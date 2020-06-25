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Первая часть блога "Лучшие шутеры для слабых компьютеров" понравилась читателям и я, не откладывая дела в долгий ящик, решил писать вторую часть. Я всегда читаю все ваши комментарии и черпаю из них конструктивную критику и идеи для блогов, но не всегда успеваю вам ответить.



Вот и в первой части блога вы напомнили мне про лучшие шутеры, которые я еще не успел внести в список. Но не переживайте, всему свое время и я конечно же не пропущу S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля или Far Cry.

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Второй важный вопрос - это вкусы. Кто-то не любит, а кто-то серию игр, и удивляются, увидев их в "топе". Но я стараюсь избежать вкусовщины и предвзятости и поэтому рейтинг игр беру с русскоязычных игровых сайтов, аналогов Metacritic.

Третий вопрос, включать ли в список шутеров игры с открытым миром? Например, Mafia: The City of Lost Heaven или Grand Theft Auto: San Andreas?

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И все-таки я решил, что такие игры надо включать в список лучших шутеров, ведь без стрельбы там никак не обойтись. А поездки на машинах зачастую нужны только для того, чтобы приехать с одной перестрелки на другую.

Но давайте поскорее приступим к делу. И начнем как раз с Mafia: The City of Lost Heaven.



Mafia: The City of Lost Heaven и Mafia II

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вышла в 2002 году и произвела потрясающий эффект на игроков. Разработчики из Illusion Softworks показали, что можно создать настоящий город, живущий своей жизнью и вплести в него множество NPC и главных героев - мафиози.

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У серии Grand Theft Auto появился серьезнейший конкурент и вторая часть - Mafia II, вышедшая в 2010 году, оправдала ожидания игроков. История Вито Скалетты захватывала с первых минут игры, игра сохранила шарм и оригинальный геймплей первой части и стала признанным хитом.













А вот третья часть Мафии не подойдет в наш список не только по системным требованиям, но и по унылому геймплею. Mafia III вышла в 2016 году и была крайне неудачной, сырой, забагованной и про нее практически уже все забыли.





Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas





Grand Theft Auto III стал первой игрой в серии, вышедшей в 3D. Игра вышла в 2001 году, быстро набрала популярность и стала самой продаваемой игрой 2001 года. Большой город и свобода действий в то время были новинкой в играх. Особенный шарм игре придавал ретро стиль.











Продолжение не заставило себя долго ждать и Grand Theft Auto: Vice City выходит в 2002 году, став самой продаваемой игрой 2002 года. Город стал больше, графика - чуть красивее, а время действия сместилось в 80-е. Это был однозначный хит.









Grand Theft Auto: San Andreas вышла в 2004 году и взяла все лучшее, что было у предыдущих частей, добавив туда огромные территории и прокачку персонажа. Механики в этой игре стали такими, какими мы их потом увидели в Grand Theft Auto IV и Grand Theft Auto V.









Эти три части Grand Theft Auto объединяют низкие системные требования и похожий движок. Их потянет практически любой компьютер или ноутбук.







Unreal Tournament, Unreal Tournament 2003, Unreal Tournament 2004

Великолепная серия мультиплеерных шутеров, популярных в начале нулевых годов. Это были главные конкуренты Quake III Arena.

Игры отличает большое количество оружия и разнообразных режимов игры. Графика, на мой вкус, более приятная, чем у Quake III Arena. А Unreal Tournament 2004 даже сейчас выглядит приятным глазу.









Quake III Arena

Если уж мы упомянули серию Unreal Tournament, то надо вспомнить и Quake III Arena. Конечно, в сетевые шутеры на даче будет трудновато искать партнеров, но в эти игры можно с интересом поиграть и с ботами.

Quake III Arena отличает идеальный сетевой код, шикарный звук и отличный визуальный стиль, все-таки это работа id Software.

А игра с ботами представляет серьезный вызов даже опытному игроку. Движок Quake III Arena - id Tech 3, оказался настолько популярным, что на нем и его модификациях было выпущено множество игр.





Ну и если уж мы вспомнили Unreal Tournament и Quake III Arena, то как не вспомнить легендарную Counter-Strike? Эту игру сначала называли Half-Life: Counter-Strike, а потом сократили до Counter-Strike 1.6, по номеру последнего большого обновления.

Эта игра по популярности обошла все остальные мультиплеерные шутеры. Нравилась игрокам она за серьезность геймплея, за отличное оружие с множеством тонкостей и хороший сетевой код.



Я и сам в начале нулевых немало времени провел в компьютерных клубах, разрываясь между Counter-Strike и Warcraft III: Reign of Chaos/The Frozen Throne.





Пишите в комментарии - застали ли вы эпоху компьютерных клубов? Любите ли сетевые шутеры? И какие игры еще упомянуть в этом блоге?













