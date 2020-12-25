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10 главных ошибок пользователей Windows 10

Windows 10 при правильном использовании - надежная и безопасная ОС. Но пользователи часто ругают ее за ошибки, которые делают сами. Давайте разберем самые главные из них.
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При всех недостатках Windows 10, которые я часто и подробно описываю в блогах, эта ОС отличается от Windows 7 и Windows 8.1 большей живучестью, которая достигается за счет внутренних систем работы с "железом" и защиты своих важных файлов.

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Попробуйте переставить SSD с установленной Windows 7 из ПК на базе АМ4 в ПК с LGA 1151 сокетом и вы гарантированно получите BSOD и невозможность загрузки. Windows 10 же вполне сможет загрузиться в такой ситуации, сама установит драйвера и через несколько минут ПК будет готов к работе.


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Таких примеров можно привести много, но главное в таких ситуациях - не мешать операционной системе. А пользователи могут очень сильно вредить Windows, даже не подозревая об этом. Всему виной устоявшиеся стереотипы времен Windows XP и "стадная" привычка использовать ненужное ПО, навязанное маркетингом.

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В этом блоге я разберу самые главные ошибки пользователей, избавившись от которых, вы позволите своей ОС работать долго и стабильно.

Ошибка первая - отключение антивируса


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Историй про благополучно годами сидящих без антивирусов пользователей Windows в интернете тысячи. Они и сами любят хвалиться этим фактом - "5 лет сижу без антивируса и все ОК!" или "Антивирус в голове!".

Такое поведение может сойти с рук до поры до времени, но рано или поздно может закончится заражением ПК трояном, майнером или шифровальщиком вымогателем. И пользователь даже не будет знать, что майнит криптовалюту для злоумышленника или то, что его пароли давно утекли на площадку продажи аккаунтов, а ПК стал частью ботнета.



Контрольный прогон утилитами, подобными Dr.Web CureIt, показывающими, что ПК чист, только укрепляет уверенность секты отрицателей антивируса. Зловредное ПО сейчас легко избегает обнаружения при кратковременном сканировании, и важно "поймать" его в момент заражения устройства или в процессе работы, для чего и нужен антивирус с постоянно обновляющимися базами.

Ошибка вторая - замена штатного антивируса Windows 10 на бесплатные аналоги



Часто на форумах или ПК знакомых я вижу ситуацию, когда Microsoft Defender заменяется на бесплатные антивирусы. Эта тенденция идет со времен Защитника Windows из Windows 7, который был довольно примитивен. Microsoft Defender за последние годы превратился в серьезный и мощный продукт, не уступающий даже платным антивирусам. При этом он не показывает рекламу и органично встроен в систему.

Ошибка третья - установка Windows 10 на слишком слабое "железо"

Некоторые пользователи просто одержимы желанием устанавливать Windows 10 на устаревшие ПК. На форумах я часто вижу в профиле пользователей Windows 10 и ПК на базе LGA 775 или AM3 с двухъядерным процессором и 4 Гб ОЗУ.

Нужно понимать, что Windows 10 более тяжелая ОС, чем Windows 7 или Windows 8.1 и на старые ПК с недостатком ОЗУ или без SSD, лучше установить Windows 8.1, расширенная поддержка которой закончится 10 января 2023 года.

Ошибка четвертая - использование "чистильщиков" ОС

Многие пользователи до сих пор уверены, что Windows требует регулярной чистки и "ремонта" реестра. Причем число их настолько велико, что Microsoft периодически добавляет популярный "чистильщик" CCleaner в список ПО, которое не совместимо с Windows 10.

Поверьте, если что и нуждается в чистке на вашем ПК, то это "корзина" и история браузера, а очистить их можно и без CCleaner. А вот испортить Windows 10 "чисткой" реестра можно запросто, и глюки, которые могут появиться после этого, скорее всего потребуют переустановку системы.

Ошибка пятая - использование твикеров ОС



Еще одна распространенная ошибка пользователей - использование твикеров ОС, которые должны заставить ее работать быстрее. К сожалению, если от этих программ и есть какое-то ускорение, то оно измеряется в микросекундах и увидеть и почувствовать его без специальных замеров невозможно.

А вот опасность сломать ОС или вызвать разнообразные глюки - вполне реальна при использовании твикеров. Конечно, если пользователи годами привыкают делать какой-либо твик, например - убирать стрелки у ярлыков, то гораздо безопасней сделать специальный REG-файл для этого и не пользоваться сомнительным софтом.


Ошибка шестая - неразборчивое отключение служб и компонентов для ускорения

Еще одна распространенная ошибка - это отключение служб Windows 10, и удаление ее компонентов, которое пользователи делают для ускорения. Здесь та же проблема, что и с твикерами - ускорение слишком мизерное, чтобы его заметить, а риск получить проблемы есть.

Ускорение при данном способе настройки ОС можно получить в том случае, если ПК остро не хватает ОЗУ, но для этого придется радикально "кастрировать" систему. Гораздо проще воспользоваться более шустрыми, и более подходящими для старых ПК и ноутбуков Windows 7 или Windows 8.1.


Ошибка седьмая - использование сборников драйверов

Еще один стереотип, пришедший к нам со времен Windows 98 и XP. В те времена, при слабо развитом интернете, было очень удобно использовать сборники драйверов. Сейчас, когда 100 мегабитный интернет есть почти в каждой квартире, это пережиток прошлого. А вот риск установить в ОС глючные и устаревшие драйвера вполне реален. Как и вредоносные компоненты, ведь зловред на уровне драйвера найти и выкорчевать очень трудно.

С Windows 10 вам стоит положиться на автоматическую установку драйверов или заранее скачать нужные вам драйвера с сайта производителя, в про сборники драйверов забыть, как про пережиток прошлого.

Ошибка восьмая - использование в игровых ПК Windows 10 LTSB и LTSC



В блоге "Игры все чаще требуют новую версию Windows 10 или почему Windows 10 LTSC не годится для игр" я привел список игр, которые не заработают на Windows 10 LTSB или LTSC. Список постоянно расширяется и делает эти версии ОС совсем неподходящими для игровых ПК.

Поддержка нового железа тоже приходит на эти версии с заметной задержкой или не приходит совсем. Даже оптимизации для работы процессоров Ryzen пришли на Windows 10 LTSC гораздо позже, чем на Windows 10 Pro.

Ошибка девятая - использование сомнительных сборок ОС

Большое количество пользователей до сих пор дает необоснованный кредит доверия изготовителям сборок ОС, которые скачивают с торрентов или с сайта "сборщика". Это самый опасный сценарий использования ОС в плане безопасности - в такую сборку легко можно зашить трояна, собирающего о вас информацию, и который не будет детектироваться антивирусами.

Даже если в сборке нет проблем с "вредоносами" - узнать, что и как искромсал автор в своем творении не представляется возможным. Элементарная команда sfc /scannow  для таких сборок является лакмусовой бумажкой, показывающей степень, с которой изуродована ОС.

Ошибка десятая - отключение сбора телеметрии



После выхода Windows 10 в СМИ началась самая настоящая истерика, посвященная сбору телеметрии, или как он просто называется среди пользователей - "шпионажу". И как всегда бывает при истерике, многие пользователи кинулись устанавливать на свои ПК софт, который обещал им прекращение шпионажа.

Пользователь нажимал кнопочку, загоралась успокаивающая зеленая лампочка "Телеметрия - off" и на этом все завершалось. Как вы уже догадываетесь, большинство таких программ неспособны пресечь всю телеметрию, а зачастую просто переключают настройку групповых политик "Разрешить телеметрию".

Некоторые популярные средства отключения телеметрии, к примеру - DWS (Destroy Windows 10 Spying), были пойманы на установке в систему корневых сертификатов. Получается, что в борьбе с телеметрией пользователи идут на гораздо большие риски, чем сама телеметрия.

Я не любитель телеметрии где бы то ни было, особенно в платных продуктах, но уже пора относится к ней как к неизбежному злу. Тем более, что ее собирает сегодня почти все - от бесплатных антивирусов, до популярных твикеров Windows 10.


Вот такие 10 главных ошибок пользователей Windows 10 я постоянно вижу на тематических форумах и в реальном использовании ПК и ноутбуков. Пишите в комментарии, допускаете ли вы какие-либо из этих ошибок?



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