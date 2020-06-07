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Наконец-то вышла новая платформа от Intel, LGA 1200 и процессоры архитектуры Comet Lake. Многие пользователи, которые не хотели вкладываться в уже устаревшую платформу 1151v2, теперь получили выбор - AMD AM4 или Intel LGA 1200.

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Обе платформы будут актуальны не менее полутора-двух лет. К счастью, сообщения о том, что материнские платы AM4 на чипсетахне будут поддерживать процессоры, оказались ошибочными.

А скорее всего, на AMD повлияла волна негодования пользователей, которые купили материнские платы на чипсетах B450 и X470 на фоне обещаний, что они будут поддерживать новые процессоры AM4 до 2020 года.

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Ваш покорный слуга тоже негодовал, ведь купить плату на чипсетев марте 2020 года и узнать, что ничего нового на нее не поставишь - было крайне обидно.Но теперь ситуация прояснилась и вы можете спокойно брать как плату на AM4, так и на LGA 1200.Хотя на момент моего апгрейда платформа LGA 1200 еще не была на рынке, по утечкам про нее все было ясно. А ценовая политика Intel не меняется уже много лет, так что для того, чтобы понять, какие процессоры и по какой цене будут на платформе LGA 1200 в начале 2020 года мне даже не нужен был хрустальный шар.

Но давайте, я наконец-то перейду к причинам, по которым стоит выбрать именно AM4 в 2020 году.

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Причина первая - дешевизна







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Более дешевые процессоры, чем у конкурента, уже давно стали отличительной чертой AMD. И платформа AM4 не стала исключением. Процессор от AMD почти всегда дешевле аналогичного процессора Intel, причем разница в цене меньше, чем разница в производительности (если она и есть).

Я не всегда покупаю самые дешевые вещи, но когда разницу между двумя продуктами не увидишь на глаз, а только с помощью специальных замеров - почему бы не взять более дешевый продукт, а разницу, к примеру, потратить на видеокарту или емкий SSD?





Причина вторая - лучшая производительность на рубль









Процессоры на платформе AM4 обладают самым привлекательным соотношением цена/производительность. Это уже давно признанный пользователями и тестерами факт.

Причем лидерами в этом являются не новые Ryzen 5 3600 или Ryzen 7 3700X, а довольно старые Ryzen 5 2600 и Ryzen 5 1600 AF. Пользователи прекрасно понимают эту особенность и лидерами продаж у нас являются как раз Ryzen 5 2600 и Ryzen 5 1600 AF, а не более новые и мощные Ryzen 5 3600, которые лидируют в продажах европейских магазинов.



Я уже не раз писал, что считаю Ryzen 5 1600 AF одним из лучших процессоров последних лет.





Причина третья - богатый ассортимент материнских плат AM4









Платформа AM4 на рынке уже несколько лет и материнских плат под нее выпущено много и на любой вкус. Вы можете купить как самую недорогую плату на A320 чипсете для своего Ryzen 5 2600 и Ryzen 5 3600, так и дорогую на X570 чипсете, для хорошего разгона и широкого функционала. И ваш процессор будет работать и там, и там.





Причина четвертая - дешевые, качественные и функциональные материнские платы AM4 среднего сегмента

Материнские платы среднего сегмента для платформы AM4, например, на чипсете B450, в основном отличаются более богатым функционалом, оверклокерскими способностями и качеством системы питания, чем аналоги под Intel.

AMD, например, не режет на дешевых платах разгон памяти, который как воздух сейчас необходим любому процессору.





Причина пятая - даже дешевые процессоры AMD хорошо подходят для работы







Даже недорогие Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 2600 отлично проявляют себя в рабочих приложениях. И если у вас универсальный компьютер, на котором вы работаете и играете, но работа преобладает, то имеет смысл взять процессор именно от AMD.



Причина седьмая - мощные APU







Самые мощные APU сейчас производит AMD и если вы решите завязать с тяжелыми играми, то всегда можете взять Ryzen 3 3200G или Ryzen 5 3400G с мощной встроенной графикой, которой по плечу легкие и старые игры.

А семейство APU Ryzen 4000 станет шире (индексы G, GE и PRO) и будет включать в себя мощные шестиядерные процессоры с мощным видеоядром, которых не так хватает сейчас.





Причина восьмая - мощности процессоров AM4 хватает большинству









Да, в некоторых играх процессоры AMD еще уступают конкурентам от Intel, но будем честны - для игры в 1080p и 60 FPS во все AAA-новинки, с массовыми видеокартами уровня GeForce GTX 1660 Super или Radeon RX 5600 XT вполне хватит Ryzen 5 2600 и Ryzen 5 3600.





Причина девятая - отличный прирост производительности от высокочастотной памяти









Высокочастотная память с низкими таймингами сейчас крайне нужна любому процессору и дает прирост производительности и в работе, и в играх. Но особенно много получают от нее процессоры платформы AM4. Хорошо разогнанная память с настроенными таймингами просто творит чудеса и дает отличный прирост производительности.

А если вы не поленитесь настроить еще и субтайминги, то можете получить еще несколько процентов прироста. Узнать, как это сделать, можно на нашей конференции.





Причина десятая - перспектива апгрейда на Ryzen 4000









Пользователи материнских плат на чипсете B450 и выше смогут проапгрейдиться не только на Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT с повышенными частотами, но и на процессоры Ryzen 4000.

Это сделает платформу AM4 долгожителем на рынке, а пользователям дает гибкость апгрейда. Помня, как подешевели процессоры Ryzen 2000 после выхода Ryzen 3000, скорее всего мы увидим такую же ситуацию после выхода Ryzen 4000.

И выбрать в качестве апгрейда сильно подешевевший Ryzen 5 3600 или Ryzen 7 3700X - отличный вариант. Так что, если у вас материнская плата на чипсете B350, варианты апгрейда для вас еще есть.









Ну вот, мне удалось найти аж 10 причин выбрать платформу AM4 в 2020 году. Пишите - со всем ли выше написанным вы согласны? И на какую платформу и почему сделали ставку вы?







