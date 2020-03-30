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Почему я не стал покупать AMD Ryzen 5 3600/2600, а купил именно Ryzen 5 1600 в 2020 году

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Как и многие из вас, я спокойно ждал выхода новых поколений процессоров от AMD и Intel на своем стареньком Core i5-3570 и с улыбкой наблюдал форумные войны пользователей. Выбравших недорогие 12 потоков от AMD Ryzen 5 1600 или более дорогие, тупиковые в плане сокета, и кое-где уже забитые под завязку шесть ядер Intel Core i5-9400F.

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Однако, ежедневные наблюдения за геополитической и макроэкономической ситуацией на www.youtube.com подтолкнули меня к апгрейду и, как оказалось, очень вовремя. Я уже писал в паре блогов про свой новый компьютер на базе AMD Ryzen 5 1600, ASROCK B450M-HDV R4.0, пары модулей 8 Гбайт DDR4 CRUCIAL CT8G4DFS8266 с частотой 2666 МГц и GeForce GTX 1660 от PALIT.

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Не буду хорохориться и честно скажу, в комментариях вы были правы и в этом компьютере плохо практически все, кроме его цены. И низкочастотные модули памяти, которые даже не смогли взять 3000 МГц на приемлемых таймингах, и связка процессор и материнская плата, не сумевшая взять даже 4000 Мгц. И видеокарта, мало отличающаяся по производительности от моей древней GeForce GTX 1060.

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Радость от апгрейда утихла на второй день и я крепко призадумался, что делать с этим всем дальше.

К счастью, потратив немного нервов работников магазина и много - своих, мне удалось превратить свой компьютер в нечто, уже имеющее потенциал на будущее. Теперь это AMD Ryzen 5 1600, который берет 4300 Мгц и материнская плата MSI B450-A PRO MAX. А еще пара 16 Гбайт DDR4 модулей памяти CRUCIAL Ballistix Sport LT BLS16G4D30AESC, которые могут 3600 МГц, несмотря на свою двухранговость и процессор поколения Zen+

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Видеокарту пришлось взять на "вторичке", после майнинга, но за копейки и теперь это MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G. Она оказалась намного тише и холоднее моей недавно проданной Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6G, я очень доволен.

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Казалось бы, это опять бессмысленный апгрейд и обмен "трусов на часы", но сейчас я поясню, почему взял именно такой слабый процессор, устаревшую видеокарту и целых 32 Гб(!) памяти. 

Начну с видеокарты. Попробовав GeForce GTX 1660, я разочаровался в NVIDIA Turing без RTX и всего с 6 Гбайт памяти. Лучше немного доплатить и взять GeForce RTX 2060 Super, где уже будет 8 Гбайт памяти и хоть какие-то "лучи".

А на вторичке сейчас самые оптимальные по цене/производительности - видеокарты уровня GeForce GTX 1060 и AMD Radeon RX 480/580. Они дешевые, их много и есть из чего выбрать. Они до сих пор отлично тянут в Full HD все игры и в течении пары лет ими можно спокойно пользоваться. 


Почему я выбрал именно GeForce GTX 1060, а не AMD Radeon RX 480/580 ? Лишь потому, что их гораздо труднее "замайнить до смерти". Они меньше жрут, там 100% не задирали напряжение на чипах памяти и поэтому я считаю, что MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G за 9000 рублей - это подарок!


Со столь слабым процессором, как Ryzen 5 1600, мне в принципе не нужна более мощная видеокарта. И пока я буду сидеть именно на такой связке в ожидании новых процессоров.


Теперь к главному, почему к дешевому Ryzen 5 1600 я взял MSI B450-A PRO MAX и 32 Гбайта памяти? Я считаю, что пока он тащит большинство игр и в связке с GeForce GTX 1060 это самый отличный и оптимальный вариант.

Ryzen 5 2600 можно уже не покупать, так как Ryzen 5 1600 (AF) это, практически, его аналог.

Конечно, можно взять Ryzen 5 3600, который заметно шустрее, но... На одной и той же частоте, разница между Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 3600 всего около 15%. Плюс упор в видеокарту и получилось бы, что я просто не заметил бы разницы в большинстве игр.

А стоит Ryzen 5 3600 почти в два раза дороже! При такой-то разнице в производительности! А от Intel 12 потоков, того же Core i7-8700, сейчас стоят дороже более, чем в три раза! А если быть точным, Core i7-8700 стоит в среднем 31000 рублей, Ryzen 5 1600 - 8600 рублей, разница в 3.6 раза! 


Процессоры типа Core i5-9400F я даже не рассматриваю в качестве покупки, шесть потоков сейчас - это уже впритык, а на статтеры и фризы я вдоволь насмотрелся на Core i5-3570.

Я экономный человек и для меня такая разница цены и производительности неприемлема. Но вот на хорошую материнскую плату и память я не стал жалеть денег уже ни секунды. 

32 Гбайта потребуются не скоро, но 16 Гбайт уже подходят к своему пределу и точно, что таких цен, по которым я купил этот набор памяти, я больше уже не увижу (12500 рублей).


А с материнской платой все просто, через год-два, когда появится новое поколение Ryzen 4000-й серии, я или куплю новый процессор, который должен будет работать на AMD B450 или же куплю восьмиядерный Ryzen 7 3700X. А глядя, как резко подешевели Ryzen 7 2700, я не сомневаюсь, что такая покупка будет мне по карману.


Жду критику моего апгрейда от вас, дорогие читатели. И ваши мысли по поводу Core i5-9400F VS Ryzen 5 1600.



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amd ryzen 5 1600 ryzen 5 3600 ryzen 5 1600 af
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