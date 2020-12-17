Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

10 отличных RPG последних 5 лет - в которые можно уйти на месяцы, забыв о реальности

RPG - особый жанр игр, который позволяет игроку вжиться в роль и затягивает надолго. Давайте вспомним лучшие из них за 5 лет.
[ ] для раздела Блоги
1
!! RTX 3070 <b>по цене</b> 3060 Ti - успей заказать
Еще одна RTX 3070 даже дешевле
9 т.р. скидка на третью RTX 3070
10 000р скидка на четвертую RTX 3070
9000р скидка на пятую RTX 3070
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

RPG для многих из нас - особый жанр игр, который позволяет уйти от реальности на недели и месяцы. Достигается это развитым сюжетом, большим миром со множеством интересных мест, проработкой особенных NPC (от англ. Non-Player Character - неигровой персонаж), множеством предметов экипировки и главное - трудными испытаниями.

реклама

В последние годы в RPG все чаще стал встречаться крафт предметов, как отдельный захватывающий элемент геймплея. А в целом границы жанра стали размываться и RPG-элементы стали проникать и в стратегии, и в шутеры. 

анонсы и реклама
Скидка 40% на геймерское железо в Ситилинке
Распродажа остатков RTX 2070 Super в Ситилинке
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
RTX 3070 с огромной скидкой - смотри
ASUS RX 6800 в Регарде
Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ


Даже в Grand Theft Auto V мы прокачиваем навыки и копим деньги, а Assassin’s Creed Odyssey, к примеру, уже перешел черту, отличающую RPG от action-adventure и имеет и прокачку, и дерево навыков, и крафт, и интересные квесты.

реклама

Но нам, игрокам, главное - чтобы игра была захватывающая и давала долгое вовлечение и приятные эмоции. И еще одна важная характеристика RPG - время прохождения. Многие игроки любят миры, в которых можно "засесть" надолго. Давайте сегодня и вспомним самые интересные RPG последних лет, которые дадут вам много времени на прохождение.

The Witcher 3: Wild Hunt

реклама

Cyberpunk 2077 не удалось сдвинуть Ведьмак 3: Дикая охота с верхних строчек рейтингов игровых изданий и отзывов игроков, где тот находится уже пять лет, и вряд ли удастся сдвинуть в будущем. 

реклама

Ведьмак 3: Дикая охота остается лучшей RPG всех времен еще надолго и это место занимает по праву - игра большая, интересная и очень качественно сделана. Не подкачал сюжет и проработка NPC и квестов.

Divinity: Original Sin и Divinity: Original Sin 2

Первая и вторая части Divinity: Original Sin - это новые RPG, сделанные в духе старой школы. Вы берете под управление партию героев, а бои проходят в пошаговом режиме. В играх замечательно реализованы сочетания стихий: мокрого противника можно сильнее ударить током, но гораздо хуже - огнем. Мир игр живой, интерактивный и отлично проработанный.

Dark Souls III

В Dark Souls III вы будете много страдать и часто погибать и избежать этого невозможно. Но зато и каждая победа будет восприниматься как праздник и дарить массу эмоций. Сюжет игры туманный и загадочный, а обстановка гнетущая и мрачная, но для любителей подобных игр - это просто подарок.

Pillars of Eternity и Pillars of Eternity 2: Deadfire

Две части этой замечательной игры созданы студией Obsidian Entertainment, в которую вошли многие сотрудники Black Isle Studios, студии, подарившей нам Fallout 2. Уже одно это стоит того, чтобы попробовать эти игры. Они являются идейными наследниками игр Baldur’s Gate, Icewind Dale и Planescape: Torment - изометрия, партия героев и много диалогов. Если вы любите старые RPG - не пропустите обе части Pillars of Eternity.

Tyranny

Еще одна RPG старой школы, разработанная Obsidian Entertainment. Игра использует движок Pillars of Eternity и очень похожа на нее по геймплею, но сюжетно с ней не связана. В игре вы станете следователем, палачом и судьей в одном лице, а любителей "добрых" решений в квестах ждут многочисленные сюрпризы.

Darkest Dungeon

Игра Darkest Dungeon вобрала в себя многие roguelike элементы и придется по душе любителям тяжелых хардкорных игр. Гибель команды героев в игре нельзя отыграть назад и поэтому к каждому бою вы будете подходить, тщательно планируя свои действия.

В игре очень мрачная атмосфера, которая требует крепкой нервной системы, ведь некоторые подземелья проходятся под незабываемый саундтрек из звуков визжащих свиней, стонов, криков и воплей чудовищ.

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn умудрилась скрестить в себе постапокалиптику, роботов и допотопное оружие. Дополняет такой винегрет открытый мир, приятная картинка и бодрый сюжет. Благодаря этому Horizon Zero Dawn играется непринужденно и дарит много приятных эмоций.

NieR: Automata

NieR: Automata - RPG-слешер для любителей аниме стиля. Вам предстоит взять под управление девушку-андроида и бороться с роботами, созданными пришельцами, в открытом мире. Красивые персонажи, интересные локации и уникальная атмосфера - поиграть в NieR: Automata стоит обязательно.

Grim Dawn

Эта RPG создана на движке знаменитой Titan Quest, но имеет гораздо более мрачную атмосферу, напоминающую викторианскую эпоху. Вам предстоит бороться против захватчиков из иных миров: хтонийцев и эфириалов, пришедших из других миров через разломы в ткани реальности. А также - против запретных культов, бандитов и разнообразного зверья.

Sekiro: Shadows Die Twice

Мрачная игра, напоминающая Bloodborne и Dark Souls, действие которой происходит в древней Японии. Взяв под управление сурового синоби - однорукого воина, вам предстоит сразиться с сотнями противников, используя холодное оружие. Игра непростая и потребует от вас тактики и планирования каждого боя.

Вот такая десятка игр получилась у меня. Пишите в комментарии, какие из этих игр вы прошли? И какие понравились вам больше всего?

 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 5
Добавить в закладки

Теги

игры the witcher 3: wild hunt rpg horizon zero dawn divinity: original sin лучшие игры dark souls iii выбор игр
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса ASUS ROG Z11
10
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT в связке с процессором Core i5-10400F
9
Обзор игровой гарнитуры MSI Immerse GH61
4
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: декабрь 2020
14
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Mirage 5
13
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
16
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
39
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
4
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
40
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro H410T/CSM
12

Интересные материалы

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
13 декабря 2020 40
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
14 декабря 2020 39
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 44
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
6 декабря 2020 32
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi
4 декабря 2020 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi назвала 49 смартфонов, которые получат Android 11 в 2021 году – полный список и сроки
1
Некоторые RTX 3070 стоят дешевле таких же 3060 Ti - дефицит окончен, и цены пошли вниз
36
Nvidia показала, как должна выглядеть Cyberpunk 2077 на видеокартах Geforce RTX
332
GeForce RTX 3090 дешевеет – цена на российском рынке почти сравнялась с рекомендованной NVIDIA
49
8 устройств Huawei получили операционную систему HarmonyOS вместо Android 11
1
Разработчик диспетчера задач Windows признался, что не верил в появление 32-ядерных процессоров
38
Цена Биткоина превысила рекордный показатель 2017 года – майнинг на видеокартах становится выгоднее
30
Цена видеокарт GeForce RTX 3070 в России опустилась ниже GeForce RTX 3060 Ti
42
Разработчик игр объяснил, как Cyberpunk 2077 удалось пройти сертификацию на PlayStation 4 и Xbox One
22
Intel выпустит самый быстрый SSD на рынке, превышающий показатели предыдущего поколения в 3.7 раза
19
Запускается на PS4, и хорошо – представитель CD Projekt RED считает, что Cyberpunk 2077 играбельна
70
S.T.A.L.K.E.R. 2 открыла вакансии и ждёт кадрового пополнения
34
Энтузиаст разработал чип для трассировки лучей на игровой консоли 1990 года
7
Xbox Game Pass: Нужно всего лишь подождать
2
Бесплатный буст AMD SAM запущен на Ryzen 7 1700 + Radeon RX 580 и B450 – результат неоднозначный
7
5 новых полезных функций Windows 10 будут доступны пользователям в 2021 году
7
6-ядерный Ryzen 5 5600X опережает 8-ядерный Ryzen 7 3700X в ряде игр — тест Jarrod'sTech
21
GOG под давлением общественности решил не выпускать скандальный проект Devotion
12
Процессоры Intel Rocket Lake-S будут страдать высоким энергопотреблением
92
GeForce RTX 3080 почти в два раза быстрее Radeon RX 6800 XT в Quake II RTX — тест PC Gamer
175

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: декабрь 2020
14
Изучение отказоустойчивости на платформе AMD Ryzen и материнской плате ASUS Prime B450M-A версии II
14
GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6800 — выбираю новую видеокарту для Ryzen 3600
28
Обзор и тестирование корпуса ASUS ROG Z11
10
Бесшумный офисный ноутбук с красивым дизайном - обзор ACER Aspire 1
7
Binned Chips DDR2: отбор чипов памяти под разгон - предыстория
35
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT в связке с процессором Core i5-10400F
9
Самая востребованная IT-профессия Data Scientist, или как начать зарабатывать 170 000 рублей в месяц
Обзор игровой гарнитуры MSI Immerse GH61
4
10 отличных RPG последних 5 лет - в которые можно уйти на месяцы, забыв о реальности
1

Сейчас обсуждают

Аслан Хироуз
19:49
Сравнивать честный рендр с мылом чуток не корректно.
Radeon RX 6800 XT оказалась неиграбельна в Watchdogs Legion – 25fps vs 59fps на RTX 3080 от Wccftech
ACDCOVER
19:49
На радеончике картинка намного приятнее смотрится хоть и фпс меньше показывает зато плавнее игра идёт.
Nvidia показала, как должна выглядеть Cyberpunk 2077 на видеокартах Geforce RTX
laon
19:49
ну и правильно, ничего нет лучше чем старые добрые 14 нм. Еще есть куда двигаться, можно вместо 8 ядер делать 6 ядер, и еще больше разогнать, например..Это рокет лейк 2.0 И у меня еще есть идея насчет...
Процессоры Intel Alder Lake рискуют оказаться в дефиците
ACDCOVER
19:46
https://www.youtube.com/watch?v=uB4zwhvaKLE
Nvidia показала, как должна выглядеть Cyberpunk 2077 на видеокартах Geforce RTX
Inttz
19:46
Так он хочет вкусные игры,а приходится давиться объедками)
Ubisoft дарит всем PC-игрокам Trials Rising
billyboy
19:45
то у бояр 30 фпс неиграбельны, то в случае с кибербагом играбельны
Radeon RX 6800 XT оказалась неиграбельна в Watchdogs Legion – 25fps vs 59fps на RTX 3080 от Wccftech
ACDCOVER
19:44
я вижу лишь много мыло.
Nvidia показала, как должна выглядеть Cyberpunk 2077 на видеокартах Geforce RTX
wwr222
19:41
Где ты нашел элементы РПГ в Горизонте? Типа твои действия влияют на сюжет? В Сони об этом не ведают. И Дарк Соулс такое себе РПГ,на букву г...Если не знать,что к болванчикам надо по несколько раз подх...
10 отличных RPG последних 5 лет - в которые можно уйти на месяцы, забыв о реальности
Иванов Иван
19:40
лучше жить со средним заработком в сша чем с большим в этой паРАШЕ
PlayStation 5 - самая продаваемая консоль в США
Zmey1945
19:40
Спалился шекастенький даун)))
AMD Ryzen 7 5800H (Zen 3) значительно обошёл своего предшественника в Geekbench 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем