10 самых популярных SSD августа 2020 года магазина Регард
Я купил свой первый SSD-накопитель в 2013 году и тогда многие считали такую покупку роскошью. Довольно долгое время я пользовался моделью на 120 Гб и это был компромисс, ухудшающийся с каждым годом. Ведь размер игр и Windows растет с каждым годом.
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В 2020 году наконец-то я созрел до покупки SSD большого объема, что описал в блоге "Мои впечатления от использования большого SATA SSD, объемом 1 ТБ. Обзор преимуществ SATA SSD перед NVMe M.2".
И что хочу вам сказать - к большому SSD привыкаешь быстро и пользоваться HDD хочется уже только для хранения фотоархивов и прочей информации, требующейся не часто.
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В 2020 году средний размер игр дошел до 50-100 Гб и емкий SSD становится уже не роскошью, а необходимостью. Но многие до сих пор выбирают модели на 240-250 Гб. Конечно, задачи, которые мы решаем на ПК, и объем игр и софта у всех разный. Как и объем средств, которые мы можем выделить на покупку SSD.
Я предлагаю взглянуть на то, какие SSD, какого форм-фактора, и какого объема больше всего покупают в магазине Регард. Ведь популярность у покупателей - это главный признак удачной модели. Думаю, десяти самых популярных SSD нам хватит.
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Вот так выглядит первая десятка самых популярных моделей.
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Модели SSD SATA III 2.5" пока преобладают в продажах. Секрет их популярности в универсальности интерфейса и малом нагреве. Они подойдут практически на любую материнскую плату и ускорят самую древнюю систему.
Да и заметить на глаз разницу между моделью SATA III и PCI-E x4 в играх практически невозможно. Но давайте подробнее рассмотрим, как выстроились наши претенденты.
Первое место - Samsung 860 EVO Series (MZ-76E500BW).
Самая популярная модель SSD от Samsung сделана на базе контроллера Samsung MJX Controller и использует флеш-память TLC, или, как ее называет Samsung - "3bit MLC (3bit multi-level cells)".
Ресурс перезаписи (TBW) составляет 300 ТБ.
Второе место - Samsung 860 EVO Series (MZ-76E250BW).
На втором по популярности месте - тоже модель от Samsung, но объемом всего на 250 Гб. Ресурс перезаписи (TBW) составляет 150 ТБ.
Третье место - Samsung 970 EVO Plus Series (MZ-V7S250BW).
И опять модель от Samsung, на контроллере Samsung Phoenix, но на этот раз M.2 с подключением по PCI-E x4 и с впечатляющими скоростными характеристиками.
Модель использует 96-слойную TLC 3D V-NAND пятого поколения - замену старой 64-слойной в линейке 970 EVO. Ресурс перезаписи (TBW) составляет 150 ТБ.
Четвертое место - Kingston A400 (SA400S37/240G).
На четвертом месте бюджетная модель от Kingston на контроллере Phison PS3111-S11. Ресурс TBW составляет 80 ТБ, а скорость записи всего 350 Мб/с, но для офисных или мультимедийных ПК этого вполне хватит.
Пятое место - Samsung 970 EVO Plus Series (MZ-V7S1T0BW).
На пятом месте самый дорогой участник обзора с впечатляющим ресурсом перезаписи (TBW) в 600 ТБ!
Если вам нужна и скорость, и приличный объем, и надежность - Samsung 970 EVO Plus (MZ-V7S1T0BW) отлично подойдет.
Шестое место - Crucial BX500 (CT240BX500SSD1).
Еще один бюджетный SSD на памяти 3D NAND TLC и контроллере Silicon Motion SM2258XT, но на этот раз со скоростью записи в 500 Мб/с. Ресурс TBW составляет 80 ТБ.
Седьмое место - Samsung 970 EVO Plus Series (MZ-V7S500BW).
Еще одна скоростная модель от Samsung, отличающаяся от (MZ-V7S1T0BW) объемом и ресурсом на перезапись (TBW). Здесь он составляет 300 ТБ.
Восьмое место - Samsung 860 EVO Series (MZ-76E1T0BW).
На восьмом месте SSD для тех, кому объем и умеренная цена важнее скоростных характеристик. Я выбрал себе именно эту модель и никаких нареканий к ней нет. Основана она на контроллере Samsung MJX, а ресурс TBW составляет гигантские 600 ТБ.
Девятое место - Western Digital Green (WDS240G2G0A).
На девятом месте бюджетная модель от Western Digital созданная на базе 3D TLC памяти, контроллера Silicon Motion SM2256S и имеющая ресурс TBW в 80 ТБ.
Десятое место - Western Digital Blue (WDS500G2B0A).
Замыкает нашу десятку добротный середнячок и по объему, и по скорости, и по ресурсу TBW. WDS500G2B0A построен на базе контроллера Marvell 88SS1074, памяти TLC 3D NAND, и имеет ресурс TBW в 200 ТБ, что очень неплохо для бюджетной модели.
Как вы могли увидеть, десятка самых популярных SSD состоит из очень разношерстных моделей. Но доминирование SSD от Samsung сразу бросается в глаза.
Причина проста, несмотря на более высокую, чем у конкурентов, цену, SSD от Samsung предлагают современные контроллеры и впечатляющий ресурс на перезапись TBW.
Конечно, при выборе SSD стоит учитывать и множество других факторов, например, устойчивую скорость записи больших объемов данных, температуру и алгоритмы выравнивания нагрузки, но это уже тема для отдельного блога по каждой модели SSD.
Пишите в комментарии, какой SSD стоит у вас в ПК? И какого объема SSD вам достаточно?
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