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Сколько помню себя за компьютером - я всегда пользовался файловым менеджером Total Commander. Он не нуждается в представлении - это один из лучших и удобнейших файловых менеджеров с массой возможностей.

На днях я наконец-то решил поставить себе 64-битную версию Total Commander 9.12 и заодно заглянул в файлы своей старой версии, Total Commander 7.5, и очень удивился. Total Commander 7.5 установлен в виде портабельной версии у меня аж с августа 2009 года!

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Более 10 лет Total Commander кочует у меня с компьютера на компьютер. За это время я бессчетное количество раз переустанавливал Windows и даже терял почти все файлы в результате сбоев жестких дисков. Однако Total Commander именно этой версии и именно эта его копия с моими настройками, все эти годы была со мной.

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За это время я успел сменить Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10, однако все операции с файлами я по-прежнему провожу только в Total Commander. По сути, я практически не вижу проводник Windows. Самые частые места у меня на компьютере это - "Рабочий стол", Mozilla Firefox, окна программ и игр, Total Commander.Устанавливая версию 9.12 я особых косметических изменений за эти 10 лет не увидел, вертикальная панель инструментов - вещь довольно спорная.



Сразу я попробовал подсунуть в версию Total Commander 9.12 свои настройки из версии 7.5 из файла Wincmd.ini. В частности - такую мега удобную вещь, как разные цвета для разных типов файлов.



Когда архивы, тексты, аудио-видео и исполняемые файлы выделяются разными и привычными цветами, нужные файлы в папке отыскиваешь мгновенно, не читая расширений.

Вот как это расцвечено у меня уже более 10 лет.



Что еще удобно в такой функции - это разные цвета для файлов моложе часа и моложе суток. На скриншоте папка "33" только что создана и это сразу понятно интуитивно. Все эти мелочи очень упрощают работу с файлами.

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И это только сотая или даже тысячная часть функций, которые есть у Total Commander, но нет у проводника Windows. Из тех, что я часто использую - это подсчет размера места, занимаемого папками и открытие всех файлов в подкаталогах в одной панели.Вот тут видно, что подсчитан вес папок в папке Windows и они выровнены по размеру.А вот тут открыты все каталоги в папке c:\Windows\System32\ и видно *.exe файлы оттуда.Как пример работы этой функции представьте, что у вас есть 200 папок с десятками тысяч различных графических файлов внутри: *.png, *.jpg, *.gif. И вам нужно скопировать оттуда все файлы *.jpg, но еще определенной даты и размера. Представьте, сколько вы это будете делать в проводнике Windows?

Недели? А в Total Commander это делается в несколько кликов мышью. И самое интересное, что для этого уже не нужно напрягать голову, такие действия делаешь на автомате.



Проводник, конечно, тоже приобретает новые функции, например, групповое переименование файлов, которое в Total Commander есть давным-давно, но даже и близко не приближается к нему по функционалу.

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А многострадальные вкладки в проводнике, которые Microsoft все обещают и все никак не могут реализовать? В Total Commander они отлично работают уже не одно десятилетие. И таких удобных мелочей - тысячи!

Помимо обычных функций, для Total Commander выпущены тысячи плагинов на любой вкус.



Нельзя не отметить и сборники Total Commander PowerUser, где на базе файлового менеджера реализована целая система с сотнями портабельных программ и утилит. Вот пример одной из сборок PowerUser.



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Настраивая Total Commander 9.12 я не увидел особой разницы в сравнении с версией 7.5 и решил оставить старую версию, плюс она уже стала практически антикварной. 10 лет в мире компьютерных программ - это очень долгий срок. Надеюсь, она у меня переживет еще два-три компьютера и пару новых версий Windows.





А вы пользуетесь сторонними файловыми менеджерами типа Total Commander? Если да, то какими? Или вам удобнее пользоваться проводником Windows?