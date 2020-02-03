Почему не стоит в 2020 году покупать SSD объемом 120 Гбайт
Год назад у меня случилось ЧП: сломался SSD-накопитель Smartbuy объемом 120 Гбайт, который верой и правдой служил мне несколько лет. Сломался, по закону подлости, сразу после истечения срока гарантии.
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Файлы не умещаются в маленьком SSD
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А поскольку сейчас от моего компьютера не требуется особенной скорости, так как я только лазаю на нем в интернете и играю в Fallout 2: Restoration Project, я решил обойтись пока обычным жестким диском и подождать, пока SSD еще подешевеют. А они неплохо подешевели за последние два года.
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Но наличие в компьютере SSD - это такая вещь, которую совершенно не замечаешь, когда она есть, и очень болезненно, когда она исчезает. Вот и я не выдержал пользоваться жестким диском в качестве системного даже трех дней.
Тут надо заметить, что в принципе мне хватало объема 120 Гбайт, так как я в основном играю в старые игры, и они вполне легко умещались на таком SSD в количестве нескольких штук. Но я решил взять "на вырост" SSD емкостью 250 Гбайт.
рекламаПоскольку все недорогие SSD примерно одинаковы по характеристикам, я купил SILICON POWER Ace A55 на 256 Гбайт и начал устанавливать свою свежеприготовленную сборку Windows и кучу старых игр.
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Однако, через пару дней прозвенел тревожный звоночек - компьютер не смог загрузиться, выдав "Bootmgr is missing". Я не придал этому значения, но еще через пару дней SSD несколько раз исчез из системы и умер окончательно. Обидно, что пропали все труды по созданию сборки Windows.
Я решил не экономить и отныне брать только качественные SSD, на хороших контроллерах и со сроком гарантии не менее 5 лет. Денег, которые мне вернули за SILICON POWER Ace A55, хватило на Samsung 850 EVO объемом 120 Гбайт.
Samsung 850 EVO отлично работает, никаких нареканий к скорости нет и все было замечательно до того момента, пока мне не понадобилось установить на SSD всего две нормальные (по размеру) игры: The Elder Scrolls V Skyrim - Special Edition и The Witcher 3 Wild Hunt HD Reworked Project. Эта версия Ведьмака 3 отличается исправлением кучи визуальных багов и текстурами высокого разрешения.
И внезапно место на SSD закончилось. Я не ожидал такого поворота, HD Reworked Project, конечно, весит прилично, но не настолько же?
Я решил посмотреть более внимательно, как испаряется место на SSD, и установил программу WinDirStat. Это одна из лучших программ, визуально показывающих, чем занято место на жестком диске или SSD. Скачать ее можно с сайта производителя. Настройки просты и понятны, после запуска и выбора диска мы видим примерно вот такую картину:
Сейчас я быстро пробегу по занятому месту и для наглядности затеню остальные файлы.
Папка Windows. Уже довольно заметна по занимаемому месту на 120 Гбайт, Windows 10 становится все более раздутой, недавно добавилось еще 7 Гбайт в «зарезервированном хранилище».
Розовым выделены файлы бэкапа Acronis. Почти 10 Гбайт.
Program Files (x86) без игр и тяжеловесных программ занимает довольно мало места.
Папки пользователя - 3.8 Гбайт.
The Elder Scrolls V Skyrim - Special Edition - почти 13 Гбайт, уже чувствительно.
А вот и главный виновник - The Witcher 3 Wild Hunt HD Reworked Project. Почти 45 Гбайт.
Выводы лежат на поверхности: объем системного диска в 120 Гбайт в наше время - "курам на смех". Достаточно двух не самых больших игр, чтобы полностью забить все свободное место. Не стоит забывать, что забивать SSD под завязку не рекомендуется, нужно держать хотя бы 10% свободного места.
Конечно, можно ставить игры на жесткий диск, но это уже чревато не только долгой загрузкой, но и фризами в новых играх с открытым миром.
Лично я еще раз убедился, что скупой платит дважды и надо было брать SSD объемом 500 Гбайт минимум. Популярный
SSD Samsung 860 EVO Series (MZ-76E500BW) на 500 Гбайт, подешевел за год с 7000 рублей до 5640 рублей и вряд ли будет дешеветь дальше.
А лучше не мелочиться и взять SSD с запасом, сразу на 1 ТБ -
Samsung 860 EVO Series (MZ-76E1T0BW).
Почему я привел ссылки именно на SATA устройства, а не M.2? За одну и ту же цену разницы в реальных задачах не увидишь, а нагрев у SATA SSD заметно меньше. Это избавит от головной боли и увеличит надежность.
А сколько у вас места на SSD? И хватает ли вам его?
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