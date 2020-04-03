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Мои впечатления от смены Core i5-3570 на Ryzen 5 1600 без замены видеокарты (GeForce GTX 1060)

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Я уже рассказывал читателям, что подтолкнуло меня менять слабый четырехъядерник Core i5-3570 на слабый шестиядерник Ryzen 5 1600 в блоге "Почему я не стал покупать AMD Ryzen 5 3600/2600, а купил именно Ryzen 5 1600 в 2020 году"

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Но я еще толком не описал свои ощущения от апгрейда. Что именно я получил, потратив 27000 рублей в ценах начала марта 2020 года.

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Для начала, стоит рассказать, что из себя представляет жизнь на слабом четырехъядерном процессоре в 2020 году, ведь большинство читателей давно сидят, как минимум, на Core i7-6700K и тому подобных процессорах.

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Я довольно часто мониторю нашу конференцию и вижу, что большая доля пользователей давно отказалась от столь устаревших процессоров, как Core i5 третьего поколения.

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Напомню, что в системе у меня 16 ГБ памяти DDR3 1600 с ужатыми таймингами и два SATA SSD Samsung EVO и GeForce GTX 1060 с 6 ГБ памяти без разгона.

Страдания на Core i5-3570 в 2020 году

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Во-первых, меня не покидало ощущение, что главный тормоз моей системы - это именно процессор. Стоило включить проверку антивирусом папок на SSD или открыть слишком много вкладок в браузерах, не говоря уже о стресс-тестах, как комп начинал "лагать".

Именно "лагать", а не "тормозить", как сейчас "тормозят" древние Core i3. То есть, работа делается и вроде бы с нормальной скоростью, но в системе все происходит рывками.

В играх точно такая же ситуация. Вроде бы и не надо для GeForce GTX 1060 более мощного процессора, но во многих играх я вижу загрузку ядер на 100%. И вроде бы частота кадров высокая, а играть неприятно. Причем даже не всегда эти "лаги" ловятся мониторингом через MSI Afterburner или HWiNFO64.
И вот, играя даже в довольно старые Assassins Creed Odyssey и The Witcher 3 Wild Hunt я непрерывно страдал и мучался.


Именно это подтолкнуло меня апгрейдиться на Ryzen 5 1600. Через год-полтора я хотел сменить его на подешевевшие Ryzen 5 3600, Ryzen 7 3700Х или даже на какой-то из Ryzen 4000-й серии. Именно для этого я взял 32 ГБ неплохой памяти CRUCIAL CT8G4DFS8266 и материнскую плату с неплохой системой питания, которая должна "потянуть" восьмиядерник.

Но, глядя на курс доллара, у меня складывается ощущение, что сидеть на моем сегодняшнем компьютере придется гораздо дольше.

Итак, я вкратце описал те страдания, которые испытывает активный пользователь ПК на Core i5-3570. Теперь опишу плюсы и минусы Ryzen 5 1600.

Плюсы апгрейда на Ryzen 5 1600

Первое, что чувствуется после смены четырех поточного процессора на 12-поточный, это отклик системы. Он становится идеальным. Компьютер легко переваривает пару браузеров с сотней вкладок, проверку антивирусом, установку игр размером 50 ГБ и даже стресс тесты! 

Я очень удивился, когда тестировал Ryzen 5 1600 тестами из AIDA64. Даже при долгом тесте памяти или FPU можно спокойно лазить в интернете, не ощущая особого дискомфорта.

Установка игр и архивация стали очень быстры. Вот тест WINRAR на Core i5-3570.


А вот, на Ryzen 5 1600. Двукратная разница!


Не стоит забывать и скорость памяти, выросшую в два раза при смене древней DDR3 1600 МГц на DDR4@3333 МГц. Это тоже дает прирост во многих приложениях.



В играх аналогичная ситуация. Все стало намного плавнее. Процессор больше не самое слабое звено в системе.


Особенно хорошо стало в играх со сложным искусственным интеллектом и большим количеством юнитов, по типу Sid Meier’s Civilization VI.

Вот так было на Core i5-3570.


А вот так стало на Ryzen 5 1600.


В Assassins Creed Odyssey все стало плавно, несмотря на то, что производительность практически не выросла.
Вот так было на Core i5-3570. Обратите внимание, какие провалы кадровой частоты. Самая настоящая "пила".

А вот так стало на Ryzen 5 1600.

Намного плавнее, хотя средний FPS даже снизился.

Похожая картина и в Rise of the Tomb Raider.

Вот так было на Core i5-3570.

А вот так стало на Ryzen 5 1600. На "Вершина горы" даже ниже минимальный FPS, но играть намного приятнее.


Теперь о плохом. Неприятные ощущения от апгрейда на Ryzen 5 1600

В нашем мире ничего не бывает бесплатно, и Ryzen 5 1600 стоил на тот момент, как я его покупал, 7600 рублей. 

Это не мало, а в сочетании с 32 ГБ памяти и неплохой материнской платой, вообще приближается к цене недорого компьютера.

Особенно больно это ощущать, сознавая, что производительность на ядро практически не выросла.

Немного утешает тот факт, что это же железо сейчас стоит намного дороже.

Второй минус, это несовместимость крепления многих кулеров на AM3+ и AM4. Совершено непонятно, зачем надо было менять расстояние между крепежными отверстиями, делая кучу головной боли пользователям хороших старых кулеров.
В результате мой Zalman cnps10x отправляется на полку, до тех времен, когда я решусь "колхозить" крепление. 

Третий минус, это то, что Ryzen 5 1600 ест совсем не 65 ватт, которые на нем написаны. Я привык к холодному и не прожорливому Core i5-3570, который можно было обдувать процессорным вентилятором на 700-800 оборотов.
Ryzen 5 1600 кушает даже в умеренном по нагрузке тесте AIDA64 FPU 73 ватта, в OCCT целых 88 ватт в стоке! И греется соответственно.

Теперь мой компьютер совсем не назовешь тихим, холодным и экономичным. 

Третий минус, это то, что в некоторых играх, которым не нужны много потоков и которые заточены под процессоры от Intel, у меня даже уменьшилась производительность! Я решил перепроверить результаты еще раз, но этот факт очень расстраивает.

Вот такие плюсы и минусы этого непростого апгрейда. Пишите, что вы думаете по этому поводу, мне интересно почитать мнение опытных, разбирающихся в теме пользователей.

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ryzen 5 1600 af core i5-3570
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