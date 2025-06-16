Если вы интересовались компьютерными комплектующими в начале нулевых годов, то наверняка помните универсальные кулеры для видеокарт, долгое время бывшие объектом мечтаний многих геймеров. Интернет в России тогда был не сильно распространен, и главным источником информации о новинках комплектующих для ПК и систем охлаждения для них были компьютерные журналы. Их в то время было множество: "Игромания", "Железо", "Домашний компьютер", "Компьютерра", "Game.EXE", "PC Игры", "Подводная лодка". А еще были зарубежные журналы, издававшиеся на русском языке, например, "PC Magazine". И даже в журналах, посвященных компьютерным играм, обязательно был внушительный "железный" раздел, позволяющий быть в курсе всех новостей мира компьютерных комплектующих.

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Zalman VF700-Cu

Но больше всего информации про кулеры для видеокарт в те годы можно было найти в журнале "Железо", который не только рассказывал про новинки систем охлаждения, но и делал сравнения сторонних кулеров от разных производителей и референсных систем охлаждения видеокарт. И даже если вы не особо интересовались компьютерными комплектующими, а просто играли на ПК и иногда читали журналы, то наверняка все равно видели в рекламе эффектный медный кулер от Zalman — VF700-Cu, который в то время использовали даже некоторые производители видеокарт, устанавливая сразу на заводе.

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Журнал "Железо" с рекламой кулера

Но история сторонних кулеров для видеокарт началась еще раньше, уже в 2002 году появились обзоры Titan TTC-MV1AB или похожего по конструкции Thermaltake Blue Orb.

И уже тогда системы охлаждения для видеокарты, да и для процессоров, называли кулерами, хотя под таким же названием продавались и обычные вентиляторы для корпусов ПК, что вносило некоторую путаницу.

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Zalman VF1000 LED

Кстати, немалое число достаточно опытных энтузиастов и оверклокеров считало, что отдавать весьма существенную сумму за кулер для видеокарты, который стоил заметно дороже процессорного, очень непрактично. И с помощью дрели, дремеля и болтиков с гайками водружали на видеокарту обычный процессорный кулер после небольшой доработки. Но при этом было довольно много факторов риска, могущих привести к выходу из строя дорогой видеокарты: замыкание на плате, скол графического процессора, или изгиб текстолита и повреждение дорожек в нем.

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Zalman VF900-CU LED

В несколько меньшей мере это могло произойти и при установке заводского универсального кулера видеокарты, но производители продумывали эти моменты и их комплект включал в себя различные резиновые подушечки, пластиковые проставки, винты с пружинами и пластины на обратную сторону видеокарты, не дающие ей изогнуться. В 2004 году модифицировал свою видеокарту ATI Radeon 9600 Pro и я, установив на смену крохотного и шумного заводского кулера радиатор с вентилятором от процессора Athlon XP с медным сердечником. Такая система охлаждения заняла сразу несколько слотов, но была чрезвычайно эффективна, позволив отлично разогнать видеокарту. На нашем сайте в то время было много персональных страниц про подобные переделки.

Причины популярности кулеров для видеокарт

Arctic Accelero Twin Turbo III

Именно разгон стал одной из главных причин популярности кулеров для видеокарт от сторонних производителей. В те времена не было столь узкой градации чипов по качеству, как сегодня, а системы управления напряжением были очень просты и даже банальный сброс частот для режима низкой нагрузки появился на видеокартах не сразу. И при хорошем охлаждении и удачном чипе можно было выжать из видеокарты 20%, а иногда и 30% прироста частоты чипа, который отражался в таком приросте производительности в играх, что его можно было заметить без мониторинга, на глаз.

Уже в те годы можно было использовать довольно безопасный софтовый разгона видеокарты с помощью утилит Riva Tuner, PowerStrip или очень запомнившейся мне ATI Tray Tools. Более серьезный разгон можно было реализовать с помощью редактирования BIOS видеокарты, который в те годы никто не запрещал. А самые опытные оверклокеры выжимали максимум частот с максимумом риска, делая аппаратный вольтмод, который позволял очень сильно повысить напряжение на GPU и здесь качественный отвод тепла был незаменим, ведь тепловыделение подскакивало очень сильно.

ATI Radeon 9600 Pro

Но и тепловыделение видеокарт без разгона стало расти, например, ATI Radeon 9600 Pro, про которую я рассказывал выше, потребляла всего 18 ватт и на заводе этим моделям частенько ставили крохотную алюминиевую пластинку с вентилятором. А вот уже "середнячок" следующего поколения — ATI Radeon X600, обладала TDP, составляющим 36 ватт, хотя настоящим наследником ATI Radeon 9600 Pro можно считать ATI Radeon X700, у которой этот параметр составлял уже 44 ватта. И такое количество тепла требовало уже более серьезного кулера, хотя производители в те годы сильно экономили и многие модели видеокарт получались шумными и горячими.

GeForce 6800 Ultra

А если посмотреть на топовые видеокарты тех лет, например, ATI Radeon X800 XT, вышедшей в 2004 году — то ее TDP составлял уже 67 ватт, а у ее конкурента, GeForce 6800 Ultra, и вовсе 110 ватт. И представьте, насколько количество выделяемого этими видеокартами тепла росло при разгоне, а корпуса тех лет не отличались хорошей продуваемостью. Ну а дальше рост энергопотребления пошел по нарастающей, хотя были периоды после перехода на новый, уменьшенный техпроцесс, когда TDP видеокарт заметно падал. Но, как бы то ни было, сегодня мы пришли к моделям среднего уровня, потребляющим 250-300 ватт, а флагман Nvidia, GeForce RTX 5090, поставил антирекорд с пугающей цифрой 575 Вт.

Еще одна причина расцвета рынка сторонних кулеров заключалась в том, что многие производители тех лет использовали стандартные референсные платы Nvidia и ATI(AMD), и расположении всех элементов, а особенно — наиболее мешающих установке кулеров конденсаторов, можно было легко учесть. И если посмотреть на видеокарты от разных вендоров тех лет, то можно увидеть, что они отличаются только наклейкой на радиаторе системы охлаждения и вы могли быть уверенными, что кулер Zalman VF900-Cu LED подойдет практически на любую видеокарту Nvidia GeForce GT 8800.

GeForce GT 8800

А теперь давайте разберемся, почему подобные кулеры практически не используются сегодня.

Тепловыделение видеокарт стало слишком большим

DEEPCOOL DRACULA

Кулер из тех времен, когда начала падать популярность подобных устройств, DEEPCOOL DRACULA, вышел в 2011 году и был способен отвести 250 ватт тепла. Это монструозная конструкция с 12-ю теплотрубками и огромной площадью рассеивания радиатора, весящая почти 600 грамм. Но по нынешним меркам 250 ватт — это совсем немного, столько потребляет GeForce RTX 5070, видеокарта, которой, по мнению некоторых экспертов, гораздо лучше подошло бы название GeForce RTX 5060. И большинство заводских кулеров вполне справляются с отводом такого количества тепла, так что отдать за DEEPCOOL DRACULA, 75 долларов, которые он стоил в свое время, сегодня захотело бы совсем немного оверклокеров и энтузиастов.

Prolimatech MK-26

Нужно учесть еще и то, что такое тепловыделение уже не прощает банальных ошибок при установке кулера и нанесении термопасты. Привинтили кулер с перекосом, не доложили, или наоборот, переложили термопасты и получайте мгновенный критический перегрев или очень высокую температуру Hot Spot, самой горячей точки чипа. А для более дешевых видеокарт с тепловыделением до 200 ватт установка стороннего кулера имеет мало смысла, ведь его стоимость вместе с видеокартой будет такой, что за эту цену можно будет купить видеокарту классом выше или в топовом исполнении, с отличным заводским охлаждением. Сегодня с мощными видеокартами могут справиться только водоблоки с полным покрытием (fullcover) и именно такой тип охлаждения вытеснил воздушные кулеры в среде энтузиастов и оверклокеров сегодня.

Чипы видеопамяти стали сильнее греться

Еще одна проблема, возникающая с использованием сторонних кулеров — это охлаждение чипов видеопамяти. Обычно в комплекте кулеров были небольшие радиаторы, которые следовало наклеить на чипы видеопамяти, а обдувать их должен был основной вентилятор, установленный на радиатор. Конечно же такое решение не справится с современной топовой видеокартой, где съем тепла с чипов GDDR6 или GDDR7 осуществляется с помощью основного радиатора, а на некоторых моделях для охлаждения чипов видеопамяти проложена специальная теплотрубка. Да и в моделях среднего уровня давно используется общий радиатор для GPU и VRAM, и только бюджетные видеокарты с низкой пропускной способностью видеопамяти обходятся без ее охлаждения.

Платы видеокарт стали гораздо сложнее, а систему питания не охладить маленьким радиатором

Если раньше вендорами часто использовались референсные платы видеокарт от Nvidia и AMD, то сегодня они в основном очень сильно различаются по конструкции. Даже элементы системы питания, с которых тоже надо снять тепло, часто раскиданы по всей плате и фазы питания видеопамяти иногда отделены от фаз питания графического процессора и охлаждаются отдельно. И даже если умудриться закрепить радиатор стороннего кулера, останется вопрос — как охладить VRM видеокарты? И небольшого продолговатого радиатора из комплекта кулера наверняка не хватит.

А еще выросла плотность установки небольших компонентов на плату и число слоев ее текстолита, за счет чего установка стороннего кулера стала еще сложнее. Очень легко сбить какой-нибудь крохотный CMD-компонент или замкнуть их радиаторами на чипах видеопамяти. Да и текстолит на современных моделях зачастую не отличается толщиной, как в былые годы и жесткость ему придает система охлаждения, крепящаяся по всему периметру.

Серьезный разгон стал малопопулярным

И наконец, последний, но не менее важный фактор потери популярности сторонних систем охлаждения — это падение интереса геймеров к разгону видеокарт. Производители сегодня выжимают максимум из видеокарт с помощью системы турбобуста, повышение напряжения заблокировано и те жалкие 10% производительности, что можно выжать с помощью разгона, не стоят больших вложений в кулер. И большинство геймеров сегодня предпочитают сделать андервольтинг видеокарты, получив более низкие температуры без потери производительности. Да и разница в цене между бюджетными и топовыми исполнениями видеокарт стала не такой уж и критичной, и немного переплатив, можно получить тихую и холодную работу. Например, Radeon RX 9070 XT с продвинутым охлаждением на Яндекс Маркете стоит 83759 рублей.

GeForce RTX 5070 Ti - примерно в 94830 рублей.

А GeForce RTX 5060 Ti обойдется в 53343 рубля.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

Пишите в комментарии, а вы использовали сторонние кулеры на видеокартах? А еще я порекомендую вам несколько новых блогов:

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