Обычно в блогах про оптимальные видеокарты выбирают одну модель победительницу и называют ее лучшим выбором для игр. Но это не совсем корректный подход к выбору видеокарт, ведь у всех из нас разные бюджеты на их покупку, заметно различающийся набор игр и требования к качеству графики и счетчику FPS. Кому-то достаточно стабильных 60 FPS в новых играх на средних настройках графики с отключенной трассировкой лучей, а кому-то нужен FPS, переваливающий за сотню для игры на "ультрах" на высокогерцовом мониторе.

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Поэтому сегодня мы выберем оптимальные видеокарты для игры в разрешении Full HD в трех номинациях: бюджетное решение для экономных геймеров, более дорогая модель-середнячок, обеспечивающая достаточно высокий FPS в новых играх на высоких настройках графики. И топовую видеокарту для игры с трассировкой лучей на мониторе с высокой герцовкой. А то, что многие геймеры до сих пор не хотят тратить большие деньги на видеокарты, можно заметить по статистике игрового сервиса Steam, где на четвертом месте по популярности до сих пор находится видеокарта GeForce GTX 1650, а еще в этом списке можно увидеть GeForce GTX 1060 и даже совсем слабую GeForce GTX 1050 Ti.

GeForce RTX 3060

GeForce RTX 4060

GeForce RTX 4060 Ti

GeForce GTX 1650

GeForce RTX 3060 Ti

GeForce RTX 3070

GeForce RTX 2060

GeForce RTX 4070

GeForce GTX 1060

GeForce RTX 3050

GeForce GTX 1050 Ti

GeForce RTX 3080

GeForce GTX 1660 SUPER

Из этого списка самых популярных видеокарт убраны ноутбучные решения и не стоит искать в нем видеокарты от AMD, самая популярная дискретная модель от этой компании — Radeon RX 6600, находится лишь в третьем десятке и делит место с гораздо более дорогой GeForce RTX 4080. Это сравнение хорошо показывает уровень распространенности видеокарт от AMD в геймерской среде, среди моих знакомых, например, нет ни одного обладателя современной "дискретки" от "красных". Но еще хуже обстоят дела у компании Intel — если их встроенные видеокарты довольно часто встречаются в ПК, особенно офисных, то дискретные Intel Arc даже не попали в статистику Steam. Поэтому, рекомендовать их к покупке, даже несмотря на очень привлекательную цену, мы сегодня не будем, ведь не покупают их не просто так, а из-за серьезных проблем с драйверами, на которые жалуются практически все обзорщики компьютерного "железа". И проблемы с видеокартами от Intel не только в просадках производительности, но еще и в глюках и багах, которые иногда не дают поиграть совсем.

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Поэтому начнем сегодня мы именно с GeForce GTX 1650, модели, которая является практически безальтернативным выбором для обладателей старых ПК с шиной PCI Express 3.0, которые хотят поиграть в новые игры на минимальных настройках графики. И часто такой выбор делается не из-за экономии, а потому, что играть в игры на ПК хочется все меньше и отдавать крупную сумму за видеокарту, которая будет простаивать большую часть времени — очень непрактично. А GeForce GTX 1650 стоит недорого, еще долго будет пригодна для декодирования видео, а если ваш выбор — игры прошлых лет, то этой модели хватит еще очень надолго, так как низкое энергопотребление делает ее весьма живучей и надежной моделью. Эту и все остальные видеокарты из этого списка будем искать на Яндекс Маркете, где можно найти некоторые модели по очень низкой цене.

А вот сопоставимую по цене модель от AMD — Radeon RX 6500 XT советовать в 2024 году сложно, скромный объем видеопамяти, да еще и подключение всего по четырем линиям PCI Express делают эту видеокарту очень нишевым продуктом под определенные игры и только для новых ПК с шиной PCI Express 4.0. На старых ПК с третьей версией шины PCI Express Radeon RX 6500 XT часто заметно уступает GeForce GTX 1650, имеющей заметно более слабый видеочип.

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Если вам нужна производительность немногим более, чем та, что дает GeForce GTX 1650 и объем видеопамяти побольше, лучше приглядеться к GeForce RTX 3050 в версии с 6 ГБ видеопамяти. Цены на них быстро идут вниз и это очень неплохая и экономичная модель, которую можно купить даже в версии с пассивным охлаждением. Смысла же брать ее старшую версию с 8 ГБ видеопамяти в 2024 году мало — ее прилично обходит в играх главная соперница от AMD, про которую мы расскажем ниже. Но, если вы преданный фанат компании Nvidia, то можно решиться и на покупку GeForce RTX 3050 в версии с 8 ГБ видеопамяти, ведь с ней вы получите технологию DLSS 2.0. А вот надеяться поиграть с "лучами" на GeForce RTX 3050 не стоит — производительность видеокарты слишком слаба.

И гораздо практичнее купить Radeon RX 6600, видеокарту, которая всего за 22667 рублей позволит вам пройти все новинки на средних и высоких настройках графики, но с переключателем RTX в положении OFF. За такую цену этой видеокарте можно это простить, и если вы равнодушны к трассированным новинкам, то Radeon RX 6600 станет самой оптимальной покупкой даже в 2024 году. В минусы Radeon RX 6600 можно записать только объем видеопамяти в 8 ГБ, чего становится уже мало в новых играх, но если вам нужен больший объем, то имеет смысл смотреть в сторону GeForce RTX 3060. Ведь все новинки среднего уровня более новых поколений тоже имеют всего 8 ГБ VRAM.

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И именно это сильно подводит такую модель, как Radeon RX 7600, которая продается практически за такую же цену, что и GeForce RTX 4060. Смысла в покупке Radeon RX 7600 по такой цене практически нет, ведь выбирая ее, мы получим более высокое энергопотребление, отсутствие технологий DLSS 3.0 и Frame Generation, и заметно более слабую производительность в трассированных играх. Но, чтобы найти GeForce RTX 4060 по хорошей цене, придется постараться, ведь цены на популярные модели идут вверх вслед за долларом, который стоит уже почти 100 рублей, а это очень влияет на цены комплектующих.

Мне удалось найти GeForce RTX 4060 на Яндекс Маркете всего за 30624 рубля, но не факт, что такие цены будут доступны на момент выхода статьи в печать, иногда они успевают измениться даже за время написания блога. И если вы не можете решиться на покупку видеокарты с 8 ГБ видеопамяти в 2024 году, а решиться на это очень трудно, особенно если вы делаете апгрейд с GeForce GTX 1070, которая имела такой объем семь с половиной(!) лет назад, то присмотритесь к следующей видеокарте в списке. Это ASRock AMD Radeon RX 6750 GRE Challenger OC, модель с 10 ГБ VRAM, которая обгоняет GeForce RTX 4060 во многих нетрассированных играх, а стоит лишь немногим дороже. И не стоит пугаться аббревиатуры GRE в названии, она означает "Golden Rabbit Edition" и не имеет ничего общего с майнингом, а означает то, что видеокарта выпускалась для азиатского рынка.

Еще одна модель, стоящая в районе 35000 рублей, и имеющая большой объем видеопамяти —Radeon RX7600 XT, у которой ее целых 16 ГБ, но, чтобы найти эту модель по столь низкой цене, придется постараться. Низкий спрос на видеокарты AMD делает свое дело и цены идут вниз даже на такие привлекательные модели.

Между тем, мы подобрались к тому рубежу, который отделяет обычный гейминг в разрешении 1920х1080 точек и старыми добрыми 60-ю стабильными FPS, которых хватает большинству игроков, от игры на высокогерцовых мониторах с ультра настройками качества и включенной трассировкой лучей. И за такую роскошь придется основательно доплатить, особенно учитывая то, что вам будет нужна не только более мощная видеокарта и продвинутый монитор, но и производительный процессор, способный выдать высокий FPS. Но особенно сложным делает этот выбор скудный ассортимент моделей видеокарт мощнее, чем GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600 XT.

Ведь выбирая такую видеокарту, вы встречаете GeForce RTX 4060Ti с ценой около 40000 рублей и всего 8-ю гигабайтами видеопамяти, а для такого мощного чипа это очень мало, да и на будущее нет никакого запаса. А еще эта видеокарта имеет всего 128-битную шину видеопамяти с довольно низкой пропускной способностью в 288 Гбайт/с. Даже GeForce RTX 3060 может похвалиться цифрой в 360 Гбайт/с и при нехватке VRAM и активной подгрузке текстур из оперативной памяти это становится критичным параметром для GeForce RTX 4060 Ti. Поэтому, как бы вы не боялись видеокарт от AMD, имея сумму около 40000-45000 рублей, стоит поискать Radeon RX 7700 XT, видеокарту, которая не имеет таких недостатков.

12 ГБ быстрой видеопамяти на 192-битной шине для разрешения 1920х1080 точек хватит еще очень надолго, особенно есть не гнаться за "лучами" и ультра настройками графики. А во многих современных играх с Radeon RX 7700 XT можно замахнуться и на разрешение 2560х1440, которое быстро набирает популярность среди геймеров, судя по статистике Steam. Но, если вы все же не рискнете выбрать видеокарту от AMD, то следующая видеокарта, которая не будет испытывать нехватки видеопамяти, это GeForce RTX 4060 Ti с 16 ГБ VRAM и стоит она немало — почти 50000 рублей.

Но, компания Nvidia не оставила нам выбора и, похоже, в следующем поколении — GeForce RTX 5000, нас опять ждет ограниченный объем видеопамяти, с помощью которого так удобно вытягивать деньги из карманов геймеров. Но это дает шансы компании AMD отвоевать почти потерянный рынок дискретных видеокарт, если, конечно, мы не получим аналоги Radeon RX 6500 XT или Radeon RX 7600, покупать которые очень мало смысла. Ведь Nvidia предлагает сопоставимые по цене модели с более популярным апскейлингом DLSS, а в случае с GeForce RTX 4060, еще и с фреймгенератором.

Итоги

Вот такая, весьма непростая ситуация сложилась на рынке видеокарт среднего уровня осенью 2024 года. Более мощные модели, такие как GeForce RTX 4070 или Radeon RX 7800 XT, рассматривать в этом блоге нет смысла, так как эти видеокарты редко берут для разрешения Full HD, а стоят они уже очень дорого. Но эту ситуацию может еще сильнее обострить рост цен и дефицит на российском рынке комплектующих, ведь мы постепенно подходим к ситуации, когда даже за GeForce RTX 4060 придется отдать почти 40000 рублей.

Напишите в комментарии, а какую видеокарту считаете наиболее оптимальной вы? А еще я порекомендую вам прочитать три моих новых блога: про фильмы для любителей игр серии Fallout и жанра постапокалипсис, о том, какой игровой ПК я собрал бы этой осенью для себя и причинах, заставивших меня отказаться от продажи комплектующих на Авито.



