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Все мы при апгрейде хотим купить такой процессор, который позволит лет пять не задумываться о покупке нового. Я назвал подобные процессоры именно "удачными", а не "лучшими" потому, что они не всегда лидируют по производительности. Но они имеют некоторые особенности, которые делают их лучше, чем продукты конкурентов.

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Такие удачные модели выходили и у AMD, и у Intel. В этом блоге я расскажу об удачных процессорах AMD, а в следующем - о продукции ее вечного конкурента.

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Athlon XP 2500+





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Первый процессор AMD, завоевавший массовую народную любовь, был из семейства. В 2003 году, на новом ядревыходит. Этот процессор на равных конкурировал с процессорами, но был дешев и прекрасно разгонялся.К 2003 году массовые покупатели перестали бояться процессоров, а проблемы платформы в виде слабой и медленно срабатывающей термозащиты и риска скола открытого кристалла процессора - были частично решены.

И еще перестали быть критичными потому, что информации и опыта работы с этими процессорами у пользователей стало много.

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Поэтому процессорыстали покупать и покупать много. Опытный пользователь, умеющий правильно наладить охлаждение и разогнать его - получал платформу, которая была актуальна до выхода и массового распространения двухъядерных процессоров.





Athlon 64 3000+ (Venice)









64-битные процессоры от AMD в 2003 году открыли новую эру в процессоростроении, плоды которой мы пожинаем и сейчас, в 2020 году. Но первые годы, в момент появления 64-битных процессоров на ядрах Clawhammer, Newcastle, Winchester и San Diego, пользователям были еще не особо нужны и непонятны их настоящие возможности.



Даже инструкции SSE2 и SSE3 нечасто требовались софту и играм. Но, к 2005 году уже всем стало ясно, что за новой архитектурой - будущее. Пользователи стали массово мигрировать с устаревших процессоров на Athlon 64.



Особенно удачным получилось ядро Venice и недорогие модели Athlon 64 3000+ стали хитами продаж. Они отлично разгонялись и имели полный набор нужных тогда инструкций SSE.







Athlon 64 X2 3800+ (Toledo)







В 2005 году AMD вновь совершает прорыв в процессоростроении, выпуская двухъядерные модели на ядрах Manchester и Toledo.



Для 2005 года это была революция, ведь AMD удалось сохранить и приличные частоты и приемлемое энергопотребление этих процессоров.

Применение в играх двухъядерности нашлось не сразу, но купив Athlon 64 X2 3800+ на ядре Toledo в 2005 году, вы могли спокойно пользоваться этой платформой лет 5-6.



Мало того, эти модели могли и разгоняться. Конечно, рекорды одноядерных собратьев им не покорялись, но прибавить 200-400 МГц к тем 2000 МГц, на которых работал Athlon 64 X2 3800+, было очень неплохо.





Phenom II X4 925









Phenom II X4 925 на ядре Deneb, выпущенный в 2009 году, был одной из младших и наиболее популярных моделей семейства Phenom II. После откровенно неудачных Phenom, Phenom II были хороши во всем: умеренное энергопотребление у младших моделей, поддержка памяти DDR3, дешевизна и отличный разгонный потенциал.



Поставив в свой компьютер Phenom II X4 925 и разогнав его до обычных частот в 3600-3800 МГц, позаботившись о хорошем охлаждении, вы получали мощный и недорогой ответ аналогам от Intel.



Актуальной такая система оставалась очень долго. Даже сейчас, спустя 11 лет после выпуска, четырехъядерный Phenom II сможет осилить и интернет браузеры, и просмотр фильмов, и нетребовательные игры.





Ryzen 5 1600





Ryzen 5 1600 на ядре Zen, выпущенный в 2017 году, произвел не меньшую революцию на рынке процессоров, чем его предки, про которых я писал выше.

Чтобы понять, какой эффект Ryzen 5 1600 произвел на рынке процессоров, надо вспомнить, какой жуткий застой царил там много лет. Intel год за годом выпускала реинкарнации Sandy Bridge и казалось, что четыре ядра в массовом сегменте будут доминировать все десятилетие.



И тут AMD выпускает Ryzen 5 1600 - недорогой и быстрый шестиядерник с 12-ю потоками, доступный каждому. Такой прорыв на рынке был нужен как воздух, ведь наращивать производительность в рабочих приложениях или улучшать графику и искусственный интеллект в играх, оставаясь в рамках четырех ядер, было уже крайне тесно.



Сейчас, спустя три года после выхода, Ryzen 5 1600 до сих пор актуален. Особенно в своей реинкарнации на ядре Zen+, неофициально называемой Ryzen 5 1600 AF.

Большинству пользователей, с видеокартами уровня GeForce GTX 1660 SUPER, для игр в 1080p с 60 FPS вполне хватает Ryzen 5 1600 и сейчас.



Да, этот процессор хуже гонится, чем шестиядерники с "K" от Intel. Он довольно прожорлив и горяч, но он очень дешев у практичен. И если бы не Ryzen 5 1600, мы бы и в 2020 году были в застое и покупали четырехъядерники.

Именно поэтому я считаю его самым удачным процессором от AMD последних лет.