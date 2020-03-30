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Не знаю как у вас, а у меня компьютер давно стал главным центром развлечения дома. Я не смотрю телевизор, книги давно читаю с экрана компьютера. Интернет, музыка, фильмы, игры - все цифровые удовольствия сосредоточились в неприметной черной коробочке с проводами.

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С приходом коронавируса многим из нас придется посидеть дома и компьютер тут станет хорошим подспорьем даже для тех, кто мало обращал на него внимания раньше.

Но что делать на компьютере, чтобы отвлечься от суровой реальности, разогнать скуку и получить позитивные эмоции, когда они так нужны? Конечно, играть в игры! Почему не фильмы или серфинг интернета?

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Это, безусловно, тоже неплохо, но если все хорошие фильмы давно пересмотрены и не один раз, а просмотр сайтов вызывает только раздражение и печаль, стоит вспомнить про игры, даже если вы не играли раньше или перестали играть из-за занятости или возраста.

У вас не игровой компьютер? Не беда, можно найти такие игры, которые запустятся на любом "калькуляторе", но при этом подарят вам приятные эмоции.

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Но, по моему скромному мнению, не все игры подойдут для такого периода, когда мы будем в домашнем заточении. Стоит исключить игры, которые будут давать сильную нагрузку на нервную систему в то время, когда двигательная активность будет сведена к минимуму. Избыток адреналина в таком случае ни к чему хорошему не приведет, особенно если вам за 30.

Поэтому игры, подобные Counter-Strike: Global Offensive, World of Tanks или War Thunder мы исключим. Не стоит забывать, что помимо адреналина они зачастую вызывают сильное раздражение и упадок настроения после череды неудач, когда ваша команда проигрывает. Это совсем ни к чему в нашей ситуации.

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Я и сам долгое время играл и в, и ви прекрасно помню, что происходит после несколько часов игры. Конечно, они дарят приятные эмоции, иначе бы мы не играли в них, но в нашей ситуации нужны более медитативные игры.

Ну что же, давайте приступим к составлению списка. Включим в него и новинки, требующие мощного железа, и старые хиты, которые пойдут на любом ноутбуке, и онлайн-игры, как наиболее затягивающие и заставляющие забыть о реальности.

World of Warcraft

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- это целый отдельный мир, в который можно погрузиться на месяцы и годы. И я, и многие из вас играли в него раньше, но потом забросили. Теперь загрузив своего выскоуровневого персонажа, я совершенно не помню, что делать, куда идти и как играть.Но это не беда! Надо просто начать с нуля. Прогулка по Элвиннскому лесу или по Острову солнечного скитальца позволит вам снова вникнуть в игру и даст море ностальгии и приятных эмоций.

И не надо торопиться с прокачкой, куда-то спешить или копить золото. Просто бродите по давно забытым местам, делайте квесты и погружайтесь в дух игры.





The Elder Scrolls V: Skyrim

Мне кажется, по степени погружения в мир игры и количеству приятных эмоций The Elder Scrolls V: Skyrim не уступает World of Warcraft. Конечно, он пройден уже по нескольку раз и некоторые из игроков уже наизусть знают, что и когда скажет тот или иной игровой персонаж.

Но, к сожалению, игр такого плана, с огромным и живым миром, очень мало. По сути, их можно пересчитать по пальцам. Именно из-за этого игроки снова и снова возвращаются в The Elder Scrolls V: Skyrim.

И, казалось бы, что там можно делать, если он изучен вдоль и поперек? Но способ получить от него что-то интересное и приятно есть. Начните его таким персонажем, каким вы никогда не играли, например воином-аргонианцем или каджитом-магом. Возьмите профессии, которые вы никогда не брали и экспериментируйте.

Я вас уверяю, после пары квестов игра затянет вас, как и раньше.





Поставьте моды. Например на улучшение графики, на новых персонажей или геймплейные, с новыми квестами. Например "Трактир "Зал Дракона".





Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura

Эта замечательная игра, которая пойдет на любом компьютере или ноутбуке. Большой открытый мир, полный магии и технологий. Нетипичные персонажи и квесты, приятная музыка. Если из классических "RPG золотого века" вы уже во все переиграли, но пропустили эту игру или основательно забыли ее, то стоит попробовать.









Я давным-давно прошел ее пару раз и сейчас с удовольствием прошел бы снова.





В следующей части блога я вспомню еще подобных игр, которые дарят только приятные эмоции. Пишите в комментарии о таких играх, которые нравятся вам больше всего.