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Как собрать быстрый игровой ПК для онлайн-игр и киберспорта или когда 8 ГБ видеопамяти достаточно

Чтобы показывать высокие результаты в Counter-Strike 2 или Warface нужен компьютер, выдающий 200 и более FPS и собрать его непросто.
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Чем хорош ПК-гейминг, так это богатством жанров игр с огромным количеством заядлых фанатов, которые могут совершенно не пересекаться друг с другом. Дети играют в Roblox, игры типа Spyro Reignited Trilogy или Minecraft, а казуальные геймеры десятилетиями раскладывают пасьянсы и складывают кристаллы по три в ряд. Кто-то без ума без RPG с открытым миром, в которых можно жить месяцами, а кто-то, как автор, делает упор на стратегии и ретро игры. А такой жанр игр, как киберспортивные или онлайн игры, позволяющие сразиться с другими игроками на разнообразных картах или аренах, потребует от игроков максимального контроля, молниеносных рефлексов и выдержки.

В 2025 году одними из самых популярных онлайн шутеров стали Counter-Strike 2, Warface, Valorant, Overwatch 2, Escape from Tarkov, Fortnite, PUBG: Battlegrounds и еще множество тайтлов рангом пониже. И главной особенностью подобных игр стало то, что геймеры стремятся в них к максимально высокому количеству кадров в секунду, ради чего даже убавляют настройки качества графики на минимум, оптимизируют операционную систему и покупают весьма дорогие комплектующие. Игрокам в онлайн шутеры нужно не 60 FPS, которые устроят большинство геймеров в одиночных играх, а гораздо более высокие цифры, переваливающие за 200 и даже 300 кадров в секунду. 

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Споры насчет необходимости высокого FPS в киберспортивных играх не утихают в интернете уже долгие годы, но если мы возьмем двух геймеров с одинаковым уровнем игры и одному дадим ПК, выдающий с 200-300 FPS в Counter-Strike 2, а другому — 60-80 FPS, то у первого будет гораздо больше шансов на победу. Причина гонки за FPS в том, что нужно получить как можно более низкую задержку в игре, которая позволит целиться быстрее и точнее. Представьте, что вы ведете курсор мыши слева направо по экрану в игре с частотой кадров всего 30 в секунду. Если записать это на скоростную камеру и воспроизвести, то будет видно, как курсор прыгает с каждым новым кадром. Это же касается и плавности анимации противников, в которых нужно целится.

И чтобы получить столь высокий FPS в игре, уже недостаточно просто купить мощную видеокарту, для киберспортивных дисциплин не менее важен и процессор, на плечи которого ложится построение каркаса игровой сцены, на него затем видеокарта наложит текстуры и спецэффекты. А также процессор занимается обработкой команд пользователя и общей логикой игрового процесса. Вот и получается, что даже для шутера Counter-Strike 2 с весьма простой графикой, которая недалеко ушла от Counter-Strike: Source из 2004 года, и имеющему в минимальных системных требованиях древние процессоры Intel Core i5 7500 и AMD Ryzen 5 1600, потребуется куда более мощное "железо" для результативной игры.

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И сегодня мы с вами постараемся собрать очень быстрый игровой ПК для геймера, предпочитающего онлайн шутеры, с акцентом на высокий FPS и низкую задержку в подобных играх. А примеры цен комплектующих возьмем на маркетплейсе Яндекс Маркет. Цены там, кстати, быстро меняются, а некоторые типы товаров быстро раскупают, в этом случае просто поищите аналоги.

Процессор

На рынке мощных игровых процессоров уже несколько лет доминируют модели от AMD с большим количеством 3D-кэша, и компания Intel не только не может с ними конкурировать, но и с новыми процессорами Arrow Lake умудрилась проиграть даже самой себе. AMD же выпускает модель за моделью свои игровые процессоры, флагманский и самый мощный из которых, Ryzen 9 9950X3D, предлагает уже 16 ядер и аж 128 МБ кэша L3. Нам такой монстр, конечно же, не нужен, тем более что линейка процессоров прошлого поколения, 7х00X3D, дешевеет на глазах. 

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И в начале я хотел поставить в эту сборку шестиядерный Ryzen 5 7600X3D, но сравнив его цену с восьмиядерным Ryzen 7 7800X3D, понял, что экономия не стоит свеч — они стоят практически одинаково, а восемь ядер позволят нашему ПК быть актуальным гораздо дольше. Да и частоты у Ryzen 7 7800X3D немного повыше, что даст несколько драгоценных FPS. А вот тепловыделение в играх у него не такое уж и большое, несмотря на паспортный TDP в 120 ватт и максимально возможное потребление аж в 162 ватта.

Охлаждение процессора

В довольно процессорозависимой игре Cyberpunk 2077 Ryzen 7 7800X3D потребляет примерно 60-70 ватт, но нужно учитывать, что в нашей системе он будет выдавать максимум в играх без ограничения FPS и упора в видеокарту и при выборе кулера стоит ориентироваться на энергопотребление в 90 ватт. Но быстро отвести эти 90 ватт от процессора не дают микросхемы кэш-памяти, уложенные на ядра как бутерброд и увеличивающие тепловое сопротивление. Поэтому, чтобы минимизировать температуры, от которых зависят частоты буста процессора, экономить на его охлаждении сегодня мы не будем и возьмем трехсекционную систему жидкостного охлаждения ID-Cooling FX360 PRO, обеспечивающую гораздо более быстрый съем тепла с подобных процессоров по сравнению даже с топовыми кулерами. Стоит эта СЖО ненамного дороже двухсекционных моделей и поэтому стала одной из самых популярных на Яндекс Маркете.

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Материнская плата

Для процессора такого уровня, как наш, экономить на материнской плате просто непозволительно, поэтому мы возьмем качественную модель с отличной системой питания и возможностями расширения — MSI PRO B650M-A WIFI. Чипсет у нее — AMD B650, есть Bluetooth и Wi-Fi модули и качественный сетевой адаптер со скоростью 2.5 Гбит/с.

Оперативная память

Огромный размер кэша на процессоре Ryzen 7 7800X3D практически нивелирует требования игр к быстрой оперативной памяти с низкими таймингами, но слишком экономить на ОЗУ все же не стоит. И дело здесь в первую очередь в надежности и стабильности работы, поэтому мы возьмем проверенные модули от известного бренда — G.skill Ripjaws S5, с частотой 6400 МГц и низкими таймингами. Я ставлю эти модули из сборки в сборку потому, что по соотношению стоимости, качества и скорости они одни из лучших.

Видеокарта

Только ленивый не ругал недавно вышедшую видеокарту GeForce RTX 5060 за малый объем видеопамяти и этот шквал негативных обзоров совершенно оправдан. 8 ГБ VRAM уже мало для некоторых требовательных одиночных игр и про максимальные настройки графики в них на GeForce RTX 5060 можно забыть. Но нельзя не отметить то, что видеокарта только появилась в продаже, а цены на нее уже настолько низки, что нет никакого смысла покупать видеокарты GeForce RTX 4060 или GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ, да и модели от AMD с таким же объемом видеопамяти — Radeon RX 7600. GeForce RTX 5060 имеет смысл на существование в нашей сборке за счет того, что киберспортивные игры гораздо более лояльны к объему VRAM. 

Обратите внимание на FPS и загрузку GeForce RTX 5060 в Counter-Strike 2

Да и сами геймеры предпочитают играть на настройках, близких к низким, чтобы еще сильнее увеличить FPS и убрать отвлекающие "красивости", которые уже давно не замечают, в тысячный раз играя на любимой карте. И в ПК для любителя таких игр GeForce RTX 5060 проживет еще очень долго, оставаясь актуальной, а еще в плюсы этой модели можно записать высокую пропускную способность видеопамяти GDDR7, которая сильно превысила таковую у GeForce RTX 4060, и не слишком высокое энергопотребление. Поэтому гнаться за топовыми исполнениями смысла нет, и мы возьмем недорогую Palit GeForce RTX 5060 Dual OC.

SSD-накопитель

Онлайн игры пока еще не ставят антирекорды по объему, занимаемому на SSD, как некоторые одиночные хиты, но в игровой ПК такого уровня уже как-то не хочется брать накопитель объемом 1 ТБ. Ведь у моделей на 2 ТБ гораздо более выгодная стоимость одного гигабайта, и качественного SSD такого объема, например, A-Data Legend 800, хватит еще на годы работы с типичной нагрузкой, которую дает игровой ПК. 

Блок питания

Общее энергопотребление связки из GeForce RTX 5060 и Ryzen 7 7800X3D в играх составит менее 300 ватт, но нужно учесть и второстепенные компоненты ПК, которые в сумме могут увеличить жор еще на 80-100 ватт. Поэтому я бы рекомендовал в эту сборку качественный блок питания мощностью 650 ватт — останется запас мощности для апгрейда на более быструю видеокарту, а неполная загрузка позволит ему работать тихо и с небольшим нагревом. Это будет популярный и качественный БП Chieftec Proton (BDF-650C). Да, он имеет сертификат энергоэффективности 80+ Bronze, но зато на пару тысяч рублей дешевле "золотых" аналогов.

Корпус

В пылу игры, когда от ваших реакций зависит успех команды, стоит убрать все раздражающие факторы, одним из которых является подсветка в корпусе. Если ваш ПК будет стоять на столе, то постоянное яркое пятно от неотключаемой подсветки на видеокарте, или, что еще хуже, от корпусных вентиляторов, будет постоянно улавливаться периферическим зрением, а особенно в темное время суток. Но начав искать игровые корпуса с глухими боковыми стенками из металла, я обнаружил, что их на рынке совсем немного и цены на качественные модели очень высоки. Дешевые же модели, с перфорацией на боковой крышке под вентилятор, выглядят настолько устаревшими, что ставить в них Ryzen 7 7800X3D и GeForce RTX 5060 — это просто кощунство. 

Поэтому в эту сборку мы возьмем отличный корпус DEEPCOOL MATREXX 50 MESH 4FS с закаленным стеклом сбоку, а вот решить вопрос с подсветкой, если она мешает, вам предстоит самим. Ведь даже в самом сложном случае можно поменять все вентиляторы в корпусе, а светящийся логотип на видеокарте аккуратно заклеить непрозрачным материалом. Эта модель позволит установить нашу систему жидкостного охлаждения спереди, а с помощью трех освободившихся вентиляторов можно будет устроить отличный продув внутри, не выкручивая их обороты на максимум.

Итоги

Итак, ПК полностью укомплектован, и он обойдется вам в 125 235 рублей с использованием карты Пэй, а без нее уже заметно дороже — 134 096 рублей. Цена немаленькая, но такая конфигурация ПК позволит без проблем заменить в будущем GeForce RTX 5060 хоть на GeForce RTX 5080 — производительности этого процессора хватит на годы. А еще, используя такой ПК, нужно подобрать и соответствующий монитор с высокой герцовкой. Для наших задач вполне хватит разрешения Full HD, которое имеет монитор ASUS TUF Gaming VG249QM1A с диагональю 23.8" и частотой обновления 240 Гц.

Пишите в комментарии, чтобы вы поменяли в этом компьютере, не сильно превышая бюджет? А в конце я предложу вам ознакомиться с моими последними богами вам парочку моих новых блогов: про плюсы и минусы моего игрового ПК, о том, как старые шутеры позволяют вернуть интерес к ПК-геймингу и сборку супер дешевого ПК, который позволит поиграть во все новинки.

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Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 


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Теги

цены киберспорт counter-strike 2 ryzen 7 7800x3d онлайн-игры
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Александр Дедок
13:13
м... это на Core ultra которые сливают 9000 райзенам. А для райзенов есть смысл в памяти с. такой частотой?
В сравнении с DDR5-6400 оперативная память DDR5-9600 может обеспечивать 12%-й прирост FPS в играх
Georgy Solovyov
13:12
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