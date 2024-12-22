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Даем жесткому диску второй шанс или как можно использовать HDD с повреждёнными секторами

Один из моих жестких дисков Western Digital Red "посыпался" и на его примере я расскажу, что можно сделать с такими HDD.
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В начале декабря я написал блог Самая сложная сборка в моей жизни или как я поставил в свой игровой ПК сразу семь HDD и два SSD, в котором рассказал о нюансах использования жестких дисков для хранения важной информации на ПК. И одним из важнейших условий в таком сценарии эксплуатации жестких дисков является контроль их технического состояния. Это делается через мониторинг параметров S.M.A.R.T., или технологии самодиагностики жесткого диска и, даже если у вас не установлено никакой программы мониторинга, работающий постоянно, например, HWiNFO или HWMonitor, OC Windows сама выдаст предупреждение при критическом состоянии жесткого диска.

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Проблем с жесткими дисками бывает много, от заклинившего шпинделя и до сбоев работы электроники из-за окислившихся контактов платы с гермоблоком, но самая частая проблема — это появление поврежденных секторов или, как их еще называют, бэд-блоков. Они представляют из себя поврежденные участки на магнитной поверхности вращающихся дисков внутри вашего HDD, которые не поддаются чтению и записи. Информация на них оказывается практически безвозвратно утерянной, но, что самое неприятное, заметить их появление можно слишком поздно, и даже новенький жесткий диск может оказаться буквально усыпан "бэдами" спустя месяц работы.

Это происходит из-за того, что поврежденные сектора появляются уже в том случае, когда жесткий диск исчерпал резервную область, которая существует для того, чтобы переназначать нестабильный сектор, заменяя его "запасным". Но бэд-блоки появляются из-за разных причин, например, вы нечаянно толкнули ПК во время работы, магнитные головки ударили по поверхности дисков, или, как их еще называют "блинов", оставили там царапину и жесткий диск после такого может проработать еще годы, и показатель битых секторов в S.M.A.R.T. не будет расти. 

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У меня есть подобный экземпляр объемом 250 ГБ, которому уже 15 лет и глядя на параметры его S.M.A.R.T. многие из читателей выкинули бы его на помойку, однако он продолжает работать и работать, а количество битых секторов не увеличивается. Но бывает и лавинообразное увеличение количества бэд-блоков, например, из-за того, что микрочастица магнитной поверхности HDD отвалилась и попала между "блином" и считывающей головкой, вызвав еще один отрыв, а потом еще и еще, и жесткий диск в таком случае умирает прямо на глазах, и этот процесс называют очень подходящей фразой "HDD посыпался".   

И здесь есть очень важный нюанс, который обязательно нужно учитывать в том случае, если вы используете жесткие диски как архив для хранения важной информации и включаете их не часто. Например, у вас есть NAS, внешний жесткий диск, или, как в моем случае, несколько дисков в основном ПК, которые отключаются специальной платой-"рубильником". Ведь если у вас стоит HDD, как второй накопитель в паре с SSD и на него постоянно копируются файлы, скачиваются торренты, а Windows во время простоя делает автоматическую дефрагментацию, то в этом случае проблемы с жестким диском обнаруживаются очень быстро.

А если вы включаете HDD на несколько минут, чтобы скинуть очередную папку с новыми фотографиями и видео или важными архивами, а затем отключаете, то заметить появление бэд-блоков сможете только тогда, когда новые файлы запишутся на поврежденную поверхность и диск пометит их в параметры S.M.A.R.T. как "Pending Sector" — нестабильные сектора, или уже как "Uncorrectable Sector" — поврежденные.

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Именно поэтому стоит периодически проверять HDD, используемые для долговременного хранения файлов, с помощью утилит, сканирующих всю поверхность диска, и одной из самых популярных из них является Victoria. У этой программы множество возможностей по диагностике HDD, но их лучше оставить для профессионалов, а обычному пользователю ПК достаточно одного режима — сканирования в режиме "Read" с параметром "Ignore". В этом режиме Victoria не сотрет вашу важную информацию, а просто прочитает всю поверхность жесткого диска.

Со своими дисками я провожу эту операцию раз в год, и именно последовательным сканированием HDD занялся после сборки и перенастройки ПК, про которую рассказывал в блоге, упомянутом в начале статьи. Этот процесс, особенно с дисками большого объема, занимает несколько часов, поэтому удобно оставить диск тестироваться ночью, чтобы утром посмотреть результаты. Но не пытайтесь использовать Victoria из-под Windows — результаты при такой проверке наверняка будут недостоверными. Поэтому стоит использовать загрузочную флешку, например, от Sergei Strelec и, хотя там тоже используется Windows (WinPE), она обрезана так, что практически не "дергает" жесткие диски и процессор попытками телеметрии, самообслуживания или дефрагментации.

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Кстати, можно запускать сразу несколько копий утилиты Victoria и тестировать несколько HDD одновременно, но я обычно использую только пару копий. Еще стоит позаботиться об охлаждении HDD, ведь нагрузка на него будет серьезная, возможно даже такая, которую он никогда не получал за время эксплуатации. Особенно это критично для внешних HDD формата 2.5", которые стоят в закрытых корпусах — и их нежелательно тестировать без присмотра или в то время, когда в комнате жарко. 

Итак, я начал тестировать свои HDD по ночам, и это, кстати, позволило оценить, насколько тихо ПК стал работать после установки вентиляторов ID-COOLING AS-140. На 650 об/мин их совсем не слышно, и самым громким компонентом ПК теперь стал вентилятор в блоке питания Chieftronic GPU-750FC. Он работает с моим экономичным железом всего на 700 об\мин даже в тяжелых играх, но шорох шарикоподшипника вентилятора Yate Loon D14BM-12 ночью немного слышно. Тесты утилитой Victoria один за другим показывали оптимистичные результаты, даже у Western Digital Red с пробегом в 46422 часа работы или у Western Digital Caviar Green, купленного еще в 2009 году. Но под конец меня ждал неприятный сюрприз. Еще один Western Digital Red объемом 2 ТБ, купленный в 2016 году и имеющий пробег в 9992 часа, показал наличие 13 сбойных секторов, трех "красных" и 11-ти зеленых.

И это сразу отразилось в параметрах S.M.A.R.T., где теперь параметр Current Pending Sector показывает 13 секторов, и что самое плохое, этот параметр понемногу растет и уже составляет 14 секторов. И теперь мы переходим к самому интересному — что делать в такой ситуации, когда ваш диск начал сыпаться. И так как это у меня уже пятый или шестой проблемный HDD, я думаю, вам будет интересен опыт.


Сразу после появления поврежденных секторов нужно понять, что доверия этому HDD больше нет и использовать его для хранения более-менее важной информации нельзя. И первым делом стоит скопировать с него важные файлы, но стоит быть готовым к тому, что этот процесс может не дойти до конца и жесткий диск выйдет из строя при активной нагрузке на него. Поэтому, если на HDD хранятся важные данные в единственном экземпляре, стоит обратиться к профессионалам по восстановлению данных. И именно такие профессионалы еще и позволят вам вернуть часть денег, так как иногда скупают на Авито диски "доноры", с которых можно взять плату электроники или магнитные головки. Один раз мне удалось продать "посыпавшийся" HDD примерно за 15% от цены такого же нового, и эти деньги я потратил на покупку нового диска

Но сейчас я не собираюсь покупать замену для своего Western Digital Red — ПК и так перегружен накопителями, и я лучше "ужмусь", тщательно отсортировав хранящуюся информацию и наконец-то займусь разбором и перекодировкой огромного количества домашнего видео, снятого смартфонами и "зеркалкой", ведь весят такие ролики слишком много по сравнению с фильмами, закодированными в формате H264 или H265. Да и цены на HDD в 2024 году заметно выросли, например, на Яндекс Маркете за Western Digital Purple (WD22PURZ) и Western Digital Blue (WD20EZBX) объемом 2 ТБ придется отдать около 7500-8000 рублей, и только Seagate Barracuda ST2000DM005 стоит дешевле 7000 рублей.

Итак, что же делать с таким жестким диском дальше, когда вся информация с него скопирована, а продать его как донора запчастей не удается? Его стоит подключить к ПК работать постоянно, полностью отформатировать и отслеживать показания S.M.A.R.T, периодически подвергая полной проверке, но теперь ее можно сделать с помощью прямо из-под Windows в фоне с помощью утилиты HD Tune, так как наша цель - просто прочитать всю поверхность HDD.

Если количество поврежденных или нестабильных секторов перестанет расти, то можно оставить этот HDD в системе в качестве хранилища информации, которую можно в любой момент скачать из интернета. Например, сериалов и фильмов в высоком качестве, дистрибутивов больших игр, которые потом предстоит установить на SSD-накопитель и прочих подобных файлов. Я полностью "перелопатил" содержимое моих жестких дисков и теперь для обычной работы в качестве второго накопителя установил Western Digital Caviar Green на 1 ТБ, а за состоянием Western Digital Red теперь тщательно наблюдаю.

И если оно стабилизируется, то на этот HDD уже можно будет скидывать бэкапы, созданные программой Acronis True Image, а огромный размер свободного пространства позволит делать полную копию системного диска хоть каждый вечер, она у меня весит около 40-50 ГБ, так как игры установлены на отдельном SSD. Потом на такой диск можно будет скидывать и бэкапы важных файлов, но уже не второй, а третьей, дополнительной копией, а для надежности архивировать их с помощью WinRAR, добавив информацию для восстановления. Это позволит восстановить архив, если вдруг снова появится битые сектора в небольшом количестве.

Итоги

Каждый раз после такого случая понимаешь, насколько важен бэкап важных файлов и лучше хранить его не на одном ПК, а дополнительно в облаке или на внешних носителях. А к дискам стоит относится очень бережно, в идеале используя в корпусах с корзинами, гасящими вибрацию и используя обдув вентилятором. Вот в таком режиме и работает у меня сейчас Western Digital Red объемом 2 ТБ и пока показатель нестабильных секторов не растет выше числа 14, что уже обнадеживает. Пишите в комментарии, а вы сталкивались с выходом жестких дисков из строя? И что предпринимали для спасения информации на них? А еще я посоветую вам посмотреть парочку моих последних блогов:

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hdd лайфхак bad-block bad-блок поврежденные сектора
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