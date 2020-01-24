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Полгода назад со мной случился небольшой казус - я целый месяц проходил The Elder Scrolls IV: Oblivion и нечаянно удалил все сейвы. Казалось бы - какая ерунда, потерять сохранения от игрушки. Однако даже такая ерундовая потеря файлов довольно чувствительна - проходить заново игру уже не хочется, а если начать проходить даже спустя полгода-год, будет уже не так интересно играть, так как все помнишь.

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Но этот ерундовый случай наконец-то подтолкнул меня настроить полный автоматический бэкап всех важных файлов. Ручной бэкап я делаю примерно раз в месяц, но в случае с The Elder Scrolls IV: Oblivion он мне не помог.

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А многие теряли гораздо более важное, чем сохранения от игры. Представьте, если вы потеряете курсовую или дипломную работу, которую писали несколько месяцев? Или недописанную книгу? Или все семейные фотографии за 15 лет?

Такие потери можно назвать безвозвратными, ведь вы уже не сможете вернуться в прошлое и сделать эти фотографии снова.

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А как пример, насколько их легко потерять, я приведу случай с моей знакомой. Причем случаи, когда весь фотоархив хранится в папке "Мои документы" в единственном экземпляре, я даже не буду упоминать, поскольку потерять такие файлы элементарно и такое бывало много раз.Одна моя знакомая хранила фотоархив в ноутбуке и регулярно делала копию на внешний жесткий диск. Казалось бы, вполне надежная система, однако жизнь показала всю зыбкость такого решения.Она положила ноутбук на гладильную доску, воткнула внешний HDD, включила копирование и ушла на кухню.

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А в это время дети в комнате начали играть в мяч, ударили мячом по доске, она зашаталась и нотубук вместе с внешним HDD полетел на пол с метровой высоты. Оба HDD - и в нотубуке и внешний, накрылись медным тазом.



Знакомая долго искала, где восстановить фото с уничтоженных жестких дисков, и только спустя год, перебрав кучу "мастеров-ломастеров", смогла восстановить их частично.





Аналогичных случаев может быть много - потоп, пожар, землетрясение, ограбление квартиры. Поэтому такие важные файлы, как семейный фотоархив нужно хранить дополнительно и в облаке.





Прежде чем настраивать бекап, вы должны обдумать, какие файлы являются для вас важными настолько, что их потеря уже безвозвратна и прикинуть объем архивов для них.

У большинства из нас это будут фотографии и файлы с творчеством и работой: доклады, курсовые, рисунки и т.д. Все это нужно сохранять в 2-3 копии и одна копия должны быть в облаке. При желании можно зашифровать конфиденциальные данные, хотя бы архиватором WinRAR.



Однако текущий бэкап файлов, которые генерируются на компьютере или ноутбуке, должен быть автоматическим.

Вы должны оценить их объем и частоту, с которой будете их сортировать и скидывать в облако. А во все остальные дни они могут сохранятся, например, с физического диска C на физический диск D.

Сейчас я опишу, как это устроено у меня. Для архивация я выбрал программу Acronis True Image 2019.

Каждый день у меня бэкапятся такие файлы:

Папка "Мои документы" с сейвами игр.

Папка Camera, которую я копирую со смартфона и фотоаппарата. В ней лежат фотографии.

Папка с аудиозаписями разговоров со смартфона (диктофон и звонки).

Скриншоты и записки с компьютера. Неоконченные блоги и важные записи.

Профили программ: Mozilla Firefox, MSI Afterburner, ICE Book Reader Professional и т.д.

Часть этих данных лежит на физическом диске С, часть - на D. И резервное копирование устроено так, что они дублируются на оба диска. И в случае отказа одного из дисков можно будет восстановить данные с другого.





По мере накопления данных, примерно раз в месяц, они заливаются в облако.

При желании, вы можете настроить и автоматическое копирование важных данных в облако, я уже писал об этом в блоге "Простой и бесплатный бэкап в облако при помощи программ WinRAR и Диск-О:".

По моему, это довольно простой и надежный способ бэкапа, который подойдет обычным пользователям. Не стоит ждать, пока пропадут ценные данные, лучше начать бэкапиться заранее.















А вы делаете бэкап? Если да, то напишите как и с помощью какой программы.