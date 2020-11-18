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10 великолепных игр - я перепрохожу их снова и снова уже более 10 лет: Часть 4, заключительная

У всех из нас есть любимые игры, в которые мы можем играть бесконечно. Сегодня я хочу рассказать вам еще о 10 своих любимых играх, в которые я регулярно играю уже много лет.
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В первых трех частях блога я рассказал вам почти о всех великолепных играх, которые многократно проходил в течение 10 лет и сегодня напишу завершающий блог, чтобы охватить оставшиеся игры.

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При написании этого блога я заметил интересную особенность своих игровых пристрастий, например, первые части франшизы Hitman: Hitman: Codename 47, Hitman 2: Silent Assassin, Hitman: Contracts и Hitman: Blood Money, я прошел уже множество раз, а новые части игры, такие как Hitman: Absolution, я еще даже ни разу не запускал.


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Что-то заставляет вновь и вновь возвращаться к старым играм, и в то же время что-то мешает разбираться с новыми. Такое ощущение, что раньше была жажда получения новых эмоций от игр, открытия новых игровых механик и миров. А сейчас на это нет столько энергии и приятнее побродить по уже знакомым и привычным игровым местам.

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Но главное - получать удовольствие от игр, а уж какие они - новые, старые, казуальные или хардкорные, не важно. Главное - положительные эмоции.

Hitman: Blood Money


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Давайте с Hitman и начнем. В нулевые годы, на своем первом ПК, я многократно перепрошел Hitman: Codename 47. Мне не надоедало вновь и вновь проходить уровень, несмотря на неудачи. После классических шутеров механика стелса и нелинейности прохождения уровней в играх Hitman казалась новым словом и игралась замечательно.

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Да и графически для своих лет они выглядели отлично. К Hitman: Codename 47 потом я возвращался уже не так часто, а вот Hitman: Blood Money перепрошел несколько раз за последние годы. Игра стала венцом развития серии классических игр Hitman, при этом сохранив дух первых игр, и принесла множество нововведений, к примеру, модернизацию оружия.

Max Payne 2: The Fall of Max Payne



Игры серии Max Payne принесли в шутеры режим bullet time или, как его еще называют, slow - mo. Добавьте к этому мрачную нуарную атмосферу и много стрельбы и вы получите рецепт гениального шутера. За все последующие годы я больше не встретил таких атмосферных шутеров и возвращался к Max Payne и Max Payne 2: The Fall of Max Payne снова и снова. 

Max Payne выглядит уже довольно устаревшим, а вот Max Payne 2: The Fall of Max Payne и сейчас неплохо выглядит и отлично играется.

 

The Settlers 7: Paths to a Kingdom



Последняя на сегодняшний день часть знаменитой серии экономических стратегий The Settlers. Игру отличает приятная графика и широкая вариативность геймплея - вы можете выбирать способ для захвата земель: торговля, военное дело или религия. Чтобы увлечь надолго, как серия ANNO, The Settlers 7 не хватает глубины, но найти время поиграть в них несколько партий за пару лет я обязательно нахожу.

К сожалению, продолжение этой серии экономических игр пока не вышло, и даже спустя 10 лет после выхода The Settlers 7: Paths to a Kingdom остается финалом серии.


Космические Рейнджеры 2: Доминаторы. Перезагрузка



Знаменитая отечественная игра, совмещающая в себе элементы сразу несколько жанров: RPG, пошаговой стратегии, текстового квеста, стратегии в реальном времени, экшена и аркады. Стоит вам начать улучшать свой корабль и выполнять первые квесты - как игра точно затянет вас на неделю-другую.

Космические Рейнджеры 2: Доминаторы. Перезагрузка - это переиздание первых двух частей игры, вышедшее в 2007 году, а в 2012 вышло продолжение Космические Рейнджеры HD: Революция, принесшее новый сюжет и технические улучшения.

 

Метро 2033



Время летит очень быстро, и вроде бы совсем недавно вышедшая игра Метро 2033 отметила уже 10 летний юбилей, и теперь я могу внести ее в список игр в этом блоге. 

Тематика постапокалипсиса очень популярна в нашей стране и игра Метро 2033, созданная на основе одноименной книги Дмитрия Глуховского, сразу заняла место в сердцах игроков, рядом с Fallout: New Vegas и S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля (S.T.A.L.K.E.R. хоть и не является 100% постапокалиптической игрой, но передает его атмосферу отлично).

Конечно, Метро 2033 игра "коридорная" и проходится быстро, но играть от этого не менее интересно. Тем более, что продолжение у серии отличное: Metro: Last Light, переиздание первых частей Redux и Metro: Exodus.


Return to Castle Wolfenstein



Идут годы, а Return to Castle Wolfenstein остается самой популярной игрой в серии. Почему так происходит, не понятно, но эту игру я прохожу снова и снова, а ее продолжения: Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein: The Old Blood, Wolfenstein II: The New Colossus и Wolfenstein: Youngblood я прошел только один раз и возвращаться к ним пока не собираюсь.

Сделана игра на модифицированном движке Id Tech 3 для Quake III Arena и это как раз тот уровень графики, который мне не "режет глаз" и остается приемлемым даже спустя почти 20 лет. Ну а с игровым процессом у Return to Castle Wolfenstein все отлично - много оружия, разнообразные враги и отличная атмосфера.

Enclave



Еще один экшен на движке Id Tech 3, графически неплохо выглядящий и сегодня. В игре есть две компании, за Свет и Тьму, RPG-элементы, отличные локации, трудные битвы. Все это приправлено мрачной средневековой готической атмосферой и в результате мы получаем уникальную игру, проходить которую снова и снова не надоедает.

Rune



Динамичный слешер в мире викингов в этом году справил 20-ти летний юбилей, но игроки не забыли эту игру и в 2012 году она даже появилась в Steam под названием Rune Classic. Движок Unreal Engine дает неплохую картинку, а локации и монстры разнообразны. Прохождение игры занимает довольно длительное время, но я все равно возвращаюсь к ней раз в несколько лет.

Age of Mythology: The Titans



Age of Mythology: The Titans - стратегия в довольно редком для ПК античном сеттинге. В годы ее выпуска для RTS-игр остро требовались свежие идеи и разработчики разнообразили ее геймплей, очень похожий на Age of Empires, огромными титанами, с разрушительной мощью и высокой живучестью.

Стратегия обрела своих преданных игроков, которые не собирались забывать ее, и в 2014 году было выпущено переиздание Age of Mythology: Extended Edition, с улучшенной графикой.


Stronghold и Stronghold Crusader



Знаменитые стратегии, в которых игроку предстоит отстраивать огромные замки, обороняясь от орд врагов, или наоборот, штурмовать замки противников. Для своего времени игры были очень оригинальными, по сути открыв новый жанр стратегий.

Именно первые части игры стали самыми любимыми у игроков и сейчас можно поиграть в их HD-версии, которые довольно неплохо выглядят.


Вот такая, уже четвертая по счету, десятка любимых игр у меня получилась. И каждое написание такого блога у меня заканчивается установкой и перепрохождением одной из этих замечательных игр. В этот раз я перепройду Rune.

Пишите в комментарии, в какие из этих игр вы играли? И какие игры вы перепроходите чаще всего?



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rune hitman: blood money return to castle wolfenstein метро 2033 enclave max payne 2: the fall of max payne stronghold age of mythology: the titans the settlers 7: paths to a kingdom космические рейнджеры 2: доминаторы
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