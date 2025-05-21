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Выбираем 20 лучших портативных и бесплатных программ для Windows 10 и 11 на все случаи жизни

Портативные программы всегда готовы к работе и не требуют инсталляции после переустановки Windows. Выбираем самые полезные утилиты из безопасного и проверенного источника.
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У каждого пользователя ПК есть набор программ, которые обычно устанавливаются сразу после переустановки Windows. Он очень индивидуален — ведь кому-то хватит браузера и мессенджеров, а кто-то устанавливает целый пакет специфического софта, про который и не слышали большинство геймеров. Мне стало интересно создать такую универсальную подборку программ и утилит, которая пригодится практически каждому пользователю ПК, заменив предустановленные в Windows программы более продвинутыми и удобными аналогами. А еще добавив такие, которые дают новые функции и возможности, не потребовав от вас покупки лицензии или риска использования пиратского софта.

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Вдобавок все эти программы будут портативными или, как их еще называют, портабельными. То есть вам не придется инсталлировать их после каждой переустановки Windows, они будут прекрасно работать из своей папки, и их можно будет легко перенести на другой компьютер или ноутбук простым копированием. А источником этих программ будет сайт PortableApps.com, на котором энтузиасты уже много лет собирают лучшие бесплатные утилиты, число которых перевалило за 500 штук. Их можно скачать как напрямую с сайта, ссылки на эти утилиты будут размещены в блоге, так и с помощью инсталлятора PortableApps, который упорядочивает эти утилиты на вашем ПК и регулярно их обновляет.

Notepad++

Несмотря на то, что в Windows 11 компания Microsoft наконец-то обновила встроенный блокнот, который не менялся десятилетиями, гораздо более широкий функционал и удобство использования можно получить в сторонних программах. Одна из них, Notepad++, давно прописалась на моем ПК и именно в этом блокноте я набираю тексты блогов. Notepad++ дает множество возможностей, которых нет в обновленном Блокноте из Windows 11 — поддержка множества языков программирования, гибкая настройка цветовой схемы, запись макросов или операции со строками.

FastStone Capture

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FastStone Capture — продвинутая утилита для снятия скриншотов экрана и записи видео с него. FastStone Capture имеет встроенные средства редактирования скриншотов, нанесения на них надписей, стрелок, водяных знаков, а также может снять скриншот всей веб-страницы, используя скроллинг.

FastStone Image Viewer

А просмотреть скриншоты или другие изображения на ПК можно с помощью утилиты FastStone Image Viewer, которая является аналогом популярной программы ACDSee, но работает гораздо шустрее. Помимо просмотра, утилита умеет конвертировать изображение в разные форматы, создавать слайд-шоу со спецэффектами и работать со сканером.

XnView

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Отличной альтернативой утилите FastStone Image Viewer стала программа XnView, мало чем уступающая ей по функционалу и именно ее я использую на ПК уже много лет, хотя количество полезных фишек и удобство использования у этих утилит очень схожее. И выбор одной из них скорее дело привычки и вкуса.

XnConvert

Еще одна полезная утилита для тех, кто много работает с изображениями — XnConvert, позволяющая конвертировать их в разные графические форматы, которых она понимает более 500 видов. Но главная особенность XnConvert — это пакетная обработка изображений, с помощью которой можно изменить размер, наложить различные фильтры или водяные знаки, отрегулировать яркость, контраст и цветность сразу у сотен графических файлов сразу.

GIMP

А для тех пользователей, которые сами создают рисунки на ПК или обрабатывают фотографии, пригодится продвинутый графический редактор GIMP, который стал одной из лучших бесплатных альтернатив программе Adobe Photoshop.

Mozilla Firefox

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Последнее время все больше пользователей ПК используют сразу несколько браузеров, ведь это дает широкую гибкость, позволяя отделить рабочее пространство от развлекательного контента. Одним из самых удобных для работы в портативном виде стал браузер Mozilla Firefox, который позволит вам сохранить все вкладки, историю и пароли сайтов без переустановки и облачной синхронизации. А что особенно удобно, портативный Mozilla Firefox сохранит и значки сайтов, которые пропадают, если просто переустановить браузер и выполнить синхронизацию, восстановив все вкладки и пароли. Я давно использую Mozilla Firefox именно в портативном варианте, сделав несколько копий браузера, заведя отдельную копию для банковских сайтов и Госуслуг, в которой не использую расширения браузера, что дает дополнительную безопасность от вредоносного софта.

qBittorrent

Все больше продвинутых пользователей ПК заменили ставший давно привычным торрент-клиент µTorrent на более безопасный и удобный qBittorrent. Который, к тому же, не показывает рекламу и не был замечен в таком вопиющем поведении, как майнинг криптовалюты на ПК пользователей, как это делал µTorrent. Еще qBittorrent хорош тем, что позволяет смотреть фильмы еще до того, как они скачаются до конца.

Telegram

Из самых распространенных мессенджеров на сайте PortableApps.com есть только Telegram, который за последнее время становится даже популярнее, чем вездесущий WhatsApp.

AIMP

Для прослушивания запасов музыки с жесткого диска можно рекомендовать плеер AIMP, который обогнал по популярности старый добрый Winamp, имея гораздо больший функционал и удобство использования. Особенно впечатляют возможности AIMP в плане работы с большой коллекцией mp3 файлов, здесь есть и сортировка по разным шаблонам, и групповое переименование, и удобное создание плейлистов.

MKVToolNix

А для тех пользователей ПК, которые хранят на жестких диска не только запасы музыки, но и фильмы с сериалами, можно посоветовать утилиту MKVToolNix, которая работает с файлами MKV. С ее помощью можно очень быстро удалить или добавить звуковую дорожку в фильм, не перекодируя его. А еще утилита позволяет работать с файлами субтитров или конвертировать видеофайлы DivX и AVI в формат MKV.

VirtualDub

Более продвинутый редактор видеофайлов — VirtualDub, уже позволяет заняться полноценной перекодировкой видео с резкой и склейкой, добавлением фильтров и спецэффектов и работой со звуковой дорожкой.

VLC Media Player и PotPlayer

Ну а смотреть фильмы и отснятое видео со смартфона можно с помощью медиаплееров, которых на PortableApps.com есть целая подборка. Но самым популярным из них является кроссплатформенный медиаплеер VLC Media Player, оранжевый значок которого стал привычным практически на каждом ПК. Не уступает ему по функционалу проигрыватель PotPlayer, который тоже имеет в себе все нужные кодеки и не зависит от операционной системы, а по дизайну и удобству использования даже превосходит конкурента. Мне в PotPlayer нравится удобное изменение скорости воспроизведения видео с помощью горячих клавиш с шагом в 10%, с корректным изменением скорости звуковой дорожки, что позволяет быстрее смотреть сериалы.

OBS Studio

Одна из самых популярных утилит для записи видео и стриминга — OBS Studio, тоже доступна в портативном варианте. С ее помощью можно не только стримить, но и проводить онлайн лекции или создавать удаленные конференции. Но чаще всего OBS Studio используется для проведения игровых стримов и, если ваш процессор не слишком мощный, она может использовать для этого ресурсы видеокарты.

LibreOffice

Есть на PortableApps.com и более легкая и шустрая альтернатива офисному пакету от Microsoft — LibreOffice. В LibreOffice есть аналоги практически для всех утилит Microsoft Office — текстовый редактор Writer, процессор таблиц Calc, программа для создания презентаций Impress, и даже векторный графический редактор Draw. А еще в LibreOffice есть редактор формул Math и программа для управления базами данных Base. А главное, все это бесплатно и не вызовет проблем, с которыми можно столкнуться, используя пиратский Microsoft Office.

Foxit Reader

Несмотря на то, что с файлами стандарта PDF сегодня умеют работать все актуальные браузеры, специальные программы открывают их быстрее, а еще имеют дополнительный полезный функционал. Например, утилита Foxit Reader умеет добавлять в PDF документ комментарии, заполнять формы и делать в нем подписи.

WinDjView

Перспективный формат документов DjVu так и не смог обогнать по популярности PDF, но частенько встречается в сети, ведь в этом формате отсканированные книги и журналы занимают гораздо меньше места. Браузером такой формат документов не откроешь, поэтому стоит иметь на ПК утилиту для файлов DjVu, одной из самых популярных утилит для просмотра которых стала WinDjView. Утилита не только позволяет просматривать DjVu файлы, но и осуществлять поиск по тексту и переводить слова под курсором мыши с помощью дополнительно подключаемых словарей.

Kaspersky Virus Removal Tool

Переходя к утилитам, обеспечивающим безопасность работы ПК, стоит в первую очередь отметить антивирусный сканер Kaspersky Virus Removal Tool, который станет отличным дополнением к встроенному в Windows антивирусу Microsoft Defender. Этот антивирусный сканер умеет создавать скрипты лечения зараженного ПК, защищает от удаления системные файлы и может запускаться с использованием командной строки, что поможет в том случае, если вредоносные программы не дают запустить другие антивирусы.

KeePass Classic Password Safe

Упорядочить ваши пароли на ПК и защитить их от кражи вредоносными программами поможет утилита KeePass Classic Password Safe. Этот менеджер паролей надежно зашифровывает их и обеспечивает доступ к ним с помощью горячих клавиш или используя функцию автозаполнения. 

Итоги

Еще один плюс портативных программ, в дополнении к тому, что их не нужно ставить на ПК после переустановки Windows, в том, что они могут запускаться с внешнего накопителя. Это позволяет использовать внешний жесткий диск или SSD с набором данных утилит на разных ПК, подключая накопитель по мере надобности. Большой объем накопителя не потребуется и для набора программ из этого блога вполне хватит SSD объемом 128 ГБ. На Яндекс Маркете такую модель можно найти буквально за копейки, например, Netac Z SLIM. Но в 2025 году имеет смысл брать более емкие накопители, такие как Adata ASE760. А если высоких скоростей записи и копирования не требуется, то можно обойтись и обычным жестким диском, например Western Digital WD Elements Portable, стоимость гигабайта объема у которого заметно ниже, чем у внешних SSD.


Пишите в комментарии, какие программы из этого списка вы используете и какие стоило бы добавить в него? А под конец я порекомендую вам прочитать несколько моих новых блогов: про 17 популярных в прошлом, но уже не встречающихся на наши ПК программах. Про мою попытку восстановить глючащую Windows 10 и про подбор конфигурации игрового ПК, который я купил бы себе в мае 2025 года.

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