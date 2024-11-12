Видеокарту GeForce RTX 4060 не ругал только ленивый — уж слишком она похожа на GeForce RTX 4050, которую в последний момент решили переименовать в старшую сестру, чтобы поднять цену и состричь с геймеров довольно приличную сумму. На это указывает все — небольшой объем видеопамяти со всего 128-битной шиной и низкой пропускной способностью. А еще — очень скромное энергопотребление, за счет чего платы GeForce RTX 4060 с небольшим количеством фаз питания, очень напоминают платы старых добрых GeForce GTX 1050 Ti, которые еще можно найти в продаже.

Но в мире, где доля видеокарт компании Nvidia занимает почти 80%, а компания AMD при этом выпускает такие странные продукты, как Radeon RX 7600, и все никак не может догнать конкурента в скорости трассировки лучей, это вполне возможно. А ведь называйся GeForce RTX 4060 — GeForce RTX 4050, GeForce RTX 4060 Ti — GeForce RTX 4050 Ti, а GeForce RTX 4070 — GeForce RTX 4060, линейка видеокарт Nvidia выглядела бы гораздо более логично, но и в этом случае компанию пожурили бы журналисты за одинаковый объем видеопамяти в 12 ГБ у GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 4060.

И в таких реалиях можно уже не обращать внимания на цифры в индексе видеокарты — "50", "60" или "70", тем более, что по утечкам информации, Nvidia и в линейке GeForce RTX 5000 провернет такую же перестановку. За счет чего мы заплатим больше и получим видеокарты с объемом видеопамяти, которого хватает впритык уже сейчас, для существующих игр, а через пару лет будет не хватать уже просто критически. А нужно смотреть только на производительность видеокарты и ее цену — готовы ли отдать за нее свои деньги, чтобы получить в тех играх, в которые вы играете, FPS, который она выдает.

И, похоже, большинство геймеров так и делают, так как GeForce RTX 4060 стремительно набирает долю в статистике видеокарт сервиса Steam — на первом месте все еще сидит GeForce RTX 3060, но на второе стремительно запрыгнула мобильная GeForce RTX 4060, а на третье — дискретная GeForce RTX 4060. И учитывая то, что самым популярным игровым разрешением все еще остается Full HD, то геймеров можно понять. GeForce RTX 4060 выдает 60 FPS и больше практически во всех новых играх, а там, где она не справляется, можно включить DLSS и получить практически бесплатную прибавку в производительности.

Особенно учитывая то, что DLSS в некоторых играх работает так хорошо, что картинка выглядит лучше, чем в "нативе", например, я включал DLSS в Horizon Forbidden West на GeForce RTX 3060, и графика выглядела почти как при задействованном сглаживании. А вот о технологии AMD FSR пока такого сказать нельзя, и это еще один фактор, почему многие выбирают видеокарты от Nvidia. И сегодня большинство экономных геймеров выбирают видеокарты GeForce RTX 4060, даже несмотря на то, что GeForce RTX 3060 все еще лежат на полках магазинов, разрыв в цене у них слишком небольшой, и взять устаревшую видеокарту, пусть и с на треть большим объемом VRAM решится не каждый.

Но вот с ценами для нас, российских геймеров, наступает весьма неприятная ситуация. Из-за роста курсов валют стоимость GeForce RTX 4060 в больших торговых сетях подскочила до 40000 рублей и дешевле можно найти только модели с откровенно слабым охлаждением. Например, Palit GeForce RTX 4060 StormX с радиатором без теплотрубок и всего одним вентилятором, который даже не охлаждает систему питания. Конечно, 115 ватт тепловыделения — это немного, но, судя по обзорам, в играх вас ждет на этой модели отчетливый шум вентилятора при нагреве GPU до 80-82 градусов, а hot spot (самой горячей точки чипа), почти до 95 градусов и даже выше.

На Яндекс Маркете, кстати, пока повышение цен на GeForce RTX 4060 выражено не так заметно, и многие модели можно купить за 35000-38000 рублей, но, что-то мне подсказывает, что это совсем ненадолго. И мы все ближе подходим к ситуации, когда за весьма среднюю по производительности и исполнению видеокарту приходится отдать 40000 рублей, а к концу 2024 года цены обязательно взлетят еще выше из-за повышенного спроса. Конечно, для кого-то это весьма небольшая суммы, но в 2020 году, к примеру, я собрал родственнику средненький игровой ПК целиком всего за 42100 рублей.

Ну а про то, как я отвалил за GeForce RTX 3060 70000 рублей три года назад, знают уже все постоянные читатели моих блогов. Но, три года — это большой срок, и за это время мои игровые пристрастия окончательно сместились в сторону ретро игр и я получаю гораздо больше удовольствия от прохождения в очередной раз Gothic II: Ночь Ворона, The Elder Scrolls III: Morrowind или Disciples II, чем от новых игр, даже самых качественно сделанных. И собирая игровой ПК себе сейчас, я бы крепко призадумался — а нужна ли мне GeForce RTX 4060 за 40000 рублей, или стоит потратить эти деньги на более полезные дела, например, на лечение зубов, цены на которое удвоились за пару лет.

И, думаю, таких игроков немало, особенно в возрасте за 35 лет, и сегодня мы с вами выберем оптимальные видеокарты для них, и новые, из магазина, и те, которые лучше взять на вторичном рынке. Цены будем смотреть на маркетплейсе Яндекс Маркет, но, скорее всего к моменту выхода блога в печать, они уже подрастут. И начнем с самой мощной модели в этой подборке.

Radeon RX 7600

А самая первая видеокарта в нашем списке, это как раз Radeon RX 7600, которую я ругал в самом начале блога. Но цена видеокарты — это не менее важная составляющая ее привлекательности, чем производительность, тепловыделение или поддержка новых функций. И видя Radeon RX 7600 всего за 25619 рублей, ей сразу прощаешь и узкую шину памяти и всего восемь линий PCI Express для подключения. Ведь в играх без трассировки она в среднем на 5 % обходит GeForce RTX 4060 и за двадцать пять с небольшим тысяч рублей это просто идеальный выбор. Даже если мне, приверженцу видеокарт от Nvidia понадобилась бы видеокарта с ценой примерно в 25000 рублей прям сейчас, я взял бы Acer Predator BiFrost RX7600 8G OC без всяких сомнений.

Radeon RX 6600

Но, боюсь, по такой цене Acer Predator BiFrost RX7600 8G OC расхватают за считанные часы и нам придется выбирать из других моделей. Если вас не отпугивают видеокарты от AMD, то я нашел на Яндекс Маркете одну из самых дешевых версий популярных Radeon RX 6600 — Ninja (Sinotex) RX 6600 8G. Стоит она чуть меньше 23000 рублей и ее конкуренты по цене — это GeForce RTX 3050 на 8 ГБ, которые обычно стоят даже дороже и проигрывают ей около 20%. Radeon RX 6600 можно назвать входным билетом в мир современных игр, но при их запуске надо быть готовым к тому, чтобы снижать настройки их графики до средних, если, конечно, вас не пугает апскейлинг от AMD — FSR или FidelityFX Super Resolution. Я, к примеру, не любитель этой технологии и лучше снижу качество теней или других, не самых критичных настроек графики, лишь бы не использовать FSR.

GeForce RTX 3050

Самую дешевую видеокарту GeForce RTX 3050 на 8 ГБ мне удалось найти почти за ту же цену, что предыдущего конкурента от AMD — это Palit GeForce RTX 3050DUAL за 22220 рублей. Брать эту видеокарту по такой цене стоит только в том случае, если у вас острая аллергия на "красные" видеокарты. Но в случае с GeForce RTX 3050 будет выручать технология DLSS, а вот про "лучи Хуанга" можно смело забыть, их и на GeForce RTX 3060 мало в каких играх можно задействовать без серьезного падения FPS ниже 60 кадров в секунду. Эту видеокарту лучше поискать на Авито, там цены на GeForce RTX 3050 гораздо более адекватны, а учитывая то, что на этих моделях если и майнили, то очень недолго, покупать их довольно безопасно, но проверку все равно стоит сделать тщательную.

GeForce RTX 3060

И для тех геймеров, которым нужна видеокарта от Nvidia, лучше подкопить и взять GeForce RTX 3060 в версии с 12 ГБ видеопамяти. При чувствительной разнице в цене она гораздо более привлекательна при покупке на несколько лет, чем GeForce RTX 4060, ведь у нее больше памяти, она гораздо быстрее за счет 192-битной шины, а для подключения используются 16 полноценных линий PCI Express. И вы можете смело ставить эту видеокарту в материнскую плату с чипсетом AMD B450.

И вот на эту картинку лучше не смотреть владельцам видеокарт с 8 ГБ VRAM, а ведь эта игра, Hogwarts Legacy, запущена в разрешении Full HD. И это не единичный случай, вот этот тест от i2HARD, где в Doom Eternal в разрешении 1080p GeForce RTX 3060 обошла даже GeForce RTX 4060 Ti, подпалил немало стульев под обладателями этих видеокарт.

Минус GeForce RTX 3060 в довольно высоком для бюджетного ПК энергопотреблении, от 170 ватт у обычных версий и 180-200 ватт у разогнанных с завода. Но эту проблему легко решить андервольтом, моя GeForce RTX 3060, к примеру, все три года проработала с пониженным до 110-130 ватт энергопотреблении.

GeForce RTX 2060 SUPER

Но я нашел еще одну интересную модель, которая может стать отличной альтернативой для GeForce RTX 3050. Это изредка встречающаяся GeForce RTX 2060 SUPER, которая по производительности не сильно уступает в играх более новой GeForce RTX 3060, если только игра укладывается в 8 ГБ VRAM. Но, конечно, стоит поднапрячься и выделить еще несколько тысяч рублей на GeForce RTX 3060 или Radeon RX 7600. Но, если денег осталось впритык, то и GeForce RTX 2060 SUPER — неплохой вариант.

GeForce GTX 1650

А под конец будет самая дешевая видеокарта в этом списке, которую удалось найти по столь привлекательной цене, что на Авито искать более дешевые экземпляры нет смысла. Это Palit GeForce GTX 1650 GP с памятью GDDR6 всего за 12755 рублей и для нетребовательных игроков это отличный вариант. Эта видеокарта экономична, подойдет в любой старый ПК и позволит поиграть даже в Ведьмак 3: Дикая Охота, не говоря уже о более нетребовательных хитах. Одним словом, идеальная покупка в мультимедийный ПК, на котором иногда играют, или для таких геймеров как я, которые 90% игрового времени проводят в играх, которым хватит и GeForce GTX 950.

Пишите в комментарии, а какую видеокарту купили бы вы, если бы делали апгрейд своего ПК прямо сейчас и бюджет на нее составлял 25000-30000 рублей? И я буду очень рад, если вы прочтете три моих новых блога:

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