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Windows 10 тонет в багах и бесконечных изменениях, но возможности выбора ОС не осталось

Windows 10 на рынке уже 6-й год и сейчас стала заметна усталость пользователей от этой ОС. Изменения ради изменений и многочисленные баги - к чему пришла Windows 10 в 2020 году?
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Мне, как блогеру, пишущему блоги не только о "железе", но и о софте и операционных системах, приходится постоянно читать новости и обзоры, а так же форумы, где пользователи делятся своими впечатлениями о Windows и софте для нее.

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Если вы читали подобные форумы года три-четыре назад, то наверняка помните, что в то время пользователи в основном спорили о том, что же лучше - Windows 7 или Windows 10? А недостатки новой ОС списывались на новизну и считались незначительными.

Но за последние пару лет тональность на форумах изменилась. В постах пользователей явно звучит раздражение и усталость от Windows 10, и, что самое главное - никто не пытается им доказывать, что они ошибаются и просто не умеют пользоваться этой замечательной ОС.

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После выхода очередного полугодового обновления Windows 10 на форумах, как обычно, царит оживление и я сделал несколько скриншотов постов за конец октября 2020 года.

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Но гораздо более заметное изменение тональности обзоров произошло у изданий, посвященных новшествам и изменениям Windows 10.

 

"Лучше, чем ничего" - хорошее название для обновления, главным изменением которого стало небольшое изменение дизайна меню "Пуск". И хотя обещалось, что October 2020 Update будет сосредоточено на исправлении багов и улучшении стабильности, после его выхода СМИ, как обычно, "взорвались" статьями о новых багах.



Недавно на форуме мне попалась подборка багов последнего времени, и она впечатляет.


Создается впечатление, что Windows 10 "тонет" в багах и каждое полугодовое обновление приносит больше новых багов, чем исправляет старых. 

Некоторые пользователи пишут на форумах - "никогда не видел никаких багов, что я делаю не так?"
Чтобы получить баг, и не нужно ничего делать. Вариантов конфигураций ПК, с учетом особенности софта и железа - миллионы, а по сообщениям в СМИ, отдел тестирования в Microsoft отлавливает теперь баги не на реальном "железе", а на виртуальных машинах.

Это многое объясняет. К примеру, на одном их моих ПК существует баг с мерцанием и искажением цветов UWP-приложений, который появился еще в версии Windows 10 November 2019 Update. Причем на двух других ПК, с теми же версиями Windows 10, этот баг не проявляется. Победить это баг не получается даже чистой установкой Windows 10 разных версий и сменой графических и системных драйверов.



Еще одной проблемой Windows 10 становятся бесконечные мелкие изменения. В версии October 2020 Update, к примеру, удален апплет "Система" в Панели управления. Теперь множество гайдов, в которых пишется "Щелкните правой кнопкой мыши по "Этот компьютер" и выберите "Система", перестанут работать.

Такие изменения происходят в каждом полугодовом обновлении, и постепенно Windows 10 образца 2016 года станет ближе к Windows 8.1, чем к современной Windows 10.

Но смысл этой перетасовки параметров лично мне не понятен. До сих пор большая часть настроек скрывается в "Панели управления", оставаясь почти не неизменной со времен Windows XP и Windows 7 и если переносить их в "Параметры" такими темпами, процесс растянется лет на 10.

Учитывая, что из апплета "Система" было удобно и привычно попадать в "Дополнительные параметры системы" и в "Защита системы", теперь это будет крайне неудобно и нам опять придется переучиваться. 

Но ради чего? Непонятно. И создается ощущение, что эти изменения - лишь "имитация бурной деятельности" и "изменения ради изменений". Сейчас я не обновляюсь на October 2020 Update только из-за этого.


Несмотря на вышеописанные проблемы, доля Windows 10 на рынке становится доминирующей. По статистике Steam, Windows 10 64 бит установлена на 93.16% ПК.



Статистика gs.statcounter.com, охватывающая и не игровые устройства, показывает долю Windows 10 в 75.05%.


Windows 7, как альтернативная ОС, резко сдала позиции в 2020 году. Теперь, если вы используете новое железо и играете в современные игры, Windows 10 становится для вас безальтернативным выбором.

Вот такие неутешительные итоги, по моему мнению, Windows 10, показывает в 2020 году: баги, изменения ради изменений и самое главное - отсутствие кардинальных и качественных изменений.



Пишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу и довольны ли Windows 10?

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