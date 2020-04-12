Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Разгоняем до предела GeForce GTX 1060 в связке с AMD Ryzen 5 1600 AF

для раздела Блоги
3
Очень дешевая 2070 - почти довирусная цена
2080 Ti - цена упала на порядок
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке
Скидки до 50% в Ситилинке
Обвал цен на 2070 - дешевая Gigabyte в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Постоянные читатели моего блога уже знают, что в результате детективной истории я за короткое время сменил Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6G на PALIT GeForce GTX 1660 Dual и снова на GeForce GTX 1060 6 Гб, но уже на холодную и тихую MSI GeForce GTX 1060 GAMING X.

реклама

Я подробно писал об этом в блоге "Почему я не стал покупать AMD Ryzen 5 3600/2600, а купил именно Ryzen 5 1600 в 2020 году".

Главный тормоз моего компьютера в виде Core i5-3570 сменился на шустрый Ryzen 5 1600 AF и только теперь я задумался о том, чтобы разогнать GeForce GTX 1060, поскольку версия от MSI удивила меня своими температурами и тишиной.

реклама

Я считаю, что GeForce GTX 1060 даже в 2020 году вполне актуальная карта, несмотря на то, что с момента ее выхода прошло уже почти 4 года. Да, она сильно сдала позиции перед AMD Radeon RX 480, но даже и сейчас она "тащит" игры в 1080p и 60 fps при адекватных настройках графики. 

Если же бездумно крутить "все ползунки вправо", вам не хватит для Full HD и AMD Radeon RX 5700, не говоря уже о цене, которую вы заплатите за почти невидимые глазу изменения графики игр.

реклама

А лично я играю в основном в стратегии, и изредка в ААА-шутеры, поэтому GeForce GTX 1060 мне пока вполне хватает.

реклама


Для начала посмотрим на параметры системы с видеокартой в стоке. Ryzen 5 1600 AF будет работать на 4000 МГц в связке с 2х16 Гб CRUCIAL Ballistix Sport LT BLS16G4D30AESC на 3333 МГц.  

реклама


Видеокарта взяла +140 МГц по чипу и +700 МГц по памяти, оставаясь холодной даже в разгоне! Вентиляторы я поставил на 1500 оборотов в минуту, так они не выделялись на фоне общего шума системника.


Без разгона она бустила себя до 1949-1962 МГц!


Хотя это уже трудно назвать "без разгона". Это уже нормальный разгон, хоть и заводской.


С +140 МГц по чипу частота держалась на 2088 МГц, Иногда подскакивая до 2100 МГц. Это отличный результат для GeForce GTX 1060!


Для начала я протестировал ее в 3DMark 11. Да, он очень древний, ему уже почти 10 лет, но он до сих пор дает приличную нагрузку на видеокарты уровня GeForce GTX 1060 с профилем (X) "Экстрим". 

А за счет его возраста, удобно смотреть, на сколько выросла производительность вашей системы по сравнению с прошлыми годами. Мне, к примеру, было интересно посмотреть, насколько выросла производительность моего компьютера по сравнению с древней GeForce GTX 660.

Сток.

Разгон.


Прирост составил 9% по общему балу и 9.3% по графике.


Следом я попробовал более новый 3DMark Fire Strike.

Сток.


Разгон.


Прирост составил 10.8% по общему баллу и 11.7% по графике.


От синтетики перейдем к играм. В играх все настройки были поставлены на встроенный максимальный пресет.

Assassin's Creed Odyssey

Сток.

 

Разгон.


Среднее число кадров приросло всего на 4.6%. Минимальное осталось прежним.


Age of Empires II Definitive Edition. Эта стратегия оказалась очень требовательной к ресурсам компьютера. Многие были удивлены "тормозами" на достаточно мощных системах.

Сток.


Разгон.

Прирост составил всего 1.2%. Но игра еще очень кривая технически, мягко говоря, хотя в плане геймплея просто замечательна.


Rise of the Tomb Raider.

Сток.


Разгон.

Прирост по общему показателю составил 10.5%.


Shadow of the Tomb Raider.

Сток.


Разгон.


Прирост составил 7.1% по среднему времени кадра.


Sid Meier's Civilization 6: Gathering Storm.

Сток.


Разгон.

Прирост составил 9% по среднему времени кадра.


Итак, результаты.

Чуда не случилось и даже хорошо разогнавшаяся GeForce GTX 1060 даже близко не догнала GeForce GTX 1070 или GeForce GTX 1660

Однако, прирост в среднем составил 6-9%, что будет совсем нелишним. Мне он дался без повышения шума и при очень низких температурах. Не нужно забывать, что это прирост уже к заводскому разгону в 1949-1962 МГц.
Цена GeForce GTX 1060 сейчас стала настолько низка, что можно не боятся напрягать ее разгоном.


А как у вас обстоит дело с разгоном видеокарты? И сколько процентов дополнительной производительности вы выжали из нее?

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

разгон ryzen 5 1600 af msi geforce gtx 1060 gaming x msi geforce gtx 1060 gaming x 6g
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
65
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GP OC (NE6208SS19P2-180T)
21
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
62
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default
61
Обзор компактного корпуса Geeek A31 v2: собери сам
10
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
39
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
36
Обзор материнской платы ASUS Prime X299 Edition 30
9
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
61
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
74

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 74
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 62
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
12 апреля 2020 65
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
2 апреля 2020 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Названы лучшие видеокарты для покупки на вторичном рынке – идеальное соотношение между производительностью и ценой
143
Лучшие игровые процессоры AMD Ryzen для любого кошелька – оптимальный выбор 2020 года от экспертов Рcgamesn
81
AMD напомнила, на что способны её видеокарты, включая Radeon VII
69
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000-й серии принесут значительное увеличение производительности, IPC и новую компоновку кристалла
64
Слишком горячие – процессоры Intel Core 10-го поколения потребуют водяного охлаждения и дорогих геймерских материнских плат
91
Создатель легендарных игр Doom и Quake Джон Кармак рассказал о покупке нового компьютера – сменил медленный Intel на быстрый AMD
46
Стали известны цены на процессоры Intel Core 10-го поколения – дорого и нескоро
18
Разработчики Call of Duty: Warzone существенно урезали графику в одном из последних обновлений
18
Китай переходит на собственные процессоры – на очереди отечественный чип для майнинга криптовалюты
6
Работать с Windows 10 станет гораздо проще – в системе обнаружена скрытая секция
15
AMD Wraith Prism: термоинтерфейс на подошву теперь наносят иначе
34
Новое обновление Windows 10 (2004) - Cortana, облачное восстановление и остальной перечень нововведений от Microsoft
55
Microsoft готовит масштабные изменения в интерфейсе Windows 10
16
AMD работает над гигантским процессором с продвинутой графической частью и встроенной памятью HBM
15
Commander’85 — ностальгический научно-фантастический триллер про обезумевший суперкомпьютер с ИИ
2
Праздник геймера-космонавта - ко Дню космонавтики в Steam началась бесплатная раздача отличной игры о космосе
10
Энтузиаст сумел добавить рейтрейсинг в эксклюзив PlayStation
14
Энтузиаст запустил GTA V и первую Uncharted с включённой «трассировкой лучей»
3
Скидка до 70% на игры Assassin's Creed Odyssey, Far Cry 5, Rainbow Six Siege и многое другое
6
Процессоры Intel в исполнении LGA 1700 появятся не ранее 2022 года
104

Популярные статьи

Отключаем траву в Red Dead Redemption 2
28
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
65
Оптимальная игровая сборка для игр в Full HD за 61900 рублей
30
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GP OC (NE6208SS19P2-180T)
21
Руководство по мобильным процессорам компании Mediatek
5
История серии Huawei P: от скромного середняка до лучшего в мире камерофона
9
Разгоняем до предела GeForce GTX 1060 в связке с AMD Ryzen 5 1600 AF
3

Сейчас обсуждают

Alex
22:49
Это добрая версия хитмана - приветливый человек!
Праздник во время самоизоляции - идет бесплатная раздача симулятора езды по бездорожью и Himan DLC в Steam
LoL
22:49
У меня цитату про интел подрезал, нехорошо так.
AMD напомнила, на что способны её видеокарты, включая Radeon VII
ghostwraith21
22:49
точно, пусть глупым хомячкам впаривают новую мать и старый проц из года в год))
Процессоры Intel в исполнении LGA 1700 появятся не ранее 2022 года
Alex
22:48
ты видать из редакторов, прочитай ещё раз заголовок.
Праздник во время самоизоляции - идет бесплатная раздача симулятора езды по бездорожью и Himan DLC в Steam
ghostwraith21
22:48
как там 7700 поживает и 4 ядра 8 потоков нам хватит на все времена?
Процессоры Intel в исполнении LGA 1700 появятся не ранее 2022 года
X-Hunter777
22:46
ТС эту холиварную тему на хоботе подсмотрел :-)
Эксперты рассказали о бессмысленности технологий 4К и 8К в смартфоне
smaximaa
22:46
о да, найтвиш и амд, прям анекдот)
Процессоры Intel в исполнении LGA 1700 появятся не ранее 2022 года
smaximaa
22:45
что то я не видел, чтобы владельце скайлейков память до 3200 гнали, основном все до 4000 и выше
Процессоры Intel в исполнении LGA 1700 появятся не ранее 2022 года
Ralari
22:43
Одноразовый мусор. За 55 в первую неделю кризиса вышло 9400ф с 1060 6г, 32 оперы, м2 экспресс 500 и 2Тб жестак
Оптимальная игровая сборка для игр в Full HD за 61900 рублей
ghostwraith21
22:41
такой сетап то сможешь собрать? денег хватит?)))
AMD напомнила, на что способны её видеокарты, включая Radeon VII
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем