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RPG для многих из нас - особый жанр игр, который позволяет уйти от реальности на недели и месяцы. Достигается это развитым сюжетом, большим миром со множеством интересных мест, проработкой особенных NPC (от англ. Non-Player Character - неигровой персонаж), множеством предметов экипировки и главное - трудными испытаниями.

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В последние годы в RPG все чаще стал встречаться крафт предметов, как отдельный захватывающий элемент геймплея. А в целом границы жанра стали размываться и RPG-элементы стали проникать и в стратегии, и в шутеры.

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Даже в Grand Theft Auto V мы прокачиваем навыки и копим деньги, а Assassin’s Creed Odyssey, к примеру, уже перешел черту, отличающую RPG от action-adventure и имеет и прокачку, и дерево навыков, и крафт, и интересные квесты.

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Но нам, игрокам, главное - чтобы игра была захватывающая и давала долгое вовлечение и приятные эмоции. И еще одна важная характеристика RPG - время прохождения. Многие игроки любят миры, в которых можно "засесть" надолго. Давайте сегодня и вспомним самые интересные RPG последних лет, которые дадут вам много времени на прохождение.

The Witcher 3: Wild Hunt

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Cyberpunk 2077 не удалось сдвинуть Ведьмак 3: Дикая охота с верхних строчек рейтингов игровых изданий и отзывов игроков, где тот находится уже пять лет, и вряд ли удастся сдвинуть в будущем.

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Ведьмак 3: Дикая охота остается лучшей RPG всех времен еще надолго и это место занимает по праву - игра большая, интересная и очень качественно сделана. Не подкачал сюжет и проработка NPC и квестов.

Divinity: Original Sin и Divinity: Original Sin 2



Первая и вторая части Divinity: Original Sin - это новые RPG, сделанные в духе старой школы. Вы берете под управление партию героев, а бои проходят в пошаговом режиме. В играх замечательно реализованы сочетания стихий: мокрого противника можно сильнее ударить током, но гораздо хуже - огнем. Мир игр живой, интерактивный и отлично проработанный.

Dark Souls III

В Dark Souls III вы будете много страдать и часто погибать и избежать этого невозможно. Но зато и каждая победа будет восприниматься как праздник и дарить массу эмоций. Сюжет игры туманный и загадочный, а обстановка гнетущая и мрачная, но для любителей подобных игр - это просто подарок.

Pillars of Eternity и Pillars of Eternity 2: Deadfire

Две части этой замечательной игры созданы студией Obsidian Entertainment, в которую вошли многие сотрудники Black Isle Studios, студии, подарившей нам Fallout 2. Уже одно это стоит того, чтобы попробовать эти игры. Они являются идейными наследниками игр Baldur’s Gate, Icewind Dale и Planescape: Torment - изометрия, партия героев и много диалогов. Если вы любите старые RPG - не пропустите обе части Pillars of Eternity.

Tyranny

Еще одна RPG старой школы, разработанная Obsidian Entertainment. Игра использует движок Pillars of Eternity и очень похожа на нее по геймплею, но сюжетно с ней не связана. В игре вы станете следователем, палачом и судьей в одном лице, а любителей "добрых" решений в квестах ждут многочисленные сюрпризы.

Darkest Dungeon

Игра Darkest Dungeon вобрала в себя многие roguelike элементы и придется по душе любителям тяжелых хардкорных игр. Гибель команды героев в игре нельзя отыграть назад и поэтому к каждому бою вы будете подходить, тщательно планируя свои действия.

В игре очень мрачная атмосфера, которая требует крепкой нервной системы, ведь некоторые подземелья проходятся под незабываемый саундтрек из звуков визжащих свиней, стонов, криков и воплей чудовищ.

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn умудрилась скрестить в себе постапокалиптику, роботов и допотопное оружие. Дополняет такой винегрет открытый мир, приятная картинка и бодрый сюжет. Благодаря этому Horizon Zero Dawn играется непринужденно и дарит много приятных эмоций.

NieR: Automata

NieR: Automata - RPG-слешер для любителей аниме стиля. Вам предстоит взять под управление девушку-андроида и бороться с роботами, созданными пришельцами, в открытом мире. Красивые персонажи, интересные локации и уникальная атмосфера - поиграть в NieR: Automata стоит обязательно.

Grim Dawn

Эта RPG создана на движке знаменитой Titan Quest, но имеет гораздо более мрачную атмосферу, напоминающую викторианскую эпоху. Вам предстоит бороться против захватчиков из иных миров: хтонийцев и эфириалов, пришедших из других миров через разломы в ткани реальности. А также - против запретных культов, бандитов и разнообразного зверья.

Sekiro: Shadows Die Twice

Мрачная игра, напоминающая Bloodborne и Dark Souls, действие которой происходит в древней Японии. Взяв под управление сурового синоби - однорукого воина, вам предстоит сразиться с сотнями противников, используя холодное оружие. Игра непростая и потребует от вас тактики и планирования каждого боя.

Вот такая десятка игр получилась у меня. Пишите в комментарии, какие из этих игр вы прошли? И какие понравились вам больше всего?