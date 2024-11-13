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Игровой ноутбук vs компьютер — подсчитываем, сколько придется переплатить за мобильность в 2024 году

Сравниваем стоимость примерно одинаковых по производительности геймерских ПК и ноутбука и приходим к интересным результатам.
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К ноутбукам, а особенно игровым, у пользователей ПК часто встречается абсолютно полярное мнение — кто-то считает их бесполезной тратой денег, а кто-то наоборот, не представляет себе жизни без мобильного устройства, в котором сосредоточена вся их цифровая жизнь. В первую очередь ноутбуки нужны тем пользователям, которые активно работают, перемещаются по городу и часто ездят в командировки. Например, один мой знакомый юрист, которому я помогаю с решением софтовых и технических проблем с ноутбуками и ПК, вынужден иметь даже не один довольно производительный ноутбук, а сразу два. С полностью продублированной информацией и набором специфических программ, типа Консультант Плюс, базами данных и конечно же, вездесущим Microsoft Office.

Второй ноутбук ему нужен как запасной, чтобы в случае какого-либо сбоя софта или "железа", или даже его потери или кражи, иметь возможность сразу вернуться к работе, ведь для людей таких профессий —  "время - деньги", а иногда очень большие деньги. Смартфон, и даже более крупный и удобный для работы планшет на системе Android даже в 2024 году все еще не могут заменить обычный десктоп для работы. Даже такое, довольно простое занятие, как написание блога, требующее только браузер, Microsoft Word и утилиты для работы с изображениями, для меня на планшете превратилось бы в пытку.

Но если ноутбуки для работы — это вещь, всегда рассматривающаяся как необходимость и оправданность их покупки не вызывает сомнений, то вот игровые вызывают гораздо больше споров. Ведь любой ноутбук — это компромисс, решая который, производителям нужно уместить в компактный корпус не только процессор, материнскую плату, ОЗУ и накопители, но еще батарею, дисплей, акустику и клавиатуру.  И не только уместить, но и отвести тепло от всех компонентов, что становится весьма сложной задачей в последние годы, когда растет вычислительная мощность процессоров и видеокарт, но и энергопотребление тоже.

И особенно трудно решить эту работу в игровом ноутбуке. Ведь если для рабочей машины, выполняющей офисные задачи, вполне хватит процессора уровня Intel Core i3-1125G4, с четырьмя ядрами и восемью потоками, частотой всего в 2000 МГц и встроенной графикой Iris Xe Graphics G4, то для игрового ноутбука нужно куда более мощное и прожорливое "железо". И если вы думаете, что покупка такого устройства — это неоправданная трата средств, то я вас уверяю, стоит вам пожить несколько лет на съемных квартирах, да еще переезжая из города в город в поисках более выгодной работы, как вы забудете про громоздкий стационарный ПК как про страшный сон. И будете готовы серьезно переплатить за игровой ноутбук, чтобы иметь возможность в любой момент положить его в рюкзак и взять с собой весь свой цифровой мир.

Да и иногороднему студенту, живущему на съемной квартире или в общежитии, и изредка приезжающему в свой родной город, становится не нужен игровой компьютер, оставшийся дома у родителей и простаивающий зря, теряя в стоимости почти каждый месяц. И весьма практично будет продать его, и купить игровой ноутбук, который и учиться позволит, и поиграть в любимые игры. И сегодня мы с вами посчитаем, насколько дороже обойдется покупка игрового ноутбука по сравнению с игровым ПК примерно сопоставимой производительности. Не забыв учесть еще и стоимость дисплея, который, хоть и имеет обычно меньшую диагональ, чем монитор стационарного ПК, но входит в стоимость ноутбука, и забывать об этом нельзя. 

Примеры цен возьмем на маркетплейсе Яндекс Маркет, взяв для образца популярный ноутбук Maibenben X725 с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060 и процессором Intel Core i5 12450H семейства Alder Lake. Но самый главный плюс этого ноутбука, помимо весьма демократичный цены которая даже ниже 90000 рублей, крупный дисплей с диагональю 17.3" и матовой IPS-матрицей с частотой обновления 144 Гц. Неплохи и остальные параметры Maibenben X725 — памяти установлено 16 ГБ, объем SSD-накопителя равен 512 ГБ, и не стоит забывать, что мы вместе с ноутбуком получаем еще и адаптеры беспроводной связи, недоступные на бюджетных материнских платах и веб-камеру, стоимость которых так и не думает снижаться после того, как их массово раскупали для дистанционной работы и обучения в период разгула пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и самоизоляции.

Процессор

Процессор Intel Core i5 12450H щеголяет в характеристиках аж восемью ядрами, но, учитывая то, что из них только четыре производительные, а еще четыре — это экономичные "E"-ядра, чудес производительности от него ждать не стоит, тем более, что ядра "зажаты" теплопакетом в 45 ватт. Ближайший конкурент по производительности в мобильном сегменте процессоров — Ryzen 5 5600H, который очень похож по частотной формуле на десктопный Ryzen 5 5500, и имеет такой же объем кэша 3-го уровня в 16 МБ.

Но, как вы понимаете, смысла брать Ryzen 5 5500 в сборку с современной видеокартой нет из-за поддержки только шины PCI Express 3.0, поэтому в этой сборке будет отлично смотреться популярный недорогой шестиядерник Ryzen 5 5600. Он будет немного быстрее Ryzen 5 5600H, но, как альтернативу, можно рассмотреть и процессор Core i5-12400F, все упрется в его цену на момент сборки, а также в наличие материнских плат LGA1700 с неплохой системой питания, ведь в плату с чипсетом Intel H610 и без радиаторов на VRM ставить Core i5-12400F категорически не рекомендуется.

Кулер процессора

Охладить Ryzen 5 5600 не составит проблемы, достаточно кулера, способного отвести хотя бы 100 ватт, например, недорого ID-Cooling SE-903-SD с тремя теплотрубками и вертушкой размером 92 мм. Устанавливать кулеры такого типа очень просто — достаточно накинуть защелку пружины с одной стороны сокета, и закрепить ее с другой, все занимает пять секунд.

Материнская плата

Учитывая довольно скудные возможности настроек материнских плат ноутбуков, нам нем смысле выбирать навороченную плату для процессора Ryzen 5 5600. Главное — чипсет, который должен иметь поддержку шины PCI Express 4.0. Поэтому наш выбор — бюджетная плата Maxsun MS-Terminator B550M на чипсете AMD B550.

Оперативная память

А вот оперативная память может даст неплохой буст процессору Ryzen 5 5600, и оптимальной ее частотой станет 3600 МГц. И если поискать модули ОЗУ с такой частотой, общим объемом 16 ГБ, довольно низкими таймингами и привлекательной ценой, то лучше Patriot Memory Viper Steel (PVS416G360C7K) не найти.

Видеокарта

Обычно видеокарты ноутбуков гораздо слабее десктопных аналогов, несмотря на практически одинаковые названия, и часто имеют меньше видеопамяти, которая к тому же и работает медленнее, как и вычислительных блоков в чипе. Но мобильная GeForce RTX 4060, которая сейчас, кстати, находится на втором месте по популярности в Steam, уступает дискретной GeForce RTX 4060 совсем немного. Ведь ядер CUDA, а также тензорных и RT, у них одинаковое количество, как и объем видеопамяти. Пониже только частоты видеочипа и VRAM, за счет чего мобильная GeForce RTX 4060 в среднем уступает дискретной сестре около 8-9% по результатам в 25 играх в разрешении 1920x1080 пикселей. Хотя в некоторых играх разница очень существенная, например, в Cyberpunk 2077 она максимальна и составляет почти 29%. 

 

С поиском дискретной видеокарты GeForce RTX 4060 никаких проблем нет, тепловыделение у них небольшое и двухвентиляторной модели с парой теплотрубок в радиаторе будет вполне достаточно, смысла переплачивать за более навороченное охлаждение и большое число фаз питания нет никакого. Решать будет только цена и мы возьмем довольно недорогую модель GeForce RTX 4060 Palit Dual.

SSD-накопитель

Для игрового применения вполне хватит бюджетного M.2 SSD, заметить разницу с более шустрой моделью, которая стоит в два раза дороже вы просто не сможете. Поэтому наш выбор — дешевый и качественный SSD ADATA LEGEND 710 с индексом ALEG-710-512GCS и объемом 512 ГБ. Да и признаться, вряд ли в Maibenben X725 стоит более шустрый SSD, чем ADATA LEGEND 710, хотя данных о модели на сайте нет. 

Блок питания

Постоянные читатели моих блогов могут сразу пролистывать этот абзац и переходить к рассмотрению выбранного корпуса, так как здесь будет опять стоять присутствующий в каждой недорогой сборке БП Deepcool серии PF. Ну а для остальных читателей уточню, что это лучшая модель из самых недорогих, которая лишена недостатков устаревших бюджетных моделей, и имеет не только активный PFC, но и сертификацию 80 PLUS. B неплохой набор защит: OPP - от перегрузки, OVP - от подачи повышенного напряжения, SCP - от короткого замыкания и UVP - от подачи пониженного напряжения. Мы возьмем модель мощностью 500 ватт — Deepcool PF500, хотя можно было бы обойтись и 350-ваттником, но с таким запасом мощности блок питания будет холоднее и проживет дольше, да и шуметь будет не так сильно.

Корпус

Начав выбирать на Яндекс Маркете корпус, и выставив границу максимальной цены в 3000 рублей, я сразу увидел корпус Alseye Warrior-B и понял, что дальше искать нет смысла, это великолепная по дизайну и цене модель, с хорошей вместимостью и отличной продуваемостью.

Монитор

Стоимость нашей сборки уже составляет 65100 рублей с картой Пэй, а нам надо еще найти монитор, и это явно будет модель с большей диагональю, чем тот, что стоит в ноутбуке Maibenben X725. И в идеале нам нужна модель с такой же частотой развертки, чтобы этот ПК не уступал ноутбуку ни в чем, и такая модель сразу нашлась. Это Lime T238 Black с диагональю 23.8", матрицей IPS с разрешением 1920x1080 точек и разверткой в 144 Гц. И стоит это чудо даже дешевле 9000 рублей. А если вас смущает фирма-производитель — посмотрите на количество отзывов, похоже, что Lime T238 Black расхватывают как горячие пирожки.

Итоги

Добавляем Lime T238 Black в корзину и у нас получается цена сборки в 74031 рубль с картой Пэй и 78095 рублей без нее. А ноутбук Maibenben X725 стоит, напомню, 88789 рублей. То есть, наш ПК обойдется дешевле почти на 10000 рублей даже с монитором и этой разницы в цене хватит еще и на покупку веб-камеры, простой акустики, беспроводных адаптеров и клавиатуры. И наш ПК будет немного быстрее, но учитывая то, что Maibenben X725 не будет сковывать вас и играть, и работать на нем вы сможете везде, плата за мобильность получается не такая уж и большая.

Пишите в комментарии, а у вас есть ноутбук или вам хватает стационарного компьютера? А еще я порекомендую несколько блогов, которые написал недавно: 

Какую видеокарту купить тем геймерам, которые не готовы отдать 40000 рублей за GeForce RTX 4060

«Как тебе такое, Илон Маск» — собираем мощнейший игровой компьютер за 650000 рублей

Почему я не собираюсь переходить на Windows 11 в 2024 году, хотя она уже самая популярная ОС в Steam

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

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Теги

ноутбук компьютер geforce rtx 4060 ryzen 5 5600 adata legend 710 deepcool pf500 alseye warrior-b lime t238 black maibenben x725 maxsun ms-terminator b550m
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