Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Windows 10 с нами уже более пяти лет и за это время прошла большой путь. Эта ОС постоянно видоизменяется: визуальное оформление, функции и настройки, все находится в текучем состоянии. С одной стороны - это не дает пользователю "заскучать", и создает ощущение нового продукта.

реклама

С другой - мы должны постоянно переучиваться и запоминать, куда на этот раз переехали настройки из панели управления. А гайды, написанные для версий 1607, 1709 и даже 1903, зачастую не подходят для версии 2009. Все это создает ощущение незаконченного продукта и тратить много времени на осваивание тонкостей одной из версий не имеет смысла.





анонсы и реклама GIGABYTE 3060Ti EAGLE OC в Ситилинке RTX 3060Ti Palit DUAL OC в Ситилинке RTX 3060Ti Gigabyte GAMING OC в Ситилинке RTX 3060Ti MSI VENTUS 2X OC в Ситилинке 3060 Ti - уже в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Свойства системы больше недоступны в версии в 20H2

реклама

Даже нумерация версий ОС имеет четыре (!) параллельных ветви названий. Кодовое имя, такое как "Threshold", "Redstone" и т.д. К примеру Redstone 3 — Fall Creators Update (1709). Название обновления - "Fall Creators Update", закодированную дату - "1709". И дополнительно множество версий сборок, например 10.0.16299.15 или 10.0.16299.309.

За пять лет все эти превращаются в огромный список, запомнить из которого одну из версий - проблематично. То ли дело раньше - Service Pack 1 (SP1) у Windows 7 и номер сборки - все, что нужно было знать. Или Windows 8.1 Update (2,3) - просто и лаконично.

реклама









реклама

Множество таких нюансов ОС Windows 10 может запомнить только специалист, системный администратор или энтузиаст. А простой пользователь, который использует ОС как инструмент, может столкнуться с проблемой, когда его знания об ОС Windows стремительно устарели, и если он неплохо разбирался в Windows 7, для Windows 10 эти знания уже не актуальны.









За несколько лет использования Windows 10 я вывел для себя несколько правил, которые помогают долго держать систему в рабочем, стабильном и быстром состоянии. Эти правила пригодятся вам вне зависимости от версии Windows 10, которой вы пользуетесь.









Знания для этих правил я брал не только из личного опыта, но и на сайтах посвященных проблемам ОС, форумах пользователей или из книг профессионалов, таких как "Сделай свой компьютер стабильнее и быстрее: Что Майкрософт забыла вам сказать" Чарльза Спендера или их блогов, таких как блог Вадима Стеркина.

Правило первое - не стоит торопиться использовать новую версию Windows 10









Каждый выход новой версии Windows 10 сопровождается заявлениями о багах или даже переносом сроков выхода из-за серьезных проблем. Одновременно на форумах я наблюдаю, как пользователи накидываются на новую версию ОС, как дети на новогодние подарки и потом делятся впечатлениями о том, что конкретно у них не работает или глючит.

Непонятно что они хотят найти в очередной версии Windows 10, и зачем так спешат, ведь это не переход с Windows 7 на Windows 8.1. Следующие полгода после выхода новой версии Windows 10 в СМИ появляется информация об исправлении багов и сбоев, потом выходит следующая версия и процесс повторяется по кругу.

Огромная разница, не правда ли?

Зачем Microsoft загнала себя в узкие полугодовые рамки при выпуске версий Windows 10 - непонятно. Еще более непонятно, зачем пользователей загнали в рамки полуторагодовой актуальности версий Windows 10? Как бы не нравилась вам версия May 2019 Update (1903), ее поддержка заканчивается 8 декабря 2020 года.

Из этого следует, что Windows 10 следует использовать с отставанием по версиям. То есть, если вы устанавливаете ее сейчас - ставьте версию Windows 10 20H1 (2004) от весны 2020 года и не спешите обновляться до Windows 10 20H2 (2009). Благодаря этому вы будете использовать ОС, все основные баги которой уже исправлены.

Правило два - чем меньше "твиков", тем больше стабильности





Признаюсь честно, я много раз сам портил Windows, "твикая" ее и это правило осознал еще сидя на Windows XP. В основном пользователи хотят ускорить Windows, отключить телеметрию и т.д. На практике "твики" системы сторонними "твикерами" зачастую ломают ее. И я еще не встречал документального доказательства ускорения Windows, заметного "на глаз" или даже дающего +5% FPS в играх.





Конечно, можно ускорить работу древнего ПК с двумя гигабайтами ОЗУ, отключив в Windows 10 множество функций, но гораздо проще установить на такой ПК менее "прожорливую" Windows 8.1.

Особой строкой идут твикеры, делающие массовые твики системы и "отключающие" телеметрию, например O&O ShutUp10 или Destroy Windows 10 Spying. 99.9% пользователей успокаиваются, видя как красный значок в программе становится зеленым и получая сообщение "слежка отключена", не проверяют - а работает ли это вообще?









Как выясняется, это не только не работает практически всегда, но и часто ломает систему или вносит в нее подозрительные функции от разработчика твикера. Destroy Windows 10 Spying, непонятно зачем ставящий в ОС корневой сертификат, яркий пример таких действий.

Правило три - не стоит ставить сторонние антивирусы или отключать Microsoft Defender

Microsoft Defender или Защитник Windows имеет у пользователей не очень хорошую репутацию. Совсем недавно правилом хорошего тона было его немедленное отключение или замена на сторонний бесплатный антивирус.

Здесь стоит не забывать правило «Если вы получаете нечто бесплатно, помните: вы не клиент, вы – товар». Ставя сторонний антивирус, вы, как правило, даете ему доступ к своим данным и телеметрии. Особенно забавно выглядит яростное "отключение" пользователем телеметрии Windows, и при этом ее добровольное "сливание" разработчикам антивируса.

Антивируса Microsoft Defender более, чем достаточно в наши дни для обычного пользователя. Гораздо практичнее будет дополнить его настройками Windows Firewall для интернета по "белым спискам", например, при помощи Windows Firewall Control.

Правило четыре - не надо чистить и "лечить" систему утилитами, например, с помощью CCleaner





Посчитать, сколько ОС загубил CCleaner, не представляется возможным, но, судя по тому, что Microsoft не дает запускаться многим его версиям под Windows 10 - немало. Подобных "чистильщиков" и "лечильщиков" очень много и результат их действий обычно простирается от "ничего" до загубленной Windows.

Конечно, сотни веток "исправленного" реестра впечатляют, но профессионалы никогда не будут пользоваться таким инструментом, а эффективно очистить свободное место на диске можно вручную, почистив кеш браузера.

Если уж вы совсем не можете отказаться от подобных утилит, используйте не CCleaner, а более корректные чистильщики, например Wise Disk Cleaner. А про чистку реестра нужно было забыть еще во времена перехода с Windows 98 на Windows XP.





Правило пять - чем меньше программ, тем больше стабильности и надежности

Я уже много раз замечал, как надежно работают ПК у некоторых пользователей, которые не устанавливают новые программы. Иногда мне попадались ноутбуки и ПК пожилых и неопытных пользователей, которые пользовались ими годами, и Windows там была в идеальном состоянии, мало отличаясь от свежеустановленной.

Причина проста, программы, игры и утилиты захламляют системный диск, добавляют себя в автозагрузку, вносят множество изменений в реестр. А если они еще и пиратские и сдобрены "кряками", то испортить ими Windows или заставить ОС глючить очень просто.

Поэтому я рекомендую вам тщательно подойти к набору программ и утилит на ПК, отобрав самые надежные и заменив пиратские на бесплатные аналоги.









Вот такие пять простых правил, которые позволят вам держать Windows в идеальном состоянии по нескольку месяцев. Пишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу, и какие правила выработали для себя при работе с Windows 10?















