, удастся ли мне найти через два-три года модули памяти CRUCIAL Ballistix Sport LT AES на 16 Гб, подходящие к моим 16 Гб?


Уже сейчас они исчезают из продажи, а что будет через два года? Скорее всего, мне придется продавать память, теряя деньги, и покупать комплект на 32 Гб заново. А разномастные модули не имеют возможности нормального разгона - вы это знаете и без меня.  


Четвертая причина - двухранговость модулей памяти DDR4 на 16 Гб. Двухранговость означает то, что модули имеют чипы с обеих сторон плашки памяти и ее работа в некоторых случаях может напоминать технологию Hyper-threading от Intel. 

Банки памяти чередуются и скорость заметно возрастает. Прирост по сравнению с обычной памятью может составлять 10-15% и заметен особенно сильно на процессорах AMD Ryzen.

Пользователь нашего форума на youtube-канале Gerkon выложил тесты, в которых на одном двухранговом модуле с разгоном и настройками таймингов, смог достичь практически скорости двухканала без разгона. 

Конечно, двухранговый модуль не разгонится до частот однораногового, но основным ограничителем разгона памяти в моем случае будет контроллер памяти в Ryzen 5 1600 AF.


Пятая причина - возможность комфортно пользоваться компьютером с сильной нагрузкой. С 32 Гб памяти вам не придется закрывать пару браузеров с открытой сотней вкладок или виртуальную машину при запуске ресурсоемких игр. Памяти хватает на все и с запасом! Главное, чтобы приложения в ней не сильно нагружали процессор.
Открываются возможности по созданию RAM-диска, который может еще более ускорить вашу систему.

А сколько памяти стоит в вашем компьютере? Разгоняете ли вы ее и хватает ли вам ее объема?




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Теги

память ryzen 5 1600 af выбор 16 гбайт 32 гбайт crucial ballistix sport lt aes
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Катерина Стец
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а сейчас почему не купишь видеокарту, которая мощнее 1060 в 2 раза? деняк нет?
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На самом деле нет никакой разницы на каком уровне происходит ограничение fps, т.к. если ограничить частоту кадров выводимую GPU, то сокращается и количество вызовов на отрисовку от CPU. Главное следи...
Как я лочил fps и что из этого получилось
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Alles_Luge
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Баллистикы AES действительно начали пропадать, причём версии 3200. 3000-х у нас пока хоть жопой жуй.
Пять причин, по которым я купил 32 Гб памяти в бюджетный компьютер в 2020 году
Alles_Luge
08:12
Заносит его местами. Хотя кто его знает, может так оно и случится.
Пять причин, по которым я купил 32 Гб памяти в бюджетный компьютер в 2020 году
Zmey1945
08:11
Благодарю. Радик 480х6, д5, ватер на врм и проц. Скальп,жм
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DooC
08:03
да хоть и 128 ставите лишь бы вам это нравилось
Пять причин, по которым я купил 32 Гб памяти в бюджетный компьютер в 2020 году
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