Разгоняем до предела GeForce GTX 1060 в связке с AMD Ryzen 5 1600 AF
Постоянные читатели моего блога уже знают, что в результате детективной истории я за короткое время сменил Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6G на PALIT GeForce GTX 1660 Dual и снова на GeForce GTX 1060 6 Гб, но уже на холодную и тихую MSI GeForce GTX 1060 GAMING X.
рекламаЯ подробно писал об этом в блоге "Почему я не стал покупать AMD Ryzen 5 3600/2600, а купил именно Ryzen 5 1600 в 2020 году".
Главный тормоз моего компьютера в виде Core i5-3570 сменился на шустрый Ryzen 5 1600 AF и только теперь я задумался о том, чтобы разогнать GeForce GTX 1060, поскольку версия от MSI удивила меня своими температурами и тишиной.
рекламаЯ считаю, что GeForce GTX 1060 даже в 2020 году вполне актуальная карта, несмотря на то, что с момента ее выхода прошло уже почти 4 года. Да, она сильно сдала позиции перед AMD Radeon RX 480, но даже и сейчас она "тащит" игры в 1080p и 60 fps при адекватных настройках графики.
Если же бездумно крутить "все ползунки вправо", вам не хватит для Full HD и AMD Radeon RX 5700, не говоря уже о цене, которую вы заплатите за почти невидимые глазу изменения графики игр.
рекламаА лично я играю в основном в стратегии, и изредка в ААА-шутеры, поэтому GeForce GTX 1060 мне пока вполне хватает.
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Для начала посмотрим на параметры системы с видеокартой в стоке. Ryzen 5 1600 AF будет работать на 4000 МГц в связке с 2х16 Гб CRUCIAL Ballistix Sport LT BLS16G4D30AESC на 3333 МГц.
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Видеокарта взяла +140 МГц по чипу и +700 МГц по памяти, оставаясь холодной даже в разгоне! Вентиляторы я поставил на 1500 оборотов в минуту, так они не выделялись на фоне общего шума системника.
Без разгона она бустила себя до 1949-1962 МГц!
Хотя это уже трудно назвать "без разгона". Это уже нормальный разгон, хоть и заводской.
С +140 МГц по чипу частота держалась на 2088 МГц, Иногда подскакивая до 2100 МГц. Это отличный результат для GeForce GTX 1060!
Для начала я протестировал ее в 3DMark 11. Да, он очень древний, ему уже почти 10 лет, но он до сих пор дает приличную нагрузку на видеокарты уровня GeForce GTX 1060 с профилем (X) "Экстрим".
А за счет его возраста, удобно смотреть, на сколько выросла производительность вашей системы по сравнению с прошлыми годами. Мне, к примеру, было интересно посмотреть, насколько выросла производительность моего компьютера по сравнению с древней GeForce GTX 660.
Сток.
Разгон.
Прирост составил 9% по общему балу и 9.3% по графике.
Следом я попробовал более новый 3DMark Fire Strike.
Сток.
Разгон.
Прирост составил 10.8% по общему баллу и 11.7% по графике.
От синтетики перейдем к играм. В играх все настройки были поставлены на встроенный максимальный пресет.
Assassin's Creed Odyssey.
Сток.
Разгон.
Среднее число кадров приросло всего на 4.6%. Минимальное осталось прежним.
Age of Empires II Definitive Edition. Эта стратегия оказалась очень требовательной к ресурсам компьютера. Многие были удивлены "тормозами" на достаточно мощных системах.
Сток.
Разгон.
Прирост составил всего 1.2%. Но игра еще очень кривая технически, мягко говоря, хотя в плане геймплея просто замечательна.
Rise of the Tomb Raider.
Сток.
Разгон.
Прирост по общему показателю составил 10.5%.
Shadow of the Tomb Raider.
Сток.
Разгон.
Прирост составил 7.1% по среднему времени кадра.
Sid Meier's Civilization 6: Gathering Storm.
Сток.
Разгон.
Прирост составил 9% по среднему времени кадра.
Итак, результаты.
Чуда не случилось и даже хорошо разогнавшаяся GeForce GTX 1060 даже близко не догнала GeForce GTX 1070 или GeForce GTX 1660.
Однако, прирост в среднем составил 6-9%, что будет совсем нелишним. Мне он дался без повышения шума и при очень низких температурах. Не нужно забывать, что это прирост уже к заводскому разгону в 1949-1962 МГц.
Цена GeForce GTX 1060 сейчас стала настолько низка, что можно не боятся напрягать ее разгоном.
А как у вас обстоит дело с разгоном видеокарты? И сколько процентов дополнительной производительности вы выжали из нее?
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