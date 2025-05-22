Если нас перестает устраивать производительность стационарного компьютера, то решить эту проблему довольно просто. Можно поставить новый процессор, видеокарту или сменить всю платформу целиком, с материнской платой и памятью, оставив от старой системы только корпус, блок питания и накопители. ПК как платформа для работы и игр представляет широчайшие возможности для апгрейда, чего не скажешь о ноутбуках.

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Ноутбук представляет собой законченное решение с минимумом возможностей для замены компонентов и если он перестает справляться с вашими задачами, то это становится серьезной проблемой. А покупать новую модель сегодня — это большие затраты, даже бюджетный ноутбук с достаточно современным процессором и 16 ГБ ОЗУ обойдется примерно в 50000 рублей и даже дороже. И сегодня мы посмотрим на самые оптимальные способы прокачать старый или бюджетный ноутбук, затратив при этом как можно меньше денег. А еще большинство из этих советов подойдет и для владельцев мини-ПК и неттопов, которые тоже не имеют широких возможностей для апгрейда.

Накопители

Одна из главных проблем старых ноутбуков, которая влияет на их производительность не меньше, чем слабый процессор или недостаток ОЗУ — это использование жесткого диска в качестве системного накопителя. Современные операционные системы, Windows 10 и Windows 11, попросту не могут нормально работать на механическом HDD, перегружая его телеметрией, скачиванием обновлений и работой сервисов самообслуживания. В результате мы получаем накопитель, почти постоянно загруженный почти на 100% и тормоза и фризы даже на Рабочем столе, не говоря уже про тяжелые программы или игры.

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Сегодня решить эту проблему довольно просто, достаточно заменить жесткий диск на SATA SSD, который прекрасно подходит для апгрейдов ноутбуков за счет очень распространенного разъема, подходящего форм-фактора 2.5" и низкого нагрева. В 2025 году стоит смотреть на SSD объемом хотя бы 500 ГБ, а лучше — 1000 ГБ, ведь стоимость одного гигабайта у менее емких моделей не такая выгодная, а программы и игры постоянно растут в объеме. Из моделей объемом 500 ГБ неплохо зарекомендовали себя SSD A-Data Ultimate SU650 ASU650SS-512GT-R, которые можно найти на Яндекс Маркете за 2550 рублей.

Кстати, убирать на полку старый HDD форм-фактора 2.5", который останется после установки SSD, не стоит, он еще может прекрасно поработать дополнительным накопителем. Установить его можно в специальные салазки, которые устанавливаются в отсек для оптического накопителя ноутбука, который в наше время не нужен подавляющему большинству пользователей. Но учтите, что толщина оптических приводов в ноутбуке бывает разная и нужно подобрать подходящий переходник под вашу модель.

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Еще проще купить специальный карман для HDD форм-фактора 2.5", который превратит старый жесткий диск в переносной. Но не всегда пользователям хватает объема ноутбучных жестких дисков, да и в работе приходится копировать информацию с более распространенных HDD размером 3.5". И в этом случае хорошим подспорьем станет док-станция, позволяющая подключить к ноутбуку или мини-ПК пару таких жестких дисков по USB кабелю, главное, чтобы был свободен высокоскоростной USB порт, а с этим тоже могут быть проблемы.

USB-разветвители

Часто на бюджетных моделях ноутбуков пользователи сталкиваются с нехваткой портов USB, ведь приходится подключать мышку, внешний накопитель и беспроводной USB модем. В таком случае стоит купить USB-разветвитель, но выбирать стоит модели с дополнительным питанием, иначе можно столкнуться с ситуацией, когда внешний жесткий диск отключается из-за нехватки силы тока в USB порте. И, конечно же, в 2025 году стоит смотреть только в сторону разветвителей с портами USB 3.0 и выше, например, HARPER HUB-07MB.

Охлаждающая подставка

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Еще одна проблема, преследующая как владельцев недорогих ноутбуков, так и топовых игровых, это перегрев. Производители не закладывают никакого запаса в системы охлаждения и считают, что работа с нагревом под сотню градусов и троттлингом — это норма. Заменить систему охлаждения на более мощную, как это легко делается на стационарном ПК, в ноутбуке не получится, поэтому придется обходится более простыми методами. Регулярной чисткой от пыли и андервольтингом, который в последнее время стал настолько же привычным, как раньше был привычен разгон процессора и видеокарты.

А еще можно купить охлаждающую подставку с вентилятором, чуда от нее ждать не стоит, но несколько градусов в летнюю жару выиграть можно. Например, на популярном канале PRO Hi-Tech недавно протестировали несколько подставок и получили снижение температуры в играх. Но выбирая подставку для старого ноутбука не стоит смотреть в сторону моделей с высокой ценой, которые могут стоить существенную долю от его стоимости. В этом случае нужно ограничиться разумной ценой, как, к примеру, у подставки Deepcool MULTI CORE X6 DP-N422-MCX6.

Дополнительная ОЗУ

Довольно просто во многих моделях ноутбуков расширить объем ОЗУ, которой много не бывает никогда. Но нужно более внимательно отнестись к выбору ее характеристик, посмотрев на частоту и тайминги уже установленной памяти с помощью утилиты AIDA64, SiSoftware Sandra или HWiNFO. Нужно убедиться и в том, есть ли вообще свободный слот для ОЗУ, так как она бывает распаяна на плате устройства. И если установка еще одного модуля возможна, то проблем с его покупкой быть не должно, ноутбучная память прошлых поколений стоит сегодня довольно дешево, главное — ставьте модули ОЗУ парами, ведь двухканальный режим работы ОЗУ очень важен для ноутбуков со встроенной графикой и не самыми быстрыми процессорами.





Внешний монитор

Если уж ваш ноутбук стал обрастать внешними устройствами и нечасто покидает пределы квартиры, то стоит подумать еще и о внешнем мониторе, который заметно повысит комфорт работы и снизит нагрузку на зрение. Мониторы сегодня стоят очень дешево и неплохую Full HD модель с диагональю 23-24" можно найти всего за 7500-8500 рублей, например, от Xiaomi.

Ноутбуки, даже бюджетные, часто имеют выход на внешний монитор и проблемы могут быть только в том случае, если на ноутбуке есть устаревший видеовыход VGA, а на мониторе его нет. В этом случае поможет конвертер сигнала VGA-HDMI.

Внешняя видеокарта

Бывает и такая ситуация, когда у вас есть отличный ноутбук, к которому вы привыкли за много лет и единственное, чего не хватает в нем — это производительности видеокарты. Системные требования игр за последние годы выросли настолько сильно, что с ними на минимальных настройках не справятся даже ноутбучные видеокарты прошлых лет, не говоря уже о встроенной в процессор графике. Даже на современной Intel UHD Graphics можно надеяться на приемлемый FPS только в инди проектах или в старых играх, и даже Ведьмак 3: Дикая Охота, игра, которой стукнуло уже 10 лет, это непреодолимый барьер для встроенной графики.

В этом случае может выручить внешняя видеокарта, причем это решение не потребует очень больших затрат. Вам понадобится док-станция для подключения видеокарты. Которая будет подключаться в ноутбук посредством порта mPCI-E или NVMe, который можно освободить, отключив, к примеру, Wi-Fi-модуль или SSD, ведь вряд ли на старом ноутбуке найдется порт Thunderbolt.

Нужен будет еще и недорогой блок питания, для наших целей вполне хватит качественной модели мощностью 350 ватт, такой, как Deepcool PF350.

И главный вопрос — какую видеокарту выбрать? Гнаться за мощными моделями не стоит, их сильно ограничит способ подключения с небольшим количеством линий PCI Express. А вот заметно подешевевшие Radeon RX 6500 XT или GeForce GTX 1650 подойдут в самый раз, позволив пройти огромное количество новых игр, пусть только на минимальных и средних настройках графики.

Акустика

Редко какой ноутбук, особенно бюджетный, может похвалиться качественным звучанием. Обычно это плоский звук без басов, который подходит только для просмотра разговорных видео, и который сильно снижает впечатление от фильмов, музыки и игр. Самый простой вариант, который не лишит вас мобильности — это наушники. Сегодня можно найти сотни, если не тысячи моделей, но при выборе обращайте внимание на их тип акустического оформления.

Закрытый тип пригодится для мест с высоким уровнем внешнего шума, такие наушники отрежут вас от окружающей действительности, позволив полностью погрузиться в игру или просмотр фильма. Открытый тип акустического оформления позволяет звуковым волнам выходить наружу из корпуса и в таких наушниках можно находится довольно долго без дискомфорта для ушей. И лучше брать беспроводные модели.

Но в любом типе наушников провести целый день будет очень тяжело, да и на слухе это может отразиться не самым лучшим образом. Поэтому для дома стоит предусмотреть подключение к ноутбуку внешних динамиков, но не пытайтесь сэкономить на них, взяв самые компактные модели. Качество звука у них будет ненамного лучше, чем у динамиков ноутбука и их покупка — это просто выкинутые на ветер деньги. Нужно смотреть в сторону двухполосных колонок с достаточной мощностью, например, Edifier R1280T.

Но на этом пути можно столкнуться с еще одной проблемой. На ноутбуке как правило есть только один выход Jack 3.5 мм на внешнюю акустику и частое переключение с наушников на динамики вызовет быстрый износ разъема. Да и вам самим это быстро надоест, особенно если переключать придется несколько раз в день. Еще и качество звуковых кодеков на бюджетных ноутбуках не самое лучшее, и разницу в звучании по сравнению с нормальной "звуковухой" можно заметить даже на наушниках за 4000-5000 рублей.

И если уж мы пошли по пути превращения ноутбука в устройство, оснащенное множеством полезной периферии, то можно сделать еще один шажок и добавить внешнюю звуковую аудиокарту, подключаемую по USB. И здесь тоже не имеет смысла экономить, у дешевых звуковых карт за несколько сотен рублей звучание будет еще хуже, чем у встроенной в ноутбук "звуковухи". А вот BEHRINGER U-PHORIA UM2 уже позволит получить качественный звук и возможность подключить к ноутбуку сразу и наушники, и динамики.

Итоги

Как видите, старый или недорогой ноутбук вполне возможно прокачать до устройства совершенно другого, более высокого уровня. А еще хорошо то, что, вложившись в развитую и качественную периферию, вы сможете использовать ее много лет подряд, подключая к другим ноутбукам и ПК в будущем, она устаревает очень медленно. Пишите в комментарии, а как ускоряли старые ноутбуки вы? А под конец я порекомендую вам прочитать несколько моих новых блогов:

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