Несмотря на то, что мониторы с разрешением Full HD с подавляющим перевесом лидируют в игровых ПК, судя по статистике сервиса Steam, при покупке нового устройства в 2025 году стоит хорошо подумать, а не взять ли модель с более высоким разрешением — QHD или 2560 x 1440 пикселей? Вот и я, размышляя о целесообразности покупки новой видеокарты GeForce RTX 5060 Ti, пришел к выводу, что с такой мощной видеокартой обязательно придется купить еще и новый монитор с разрешением QHD.

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Ведь моему 27-ми дюймовому старенькому Full HD монитору в этом году исполняется уже 10 лет, а учитывая, что я перешел на это разрешение еще в 2011 году, получается, что уже 14 лет разрешение дисплея у моего ПК не меняется, как и у большинства геймеров. Для индустрии ПК-гейминга это можно назвать феноменом, ведь Full HD мониторы начали распространятся уже в 2007 году, вытеснив не только "квадратные" модели с соотношением сторон 4:3 и 5:4. Но и гораздо более перспективные широкоформатные мониторы с соотношением сторон 16:10, которые при больших диагоналях имели более высокую плотность пикселей, чем Full HD, за счет разрешения 1920 х 1200 точек.

И даже сегодня 56.49% геймеров в Steam используют разрешение Full HD и только 19.06% — QHD, а доля 4K-мониторов и вовсе составляет скромные 4.21%. Для того, чтобы было понятно, насколько силен застой в увеличении разрешения ПК-мониторов, достаточно посмотреть, как скакнула за это время плотность пикселей на крошечных экранах смартфонов. Или представить это, взглянув на один из временных периодов прошлого, например, в середине 80-х годов прошлого века на ПК в играх активно использовалось разрешение 320 x 200 точек. И если отсчитать 18 лет от 1985 года, то получится, что при таком же темпе увеличения разрешения дисплеев у ПК мы бы и в 2003 году запускали игры в разрешении 320 x 200.

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Но разрешение Full HD доминирует почти два десятилетия не просто так, а по вполне весомым причинам, и сейчас я расскажу вам о самых главных. Ведь думая об агрейде своего монитора на модель QHD я вспомнил все из них и тщательно взвесил все плюсы и минусы перехода на более высокое разрешение в игровом ПК.

Особенности нашего зрения

Наше зрение имеет предел, на котором может различать отдельные мелкие объекты, такие, как пиксели монитора и у всех из нас этот предел разный. В молодости и при стопроцентном зрении способность видеть мелкие объекты максимальна и именно такие геймеры прекрасно видят разницу не только между Full HD и QHD разрешением, но и 4K, даже сидя далеко от монитора. Плотность пикселей на мониторах с этим разрешениями и одной с диагональю будет различаться максимально и это и дает ту самую потрясающую четкость картинки, ради которой и переходят на мониторы QHD и 4K.

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Но есть несколько важных нюансов, которые стоит учесть. Во-первых, расстояние до монитора. Я много раз читал в комментариях и на форумах, что разрешение Full HD на мониторе диагональю 27", как в моем случае — это такая гадость, что огромные пиксели вызывают чуть-ли не физическую боль в глазах. Но при этом критики забывают о таком важном факторе, как расстояние до монитора и, если поставить два Full HD монитора перед вами, один с диагональю 24", поближе, а другой 27" — подальше, картинка будет практически одинаковой и каждый пиксель займет одинаковую площадь на сетчатке вашего глаза.

И здесь добавляется еще один фактор, такой как близорукость и дальнозоркость, а проблем со зрением сейчас становится все больше, за что стоит поблагодарить в первую очередь смартфоны, уткнувшись в которые мы проводим помногу времени. В моем случае дело осложняется как близорукостью, так и легкой дальнозоркостью и для меня самое комфортное положение монитора довольно далеко от глаз, чуть дальше вытянутой руки, примерно на 70-80 см.

Когда я прихожу к своему другу, и сажусь за его монитор LG UltraGear 27GR75Q-B, с диагональю как у меня, 27", разрешением QHD и разверткой в 165 Гц, я всегда испытываю вау-эффект. Четкость потрясающая, плавность картинки тоже, но уже минут через 20 я начинаю испытывать дискомфорт от того, что монитор стоит слишком близко. А отодвинувшись подальше, текст во многих программах, да и самой Windows становится очень мелким (на чужом ПК я не хозяйничаю и масштабирование в Windows не увеличиваю). Да и в довольно большом количестве игр, особенно старых, шрифты на экране становятся настолько мелкими, что мои глаза от перенапряжения начинают испытывать дискомфорт.

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Поэтому я даже не думал о покупке монитора QHD с такой диагональю, а только о моделях размером 31.5-32 дюйма. А QHD моделей такой диагонали в продаже уже заметно меньше, а если отмести изогнутые модели, которые я не переношу, то выбор сужается еще сильнее. Плотность пикселей у них уже поменьше, но все равно выше, чем у Full HD с диагональю 27" и соответствуют популярным мониторам Full HD 24". Мне попалась вот такая очень полезная табличка, которую я сохранил и по ней очень удобно сравнивать плотность пикселей или PPI у разных мониторов.

Интересно и то, что многие неискушенные люди вообще не замечают разницу в разрешении видеоконтента, даже между Full HD и 4K, где четкость картинки увеличивается в 4 раза.

Выбрать хороший монитор очень трудно

На мониторе моего друга все выглядит великолепно до тех пор, пока не вывести на экран белый цвет, например — запустить Проводник Windows, и тут сразу становится заметна неравномерность белого цвета. На экране есть более темные области и это раздражает неимоверно. Покупка монитора сегодня — это лотерея и даже высокая цена не гарантирует качественной и равномерной картинки в статике. У другого знакомого я видел дорогой монитор Acer CB342CKsmiiphzx с разрешением 3440x1440 и диагональю 34", но в темноте и в темных сценах на нем явно заметны светлые пятна, и меня, привыкшего к монитору и телевизору на VA матрице, это просто пугает — к таким пятнам я не смогу привыкнуть.

При этом, купив несколько лет назад родственнику очень недорогой монитор Asus VA24EHF, я поразился равномерности подсветки как при полностью белом экране, так и при заливке черным цветом. Конечно, можно сдать монитор назад по причине того, что он не подошел, но это время и нервотрепка, а в магазине могут придраться к любой царапинке. А еще надежность электроники за последнее время так сильно упала, что у меня есть большие сомнения, что новый монитор протянет 10 лет, как мой нынешний старенький Iiyama ProLite X2783. Да и начиная смотреть отзывы на довольно дорогие мониторы, поражаешься количеству проблем с ними — битые пиксели, пятна, выгорание или полный выход из строя спустя недели и месяцы.

Для разрешения QHD нужна мощная видеокарта

Количество пикселей на экране QHD монитора больше, чем у Full HD моделей в 1.77 раза и примерно на столько просядет FPS в играх, если вы пересядете на новый монитор. В моем случае старенькая GeForce RTX 3060 выдаст приемлемую производительность в разрешении QHD только в старых и нетребовательных играх. Эта видеокарта не может обеспечить стабильные 60 FPS на максимальных настройках в новых играх даже в разрешении 1920x1080 пикселей и приходится или снижать качество графики, или активировать функцию DLSS.

Постоянно растущие требования новых игр — еще одна из причин, почему мы до сих пор играем на разрешении, которому почти стукнуло 20 лет. Стоит только геймерам получить новое поколение видеокарт, которое дает прирост производительности, как игроделы начинают массово выпускать игры, тормозящие даже на топовых моделях. Например, недавно вышедший ремейк знаменитой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion в разрешении 4K и активированным апскейлером DLSS умудряется подтормаживать даже GeForce RTX 5090 в паре с Ryzen 7 9800X3D, судя по обзорам, а что уж говорить про более слабые видеокарты.

И что самое обидное, как в переиздании The Elder Scrolls IV: Oblivion, так и в большинстве других новых игр графика совсем не поражает воображение и из-за чего такие конские системные требования, совершенно непонятно. А ведь нам предлагают платить за такую картинку все больше и больше и топовые видеокарты стоят теперь не 700-800 долларов, как раньше, а 2000-3000! В начале блога я упоминал о видеокарте GeForce RTX 5060 Ti, но ее производительность — это лишь входной билет в QHD-гейминг, для комфортной игры желательно иметь GeForce RTX 5070, а это уже совсем другая цена и комплект из такой видеокарты и хорошего монитора перевалит в цене за 100000 рублей. Не знаю как вам, а с моими доходами это слишком большая цена за увеличившуюся четкость картинки на экране.

Но даже в случае с GeForce RTX 5070 мы получаем всего 12 ГБ видеопамяти, а этого объема по меркам 2025 года для разрешения QHD хватает уже впритык. Видеопамяти играм нужно все больше и больше и, чтобы не столкнуться через пару лет с просадками FPS и фризами, для такого разрешения стоит выбирать модели с 16 ГБ VRAM. Такой объем видеопамяти доступен у новеньких Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070 от AMD, но пока они слишком дороги, как и GeForce RTX 5070 Ti от Nvidia. Из старых видеокарт для разрешения 1440p неплохо подойдет Radeon RX 7800 XT — они быстро дешевеют после выхода нового поколения видеокарт, но в трассированных играх показывают себя плохо, в еще про DLSS придется забыть.

Какой монитор я выбрал бы сегодня, если старый выйдет из строя?

Но апгрейды бывают не запланированными, и поломка монитора может поставить вас перед острым вопросом — какой же купить в 2025 году? Full HD или QHD? И взвесив все "за" и "против" я решил, что в таком случае снова купил бы Full HD монитор. Но, конечно, это будет не 60-ти герцовая примитивная модель, какая стоит сейчас у меня, а с высокой герцовкой и поддержкой технологий синхронизаций FreeSync или G-Sync. К технологии HDR я равнодушен, изогнутые дисплеи не переношу, а вот технология Flicker Free или подсветка без мерцания обязательна. И с диагональю 27" остается не так уж и много привлекательных моделей, и если бы монитор был нужен мне прямо сейчас, я бы взял LG UltraGear 27GS60F-B.

Или более дешевый, но и более популярный Xiaomi G27i. Стоят такие модели сегодня очень недорого.

Напишите в комментарии — а какой монитор стоит у вас и если это Full HD монитор, собираетесь ли вы менять его на модель с более высоким разрешением? А еще я предложу вам прочитать несколько моих новых блогов: про лучшие видеокарты для геймеров, которые нечасто играют на ПК, тестирование видеокарты GeForce GTX 1660, которая неплохо показала себя в новых играх и проверенных способах сделать ваш ПК тише и холоднее.

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