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Постоянные читатели моего блога уже знают, что в результате детективной истории я за короткое время сменил Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6G на PALIT GeForce GTX 1660 Dual и снова на GeForce GTX 1060 6 Гб, но уже на холодную и тихую MSI GeForce GTX 1060 GAMING X.

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Главный тормоз моего компьютера в виде Core i5-3570 сменился на шустрый Ryzen 5 1600 AF и только теперь я задумался о том, чтобы разогнать GeForce GTX 1060, поскольку версия от MSI удивила меня своими температурами и тишиной.

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Я считаю, чтодаже в 2020 году вполне актуальная карта, несмотря на то, что с момента ее выхода прошло уже почти 4 года. Да, она сильно сдала позиции перед, но даже и сейчас она "тащит" игры в 1080p и 60 fps при адекватных настройках графики.

Если же бездумно крутить "все ползунки вправо", вам не хватит для Full HD и AMD Radeon RX 5700, не говоря уже о цене, которую вы заплатите за почти невидимые глазу изменения графики игр.

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А лично я играю в основном в стратегии, и изредка в ААА-шутеры, поэтомумне пока вполне хватает.

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Для начала посмотрим на параметры системы с видеокартой в стоке. Ryzen 5 1600 AF будет работать на 4000 МГц в связке с 2х16 Гб CRUCIAL Ballistix Sport LT BLS16G4D30AESC на 3333 МГц.

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Видеокарта взяла +140 МГц по чипу и +700 МГц по памяти, оставаясь холодной даже в разгоне! Вентиляторы я поставил на 1500 оборотов в минуту, так они не выделялись на фоне общего шума системника.





Без разгона она бустила себя до 1949-1962 МГц!





Хотя это уже трудно назвать "без разгона". Это уже нормальный разгон, хоть и заводской.



С +140 МГц по чипу частота держалась на 2088 МГц, Иногда подскакивая до 2100 МГц. Это отличный результат для GeForce GTX 1060!





Для начала я протестировал ее в 3DMark 11. Да, он очень древний, ему уже почти 10 лет, но он до сих пор дает приличную нагрузку на видеокарты уровня GeForce GTX 1060 с профилем (X) "Экстрим".

А за счет его возраста, удобно смотреть, на сколько выросла производительность вашей системы по сравнению с прошлыми годами. Мне, к примеру, было интересно посмотреть, насколько выросла производительность моего компьютера по сравнению с древней GeForce GTX 660.

Сток.



Разгон.





Прирост составил 9% по общему балу и 9.3% по графике.





Следом я попробовал более новый 3DMark Fire Strike.

Сток.





Разгон.





Прирост составил 10.8% по общему баллу и 11.7% по графике.





От синтетики перейдем к играм. В играх все настройки были поставлены на встроенный максимальный пресет.

Assassin's Creed Odyssey.

Сток.

Разгон.





Среднее число кадров приросло всего на 4.6%. Минимальное осталось прежним.





Age of Empires II Definitive Edition. Эта стратегия оказалась очень требовательной к ресурсам компьютера. Многие были удивлены "тормозами" на достаточно мощных системах.

Сток.





Разгон.

Прирост составил всего 1.2%. Но игра еще очень кривая технически, мягко говоря, хотя в плане геймплея просто замечательна.





Rise of the Tomb Raider.

Сток.





Разгон.

Прирост по общему показателю составил 10.5%.





Shadow of the Tomb Raider.

Сток.





Разгон.





Прирост составил 7.1% по среднему времени кадра.





Sid Meier's Civilization 6: Gathering Storm.

Сток.





Разгон.

Прирост составил 9% по среднему времени кадра.





Итак, результаты.

Чуда не случилось и даже хорошо разогнавшаяся GeForce GTX 1060 даже близко не догнала GeForce GTX 1070 или GeForce GTX 1660.

Однако, прирост в среднем составил 6-9%, что будет совсем нелишним. Мне он дался без повышения шума и при очень низких температурах. Не нужно забывать, что это прирост уже к заводскому разгону в 1949-1962 МГц.

Цена GeForce GTX 1060 сейчас стала настолько низка, что можно не боятся напрягать ее разгоном.





А как у вас обстоит дело с разгоном видеокарты? И сколько процентов дополнительной производительности вы выжали из нее?