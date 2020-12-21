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Думаю, многие из вас помнят времена, когда Windows 10 захватывала место на рынке ОС и главным ее противником была Windows 7. Одним из главных аргументов за переход на Windows 10 был в наличии у нее поддержки DirectX 12, которую требовали новые игры.

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Но никто не мог подумать в те времена, что поддержку DirectX 12 добавят в Windows 7 (Blizzard добавила DirectX 12 для своих игр в Windows 7), но при этом для новых игр будет требоваться актуальная версия Windows 10. А старые версии Windows 10 и Windows 10 LTSB/ LTSC останутся "за бортом".

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Особенно обидно такое положение дел для пользователей Windows 10 LTSB и LTSC, ведь они отлично подходят для игр из-за отсутствия UWP-компонентов и многих функций ОС, "дергающих" накопитель и загружающих память и процессор. Именно Windows 10 версии 1607 (и версия LTSB) считаются опытными пользователями и геймерами самой "FPS-friendly", а все что выходило дальше, становится только хуже.

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И это несмотря на специальные функции Windows 10 для игр, такие как GameBar или "borderless window". Чтобы понять масштаб проблемы, достаточно погуглить по запросам "1809 latency issue" или "1909 latency issue".

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Первое время Windows 10 LTSB и LTSC оставались за бортом игропрома из-за отсутствия Microsoft Store, но умельцы быстро научились интегрировать "Магазин" в эти версии Windows 10 довольно простыми методами. Но теперь главным ограничителем для запуска новых игр становится именно версия Windows 10 и рубежом актуальности часто становится версия 1903 или Windows 10 May 2019 Update.

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Давайте посмотрим на системные требования игр в Microsoft Store и составим список игр, которые идут только на Windows 10 определенных версий.

Первой на глаза в Microsoft Store попадается Age of Empires II: Definitive Edition с требованием Windows 10 версии 18362.0 или более поздней. 18362 - это версия 1903 или Windows 10 May 2019 Update.

Недавно вышедшая стратегия Age of Empires III: Definitive Edition тоже требует Windows 10 версии 18362 (1903).

Cтратегия Age of Empires: Definitive Edition, которая была первой в списке переизданий серии Age of Empires, тоже требует Windows 10 версии 18362 (1903).

Авиасимулятор Microsoft Flight Simulator требует Windows 10 версии 18362.0 (1903).

Шутер Gears 5 тоже требует Windows 10 версии 18362.0 (1903).

Приключенческий шутер State of Decay 2: Juggernaut Edition требует Windows 10 версии 18362.0 (1903).

Теперь давайте пробежимся по играм, требующим Windows 10 версий от 1607 до 1809.

Популярная гонка Forza Motorsport 7 требует Windows 10 версии 15063.0 (1703).

Популярный автосимулятор Forza Horizon 4 требует Windows 10 версии 15063.0, также известную как Creators Update или версия 1703. Я хорошо помню по отзывах на форумах, что для многих именно симуляторы Forza Horizon 3 и 4 стали важным толчком для перехода с Windows 7 на Windows 10.

Популярный шутер от третьего лица Gears of War 4 требует Windows 10 версии 14393.0 или Anniversary Update (версия 1607) и одно из самых низких требований версии в нашем списке.

Еще из игр-хитов последнего времени на ум приходят: Death Stranding, в системных требованиях которого значится просто "Windows 10", но, как пишут пользователи, игре для нормальной работы требуется Windows 10 версии 1803 и выше.

И Horizon Zero Dawn, в системных требованиях которой тоже стояло просто "Windows 10", но игроками была отмечена нестабильность на ранних версиях Windows 10. В конце концов игра получила патч, проверяющий наличие Windows 10 версии 1809 и выше, а более низкие версии отмечены, как вызывающие нестабильность в DirectX 12.

Detroit: Become Human, игра - интерактивное кино, требует Windows 10 x64, но при этом может запускаться на Windows 7 с сильными "лагами".

Как видите, список обширный, постоянно растет и если вы до сих пор используете Windows 7 или Windows 10 LTSB, то лишаетесь многих новинок игр. Microsoft поставила нас в такие условия, что геймерский ПК, который может запускать все новинки игр, обязательно должен иметь самую актуальную версию Windows 10. А если вы используете видеокарту с поддержкой технологии RTX, то выбора у вас совсем не остается.

Выхода из этой ситуации нет, единственный способ и поиграть, и при этом пользоваться устаревшей версией Windows - это ставить актуальную версию Windows 10 Pro второй системой специально для игр. Но я заметил, что в такой "связке" ОС обычно начинаешь пользоваться самой актуальной из них.

Пишите в комментарии, какой версией Windows пользуетесь вы? И как у вас обстоит дело с совместимостью игр?