У каждого пользователя ПК есть набор привычных программ, которыми он пользуется годами. Кто-то скачивает их каждый раз с сайтов разработчиков, у кого-то они лежат на жестком диске в папке "Дистрибутивы" или "Софт", а некоторые пользователи продолжают устанавливать их со сборников софта, которые в наше время могут весить по 100 и более гигабайт. Но, как бы мы не были привязаны к привычным программам, рано или поздно они становятся неактуальными и незаметно исчезают с наших компьютеров. Давайте вспомним самые популярные из таких программ, которые несколько лет назад были установлены практически на каждом ПК, а теперь полностью забыты большинством пользователей.

Nero Burning ROM

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Скаченные из интернета фильмы, игры и музыку в прошлом часто записывали на CD и DVD диски, ведь емкость жестких дисков была небольшой, а стоили они довольно дорого. И практически в каждом компьютере нулевых годов стоял пишущий привод, а на полке рядом с ПК стояла стопка самостоятельно записанных CD и DVD дисков, названия контента на которых писали маркерами. Одна из самых популярных программ для записи дисков — Nero Burning ROM, представляла собой целый комбайн полезных функций, позволяя дополнительно перекодировать аудиодиски, зашифровать данные на записываемом диске, и давая возможность чтения и записи образов ISO.

Очень востребованной была возможность выбора скорости записи CD и DVD дисков, на низких скоростях привод гораздо меньше шумел, а качество записи на недорогие болванки было выше. Ну а в наше время на ПК уже не найдешь ни программы для записи дисков, ни самих приводов, которые стали неактуальными уже более 10 лет назад. А быстрый интернет, облачные хранилища и быстрый рост объемов HDD сделал неактуальными и наследников CD и DVD дисков — Blu-ray диски большой емкости.

CheMax, ArtMoney и Fraps

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Почти на любом игровом компьютере начала и середины нулевых стояла троица полезных программ, которые обычно устанавливали с дисков от игровых журналов, таких как Игромания. Это была база читкодов для игр CheMax, которая позволяла сделать уже надоевшие игры снова интересными, или облегчить прохождение слишком сложных. Бесконечные патроны, деньги и здоровье, новые виды оружия и техники — для многих популярных игр можно было найти читкоды в CheMax. Ну а если разработчики не предусмотрели встроенных читкодов, то геймерам помогала утилита ArtMoney, с помощью которой можно было вручную отыскать в игре адреса, хранящие число жизней, количество различных ресурсов или патронов и увеличить их, или заморозить на одном значении.

Ну а проверить, сколько FPS выдавал новенький ПК в Far Cry или Crysis можно было с помощью утилиты Fraps, которая рисовала это значение в углу экрана знакомым многим желтым шрифтом. В наше время утилита Fraps не используется, будучи вытеснена такими программами, как MSI Afterburner или FPS Monitor. Главным плюсом программы Fraps было то, что она практически не нагружала мониторингом довольно слабые компьютеры тех лет с одноядерными процессорами, а при желании могла еще и записать игровой процесс на диск или сделать скриншот.

DC-клиенты для файлообменных сетей

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Сегодня кажется, что привычные торренты были всегда, однако в конце нулевых на многих ПК стояли программы для файлообмена в сетях Direct Connect или DC. Это были такие программы, как StrongDC++, АpexDC++ или FlylinkDC++, которые позволяли вам подключаться к хабам, на которых могли сидеть тысячи пользователей, а что-бы что-то скачать, нужно было предоставить доступ к определенному объему контента на вашем жестком диске. Пик популярности сетей Direct Connect пришелся на активное распространение интернета посредством ADSL-технологии, когда некоторые провайдеры делали бесплатным трафик внутри своей сети. А с появлением быстрого безлимитного интернета популярность такого типа файлообмена сошла на нет.

Winamp и AIMP

Через файлообменные сети пользователи качали в первую очередь музыку в формате mp3 и у многих на жестких дисках лежали дискографии любимых групп. Еще один способ доступа к музыке в те годы — пиратские CD диски, на которых умещалось около сотни популярных песен. Ну а слушали эту музыку с помощью медиапроигрывателей, самым популярным из которых стал Winamp. Этот плеер позволял упорядочить вашу коллекцию музыки, имел возможность подключать различные полезные плагины и менять скины, иногда называемые "шкурками" и между пользователей тех лет разворачивались нешуточные баталии на тему того, какой скин красивее.



Плеер AIMP, разработанный российским программистом Артёмом Измайловым, появился позже Winamp и был гораздо более продвинутее, давая меломанам гораздо больше возможностей и удобных фич при прослушивании музыки и работе с плейлистами. Но и этот плеер сегодня практически забыт, ведь музыку большинство пользователей ПК слушают через онлайн сервисы.

K-Lite Codec Pack и Media Player Classic

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Неужели в Windows не было встроенного проигрывателя музыки, наверняка спросят молодые пользователи ПК, привыкшие к возможностям Windows 10 и Windows 11? Встроенный медиаплеер, конечно же был, но отличался минимумом удобства пользования и невыразительным дизайном. А еще в нем не было встроенных свежих видеокодеков, что не позволяло с его помощью посмотреть скаченный фильм, сжатый кодеком H.264. И многие пользователи устанавливали набор кодеков K-Lite Codec Pack, содержащий практически все известные аудио и видео кодеки, а еще имевший удобный встроенный плеер Media Player Classic. В наше время нужды в пакете кодеков для современных операционных систем у обычного пользователя нет, а кроссплатформенные медиплееры типа VLC media player, имеющие все нужные кодеки в себе, практически полностью вытеснили Media Player Classic.

Alcohol 120% и Daemon Tools

Помимо Nero Burning ROM практически на каждом игровом компьютере нулевых годов были установлены программы для создания виртуальных приводов CD и DVD — Alcohol 120% или Daemon Tools. Эти программы позволяли создать образ диска, например, с нужной игрой, которая проверяла наличие CD диска с приводе, сохранить его на жестком диске, и затем монтируя его парой кликов мышкой в виртуальный привод.

В те годы были массово распространены системы защиты дисков — SecuROM, Laserlock, CDCOPS, StarForce или Protect CD и программы Alcohol 120% и Daemon Tools давали возможность скопировать такие диски и потом запускать игры с них, но не всегда успешно. Ведь системы защиты дисков постоянно усовершенствовались, и эмулировать их было все сложнее. А печально знаменитая защита StarForce попортила немало нервов геймерам в те годы, создавая проблемы с запуском игр при малейших царапинах на диске.

Переводчики

Перевести сегодня текст не составляет труда — встроенные переводчики есть во всех популярных поисковых системах, а Яндекс позволит вам не только перевести обычный текст, но еще и распознает и переведет текст на изображениях. А при использовании Яндекс Браузера стало возможным смотреть видео на других языках, которое переводится и озвучиваются на лету. А в прошлом для перевода приходилось устанавливать специальные программы, самая известная из которых называлась PROMT. Качество перевода у нее было на очень низком уровне, но все равно позволяло читать и понимать тексты на других языках. А увековечили эту программу кривые пиратские переводы игр, давно ставшие мемами.

Дефрагментаторы

Еще один вымерший тип программ, ставший неактуальным из-за смены типа накопителей в наших ПК — это программы дефрагментаторы. В то время, когда главным накопителем в любом компьютере был механический жесткий диск, на скорость его работы сильно влияла фрагментация файлов. И несмотря на то, что неплохие встроенные средства дефрагментации были и в Windows XP, и в Windows 7, сторонние программы делали это быстрее, что было очень важно, ведь во время дефрагментации пользоваться ПК было затруднительно из-за сильных тормозов. А сегодня встроенное средство дефрагментации автоматически запускается в Windows 10 и Windows 11 по расписанию и, если у вас есть жесткий диск в ПК, то наверняка все файлы на нем давно "разложены по полочкам".

ICQ и Skype

Сегодня мы пользуемся такими мессенджерами, как Telegram или WhatsApp, а в нулевых годах трудно было представить себе ПК без их давнего предка — мессенджера ICQ. Он отличался простотой, удобством и очень скромными системными требованиями. И именно с появлением "аськи" многие пользователи впервые познакомились с такими функциями, как статусы, пересылка файлов и групповые чаты.

А вот для видеосвязи массово использовалась программа Skype, распространение которой стало возможным только с распространением достаточно быстрого интернета по технологии ADSL. Кстати, проект Skype официально был закрыт компанией Microsoft несколько дней назад, 5 мая 2025 года, а пик его популярности пришелся на начало 2010-х годов.

Adobe Flash Player

Еще один давно забытый программный пакет, который обязательно устанавливался практически на каждый игровой ПК — Adobe Flash Player, нужный для показа веб-анимации. Большинство популярных интернет игр, запускающихся в браузере, требовали Adobe Flash Player в обязательном порядке. Сегодня Adobe Flash Player не используется, так как веб движкам уже не требуется стороннее программное обеспечение, а множество вредоносных программ использовали уязвимости в Adobe Flash Player для атак на ПК пользователей.

Оптимизаторы оперативной памяти

Многие геймеры с небольшими доходами в нулевых годах пытались играть в новые игры на компьютерах, совершенно неподходящих для них по системным требованиям. И особенно остро в таких ПК проявлялась нехватка оперативной памяти. Это давало популярность разнообразным оптимизаторам, которые сжимали часть данных в ОЗУ, а часть выгружали в файл подкачки, что освобождало драгоценные мегабайты.

В наше время проблема нехватки ОЗУ не стоит так остро, ведь комплект памяти DDR4 объемом 32 ГБ можно купить всего за 5000 рублей. Например, на Яндекс Маркете популярны такие комплекты —

Kingston Fury Beast KF432C16BB1K2/32 и Netac Shadow II NTSWD4P32DP-32W. Быстрая ОЗУ стандарта DDR5 стоит уже подороже, но все равно остается в рамках широкой доступности, например, Teamgroup T-Create Expert или G.skill Ripjaws S5.

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Пишите в комментарии, а какие программы прошлого запомнились вам больше всего? А под конец я порекомендую вам прочитать несколько моих новых блогов:

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