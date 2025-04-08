Свой первый апгрейд игрового ПК я сделал в 2002 году, а последний — в 2024 году, и за это занимался этим непростым делом не менее семи раз. И это не считая апгрейды, которые я делал друзьям и родственникам, а их было еще больше, чем собственных. Часть из этих апгрейдов были удачные, часть — не очень, а без некоторых вполне можно было обойтись, сэкономив немалые деньги, но в любом случае они давали опыт, заставляя учиться на ошибках. И сегодня я хочу поделиться этим опытом с вами, и надеюсь, что он будет вам полезен. И начну с главного — прироста производительности в играх, ради которого мы и делаем апгрейды.

Прирост производительности должен быть 30% и более

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Если вы решите делать апгрейд ПК, то стоит задуматься — а какой прирост производительности вы получите? И если это менее 30%, то есть вероятность, что вы даже не заметите это в играх без включенного мониторинга. Поэтому имеет смысл спросить себя — "А что я получу от апгрейда?". И представить, что если на старом ПК вы имеете 65 FPS в Cyberpunk 2077, а на новом будет 80 FPS, то стоит ли это затрат в 50000 рублей?

Конечно, иногда апгрейд делается из-за желания попробовать новое "железо", или потому, что старый ПК можно продать за приличную сумму, пока он не обесценился. Но этот вопрос стоит задавать себе всегда. Если бы я мог вернуться в прошлое и подсказать это себе 15 или 20 лет назад, то сэкономил бы приличные суммы, так как частенько делал апгрейды, которые сегодня кажутся бессмысленной тратой денег из-за скромного прироста производительности.

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А еще стоит оценить время, выделяемое вами на игры и подумать — а нужна ли мне GeForce RTX 4070 SUPER, если я не прошел за пару лет ни одной новой игры до конца? Может быть стоит просто убавить настройки графики и продолжать пользоваться старой видеокартой? Я, к примеру, прошел так мало новых игр на GeForce RTX 3060 за три года, что решил не менять ее на новую еще лет пять. А к тому времени большую производительность можно будет получить даже на бюджетной видеокарте.

Имеет смысл вкладываться в долговечные комплектующие

Есть два основных подхода к апгрейду игрового ПК, первый — это покупка нового компьютера целиком, когда старый продается на Авито или отдается родственникам или друзьям. Второй подход — это постепенный апгрейд, когда вы меняете только часть комплектующих по мере их устаревания, например, видеокарту или материнскую плату с процессором. Оба способа имеют свои слабые и сильные стороны, но во-втором случае нам приходится отдавать меньшую сумму за один раз и бюджет на апгрейд оказывается растянутым по времени.

И если вы апгрейдите свой ПК постепенно, то имеет смысл вкладываться в те комплектующие, которые переживут два, три и даже большее количество апгрейдов. Например, хороший корпус ПК может служить годами, если не десятилетиями, и вам нужно менять в нем только вентиляторы, если они затрещат. Хотя есть риск того, что разболтаются гнезда USB и аудио портов на передней панели. Я сейчас пользуюсь купленным на вторичном рынке корпусом Fractal Design Define R4, который появился на рынке еще в 2012 году. И несмотря на то, что у него нет современных фишек в виде кожуха над блоком питания или закаленного стекла сбоку, по шумоизоляции и возможностям охлаждения он превосходит большинство новых бюджетных корпусов.

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Мой ПК сегодня — если у вас много HDD, то стоит искать подобные старые корпуса

Долгое время может проработать и хороший блок питания, особенно если он имеет запас по мощности. Вложившись в такой БП, можно получить тихую работу и низкий нагрев, а все напряжения будут стабильны. Да и то, что подобные модели имеют массу всевозможных защит, позволит вам не беспокоиться о том, что блок питания спалит вам комплектующие, выйдя из строя. Но нужно учитывать, что производители могут подкинуть вам неприятный сюрприз в виде новых разъемов питания видеокарт, таких как 12VHPWR, и новых стандартов ATX.

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И еще одна категория комплектующих, которые могут пережить несколько апгрейдов, это процессорные кулеры. Например, у меня все еще используется в одном из домашних ПК кулер IceHammer IH-4401A из 2008 года, который без проблем встает на стандартное крепление материнских плат AM4. Да и кулеру Zalman CNPS10X Performa в основном ПК уже исполнилось 11 лет, но для него уже пришлось "колхозить" крепление. Но заниматься этим будет не каждый пользователь ПК, многим будет гораздо проще купить новый кулер, сохранив время и нервы.

Еще, конечно же, очень долговечны многие периферийные устройства ПК, а особенно — мониторы. А учитывая то, что от монитора зависит комфорт наших глаз, экономить на нем категорически нельзя. И если вы купите хороший монитор, то он вполне способен пережить несколько апгрейдов, даже если это Full HD модель, ведь это разрешение экрана все еще самое распространенное в геймерских ПК. Конечно, в новых мониторах все время появляются дополнительные фишки, такие как высокая частота развертки, изогнутый экран или G-Sync и FreeSync. Но все это вторично, а самое главное — это качество картинки, которое выдает ваш монитор. Я, к примеру, уже 10 лет сижу на Full HD модели с экраном 27" и не собираюсь менять его, несмотря на всего 60 Гц развертки.

Но за последние годы мониторы с высокой частотой развертки заметно подешевели и сегодня можно купить такую модель располагая весьма скромной суммой, например, Xiaomi Redmi Display X27GQ P27QCA-RX.

А если не гнаться за большой диагональю и разрешением, то можно найти игровой монитор за 9000-11000 рублей, например, Xiaomi Redmi G24 или Machenike MKF23F180.

Не стоит сильно экономить, покупая ПК надолго

Иногда при сборке ПК мы попадаем в жесткие рамки выделенного на него бюджета и начинаем экономить буквально на всем — от качества блока питания до корпуса и системы охлаждения видеокарты. Такая экономия не всегда оправдана и если у вас все-таки есть лишние деньги, то лучше немного переплатить, чем сэкономить сумму, которую хватит сегодня всего лишь на пару хороших обедов. Ведь ПК покупается на несколько лет, и лишняя пара тысяч рублей на таком временном периоде уже не значит ничего, а вот низкое качество отдельных комплектующих будет раздражать вас весь срок службы компьютера в виде повышенного шума и сильного нагрева.

Можно получить и более низкую производительность процессора и видеокарты, ведь высокая температура будет ограничивать частоты, причем в случае со слабой системой питания материнской платы они упадут очень сильно. Да и срок службы ПК может снизиться, например, для бюджетного блока питания, особенно купленного впритык по мощности, отработать пять лет — это очень трудная задача.

Тихая работа ПК труднодостижима и дорога

Подавляющему большинству геймеров хочется, чтобы компьютер работал тихо, но достичь тишины, особенно в мощной и прожорливой современной сборке очень трудно. Ведь если ваш процессор выделяет 150 ватт, а видеокарта — все 300, то отвести такое количество тепла от чипов и из корпуса ПК задача очень сложная. При этом, даже если вы вложитесь в мощные системы охлаждения и отлично продуваемый корпус, все равно в ПК останется самый громкий компонент, который вы будете слышать на фоне остального тихого железа, и он будет раздражать вас. Это может быть шум от помпы СЖО, писк дросселей на видеокарте или легкое шуршание кулера в блоке питания.

Собирая тихую сборку, нужно учесть это и не перегибать палку, вкладывая огромные суммы в малошумные комплектующие. А учитывая то, что большинство видеокарт сегодня имеют функцию Fan Stop, можно легко достичь тихой работы ПК в режиме малой нагрузки. Например, мой ПК в корпусе с шумоизоляцией очень тих в простое — корпусные вентиляторы вращаются на оборотах от 600 до 800 в минуту, но стоит запустить игру и сразу становится заметен шум от видеокарты, ведь вентиляторы на Palit GeForce RTX 3060 Dual стартуют сразу с 1300 оборотов в минуту.

Низкие температуры тоже стоят немало

Еще одна, весьма немалая категория геймеров стремиться добиться низких температур комплектующих, ниже некоей психологической отметки, которая разная у всех нас. Я и сам начинаю переживать, когда температуры переваливают за 70 градусов. Но для современного железа работать при 60-65 градусах часто становится невозможным, так как площади чипов все меньше, а тепловыделение остается высоким. И нужно подумать, а стоит ли вкладываться в мощную систему охлаждения, если процессор, который мы так бережем, прекрасно проработает пять лет как при 65 градусах, так и при 85-ти, а к концу этого срока морально устареет и обесценится.

Компактность обходится дорого

За последние годы у геймеров заметно все больше интереса к компактным сборкам ПК, ведь гораздо удобнее иметь маленький компьютер, занимающий немного места на столе, чем огромный и тяжелый "ящик" ATX. Но за компактность приходится платить — ведь небольшие корпуса и материнские платы mini-ITX стоят дороже даже довольно небольших Micro-ATX, как и компактные блоки питания SFX. И не только рублями, ведь еще будут и проблемы при сборке ПК, так как уместить в маленьком объеме провода и обеспечить эффективный отвод тепла от комплектующих гораздо сложнее, чем в большом корпусе.

И если вам нужно просто сэкономить место на столе, то нужно учитывать, что те несколько квадратных дециметров площади, что вы выиграете с компактным корпусом, обойдутся в весьма приличную сумму, которую можно вложить, например, в видеокарту, получив заметный прирост производительности в играх.

Разгон больше не актуален

Те геймеры, которые покупали ПК в 90-е и нулевые годы, прекрасно помнят, насколько отличным был тогда разгонный потенциал процессоров и видеокарт. Частоту, к примеру, процессора Core 2 Duo можно было без особых проблем поднять на 30-40%, получив огромный прирост в играх. И для этого не нужно было покупать топовую материнскую плату и кулер — вполне хватало моделей среднего уровня. Сегодня, в 2025 году, разгонный потенциал чипов стал настолько маленьким, что пытаться разгонять их можно только из спортивного интереса, заметить прирост от разгона в играх без мониторинга уже не получится. А вот затраты на процессор Intel с разблокированным множителем, материнскую плату с мощной системой питания, продвинутое жидкостное охлаждение и топовый блок питания будут просто огромными. Проще будет сразу купить обычное "железо" более высокого уровня производительности.

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Итоги

На этом все и, надеюсь, этот блог сэкономит вам время, деньги и убережет от бессмысленных апгрейдов. Пишите в комментарии, с какими тезисами из этого блога вы согласны, а с какими — нет? А еще я порекомендую вам прочитать несколько моих новых блогов:

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