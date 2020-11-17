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7 эффективных способов прокачать старый ПК в 2020 году

Если вы отказываетесь от покупки нового ПК из-за выросших цен, прочитайте про несколько способов ускорить старый ПК с минимальными вложениями средств.
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Курс доллара преподнес всем нам неприятный сюрприз в 2020 году, скакнув на 24%. Цены на комплектующие остро реагируют на такие скачки, поднимаясь вслед за курсом. Вот и в 2020 году комплектующие подорожали почти на 20-25%, сделав для многих полный апгрейд ПК слишком дорогим.

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К примеру, даже шестиядерные процессоры Ryzen на архитектуре Zen+ поднялись в цене за год с 8000 рублей до 11000!


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В таких реалиях цен многие задумываются - "а нужен ли мне вообще новый ПК за такие деньги?". Ведь остальные товары тоже дорожают, и наш обычный набор трат: еда, ЖКХ, одежда, транспорт, тоже вырастает в цене, сокращая свободные денежные средства, которые мы можем потратить на покупку нового ПК.

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Особенно тяжело придется тем, чей ПК сильно устарел и работает медленно, вызывая раздражение при обычной работе, и гораздо более сильные эмоции при попытке запустить новые игры. В таком случае может помочь частичный апгрейд и подбор софта, который устранит самые слабые места в вашем ПК. 

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Давайте рассмотрим разные способы ускорить старые ПК.

Установка второго HDD при отсутствии SSD

Это самый простой способ увеличить производительность старого ПК. Выделив под систему старенький HDD, даже небольшого объема (160-250 Гб), вы разгрузите основной HDD, с которого будут запускаться игры, производиться работа с файлами или их закачка из интернета.

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Стоимость старого HDD такого объема зачастую просто символическая, и их можно достать бесплатно у друзей и родственников.

Установка SSD

Если у вас до сих пор нет SSD в старом ПК, то обязательно стоит его купить. Даже недорогой SSD заметно ускорит старую систему, дав ей второе дыхание. Для установки Windows и пары игр достаточно SSD объемом 120 Гб, а универсальным формфактором, который подойдет в любую старую машину, станет SATA 2.5". 

К примеру, Crucial BX500 (CT120BX500SSD1), на основе контроллера Silicon Motion SM2258XT и ресурсом работы 40 TBW.

Опытные пользователи ПК не представляют себе жизни без SSD уже 5-7 лет, но огромный парк рабочих и домашних ПК, а тем более, ноутбуков, еще используют только HDD.

При такой невысокой цене на новые бюджетные SSD я бы не стал связываться с ними на б/у рынке - выигрыш будет небольшой, а риск, напротив, слишком велик. Лучше взять новый SSD, с трехлетней гарантией.

Увеличение объема памяти и двухканальный режим

2-4 Гб ОЗУ, которые часто стоят в старых ПК, уже не хватает даже для работы браузера, не говоря уже об играх. Минимально комфортным объемом ОЗУ сегодня является 8 Гб в двухканальном режиме.

Один модуль ОЗУ стандарта DDR3, самого распространенного среди старых ПК, стоит сейчас около 1500 рублей. И по своему опыту скажу, что апгрейд ОЗУ, особенно когда ее не хватало, приносит самый заметный прирост производительности, который чувствуется даже "на глаз".



Скомпоновать модули так, чтобы работал двухканальный режим, можно по разному, в зависимости от того, сколько ОЗУ у вас уже стояло, например - 4 Гб в канале A и 2+2 ГБ в канале B.


Замена процессора

Замена процессора - вопрос гораздо более сложный и не всегда замена будет оправдана. Надо ориентироваться на максимальную выгоду при минимальных вложениях. Например, замена Core i3-2100 на Core i5-2400 с б/у рынка на платформе LGA 1155, и с доплатой в 800-1000 рублей - это отличный вариант, который придаст бодрости старому ПК. 


А вот замена Core i5-2400 на Core i7-2600K, которые минимально стоят около 4700-5000 рублей, уже не оптимальна, так как прирост можно и не заметить на глаз, а отдать придется сумму, сопоставимую с ценой нового бюджетного процессора.


Если вы уже неплохо разбираетесь в комплектующих и не боитесь заказывать на AliExpress, то неплохим выбором для платформы LGA 1155 станет Xeon E3-1230, который по производительности находится на уровне Core i7-2600.

Для платформы AM3+ неплохим вариантом будет AMD FX-8350, 8 потоков которого обеспечат плавный геймплей во многих играх, пусть и не с самым высоким максимальным ФПС. А уж для мультимедийных и офисных задач его производительности хватит с головой.

Почему я не рассматриваю апгрейд материнской платы?

Апгрейд материнской под устаревший процессор - это, во-первых, путь в никуда, ведь вы остаетесь привязанными к старой платформе. Во-вторых, это большой риск, ведь полностью проверить б/у материнскую плату при покупке практически невозможно. Да и дефект может быть "плавающим", проявляющимся не всегда.



Поэтому стоит использовать старую плату так долго, насколько возможно, и именно ее выход из строя станет для вас стимулом для апгрейда. Ведь разница между ценой бюджетной материнской платы и б/у платы под популярный сокет, зачастую совсем небольшая.

Замена видеокарты

Безусловным лидером по соотношению цена/производительность на б/у рынке являются видеокарты Radeon RX 470. Продаются они в большом количестве после майнинга и стоят от 4500-5500 рублей.

За эту небольшую сумму вы получите видеокарту, которая по производительности почти на уровне GeForce GTX 1060 6 Гб. Которая, в свою очередь, не так уж далеко ушла от GeForce GTX 1660, которые сейчас стоят, начиная от 19330 рублей.



Ваша задача - найти экземпляр в хорошем состоянии. Как можно более позднего времени выпуска, без потеков силикона из под термопрокладок и без следов перегрева. Если вы приверженец видеокарт Nvidia, то за похожую цену можете поискать GeForce GTX 1060 3 Гб.

Про видеокарты более старых поколений стоит забыть, ведь на фоне цен на Radeon RX 470 и ее аналогов какая-нибудь GeForce GTX 550 Ti за 1500 рублей - это дичайшая переплата.

Разгон

Разгон старого ПК при наличии такой возможности и при должной осторожности совсем не помешает. По отдельности полученные цифры прироста могут и не впечатлить, но все в сумме: разгон процессора, памяти и видеокарты, может дать видимый на глаз прирост.

Главное - прочитать про ваше "железо" как можно больше гайдов по разгону и отзывы пользователей на форумах. Такой разгон станет неплохой "школой", если вы ничего не разгоняли раньше.


Особый подход к выбору софта

Еще один действенный метод повышения производительности старого ПК - выбор более производительных версий программного обеспечения. Современный софт зачастую перегружен ненужными функциями, украшениями, рекламой и сбором телеметрии.

Старые же версии предназначены для работы на гораздо более слабых ПК, поэтому отлично вам подойдут. Причем это касается практически всех видов приложений: офисных, для работы с графикой и видео, создания бэкапов и файлообмена.

Старые версии программ можно найти на специальных сайтах, например oldversion.com.ru.



Мало того, даже выбор операционной системы сможет легко ускорить старый ПК. Windows 7 или Windows 8.1 будут заметно шустрее работать, чем Windows 10 на старом ПК, потреблять меньше памяти, меньше загружать диск. Windows 7 или Windows 8.1 вполне сносно работают и при использовании HDD под систему.

Я часто вижу необоснованный выбор ОС для старых ПК, когда, к примеру, старенький Core 2 Duo E8400 с двумя Гб ОЗУ и HDD используется с Windows 10 только для того, чтобы сидеть в интернете, смотреть фильмы и набирать текст.



Некоторый софт требуется в основном только в актуальных версиях: браузеры, мессенджеры, антивирусы, но и тут можно поискать более шустрые аналоги.

Отдельная "песня" - выбор игр. Я и сам годами сидел на старых ПК и знаю, какие страдания вызывает новая игра, которая идет с 15-25 кадрами в секунду. Самое простое решение - отказаться от новых игр на старом ПК совсем. Когда купите новый - тогда и пройдете их, а пока можно играть во множество хороших старых игр.



Недавно я писал цикл блогов про отличные игры старше 10 лет,  которые отлично играются и сейчас.


Пишите в комментарии про свои самые удачные способы ускорения и апгрейда старых ПК.

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