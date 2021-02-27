10 небольших полезных и бесплатных утилит, упрощающих использование Windows 10: Часть 3
Первые два блога про полезные и бесплатные утилиты пришлись читателям по душе, а в комментариях были предложены отличные альтернативы, поэтому я решил продолжить цикл блогов, тем более, что отличных утилит у меня в "закромах" еще много. Акцент при их выборе я делаю на безопасности, проверяя источники и разработчиков, компактности, и бесплатности.
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У каждого опытного пользователя компьютер постепенно "обрастает" подобным набором проверенных утилит, которые не только облегчают работу на ПК, но и дают ему совершенно новые функции, которых и близко нет в "чистой" Windows. Но прогресс не стоит на месте, и энтузиасты и профессиональные программисты постоянно пишут новые утилиты, главное - не лениться их искать, что я и делаю.
Давайте начнем, и первыми у нас будут утилиты упрощающие управление и улучшающие звуковые возможности Windows.
Audio Router
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Простая утилита для вывода звука от приложений на устройства, но, в отличие от довольно продвинутых в этом плане возможностей Windows 10, Audio Router не изменяет при этом устройство, используемое для воспроизведения звука по умолчанию, и может дублировать звук из одного приложения сразу на несколько устройств.
Ссылка на скачивание со страницы разработчика на GitHub.
Volumouse
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Некогда простая утилита для управления громкостью колесиком мыши постепенно превратилась в мощный "комбайн", который может даже изменять прозрачность активного окна и яркость экрана, выполнять заданные горячие клавиши. Управление громкостью возможно для отдельных устройств и только нужных каналов. А от ложных срабатываний разработчик предусмотрел множество условий, из которых вы можете выбрать наиболее подходящее.
Peace — графический интерфейс эквалайзера Equalizer APO
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Пожалуй, это лучший эквалайзер для Windows, который на голову превосходит эквалайзеры в софте от разработчиков встроенных аудиокодеков. Вам будут доступны множество настроек и готов пресетов.
Sound Lock
Я думаю, все сталкивались с проблемой при просмотре фильмов, когда тихие диалоги перемежаются оглушительным грохотом и выстрелами. Это банально не дает посмотреть фильм ночью без наушников, не разбудив домашних и соседей. Помочь сможет утилита Sound Lock, которая служит для ограничения максимального уровня звука, выдаваемого Windows. Утилита крайне проста в использовании и компактна.
OpenedFilesView
При поиске проблем в Windows или нового "зловреда", не детектирующегося антивирусом, вам поможет утилита OpenedFilesView, которая отображает список всех открытых файлов в Windows, дополнительно показывая полный путь к файлу, атрибуты, права доступа, дескриптор, даты создания и изменения, имя процесса и т. д. Доступен экспорт данных в HTML-отчёт и настройки исключения системных файлов.
ThisIsMyFile
Утилита - аналог популярной Unlocker, позволяет удалить файлы, которые блокирует система или какая-либо программа, но отличается наличием собственного диспетчера задач. А это очень важно при ручном поиске "зловредов", которые научились "прятаться" не только от стандартного диспетчера задач Windows, но и от его распространенных аналогов, таких как Process Explorer или Process Hacker.
Windows TopMost Control
Крошечная и простая утилита позволит закрепить любое окно поверх других, что очень помогает в офисной работе. Можно закреплять как окна классических приложений Windows, так и UWP-приложений.
Fullscreenizer
Недавно наткнулся на полезнейшую утилиту, которая позволит убирать рамки окна у игр, запущенных в оконном режиме. Пригодится для игры параллельно с работой, для запуска старых игр, а также игр, нестабильно работающих в полноэкранном режиме.
Ссылка на скачивание со страницы разработчика на GitHub.
Switch Power Scheme v1.2
Добираться до настройки схем питания в Windows - довольно нудное занятие, а если это требуется делать несколько раз в день, как это делают пользователи ноутбуков, то уже хочется альтернативный инструмент. Утилита Switch Power Scheme v1.2 поможет вам переключать схемы питания Windows в пару кликов или из контекстного меню, добавлять ваши настроенные схемы, а самое главное - делать их бэкап, и быстро восстанавливать после переустановки Windows.
TaskbarX
Небольшая утилита, которая позволит вам кастомизировать панель задач Windows, сделав вашу систему похожей на Mac. Можно настроить анимацию и изменять ее скорость, скрывать трей, иконки и "Пуск" на основном или дополнительном мониторе. Работает утилита и с вертикальной панелью задач и неограниченным количеством пользовательских панелей задач.
Ссылка на скачивание со страницы разработчика на GitHub.
Вот такая подборка утилит получилась у меня на этот раз, надеюсь, вы найдете себе утилиты по душе. Пишите в комментарии - какие еще утилиты вы используете, чтобы сделать Windows удобнее и красивее?
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