На нашей конференции часто разворачиваются такие яростные словесные баталии между старожилами форума, что многие фразы из них достойны быть увековечены в виде скриншотов и даже мемов. Вот и на днях один из пользователей так активно стал хвалиться своим iPhone 15 pro max 512Gb, при этом имея довольно средний ПК, на что оппоненты накидали ему своих конфигураций ПК, стоящих гораздо дороже двухсот тысяч рублей.

Я даже не пытался вставить слово в эту битву по-настоящему обеспеченных людей, так как имею весьма скромный ПК, и еще более скромный смартфон на базе Android, которому исполнилось уже шесть лет. Но, как говорится в поговорке, "по-настоящему богат тот – кому хватает, а беден тот – кому всё мало", и мне вполне хватает старенького смартфона, которым я только фотографирую и запускаю самые простые приложения, типа подсчета пройденных шагов или Shazam, а также мессенджеры. Да и то, из-за проблем со зрением предпочитаю большинство задач делать на ПК с большим монитором, который гораздо комфортнее для глаз.

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Хватает мне и весьма средненького ПК на базе процессора Ryzen 5 5600X, видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Dual, 32 ГБ ОЗУ, пары SSD общим объемом 2 ТБ и кучи жестких дисков еще терабайт на тринадцать. Все это добро собрано в корпусе Fractal Design Define R4 и работает очень тихо, корпусные вертушки вращаются всего на 800 об/мин, при этом и процессор, и видеокарта не греются выше 60 градусов в играх из-за андервольтинга. Последние требовательные игры, которые я прошел на нем — Horizon Forbidden West, Remnant II и God of War, и старенькая GeForce RTX 3060 вполне обеспечивает в них 60 стабильных FPS, но вот качество графики приходится снижать, а иногда и включать DLSS, которое неплохо сглаживает некоторые игры, добавляя производительности и при этом убирая "лесенки", которые довольно заметны на 27" мониторе с разрешением 1920х1080 точек.

Одним словом, это весьма комфортабельный игровой компьютер, но у которого есть весьма серьезный недостаток — очень большой вес, который превышает 27 кг и доставать его для чистки от пыли весьма проблематично. Да и габариты весьма приличные, "железо" такого уровня производительности сегодня можно уместить в гораздо более компактный объем и заставить работать еще тише с меньшим количеством вентиляторов, что уменьшит запыление комплектующих. Но в последние пару лет мой ПК как будто сглазили и проблемы сыпятся одна за другой — деградация процессора Ryzen 5 1600, выход из строя жесткого диска объемом 2 ТБ, черные экраны, которые стал вызвать Ryzen 5 5600X на разных платах AM4 как раз после окончания гарантии.

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И вот, как вишенка на торте у меня начались некоторые проблемы с видеокартой Palit GeForce RTX 3060 Dual, но озвучивать публично их я пока не буду, так как мне еще предстоит общение с сервисным центром того магазина, где я ее покупал. И это будет весьма непростая задача, так как покупал я эту видеокарту на пике цен, за 70000 рублей, гарантия у нее еще не кончилась и в зависимости от исхода этой ситуации я или стану обладателем 70000 рублей, или получу отремонтированную видеокарту назад или вообще останусь без видеокарты.

И учитывая все это, и все-таки надеясь на получение весьма приличной суммы, так как видеокарта внешне в идеальном состоянии, передо мной встает вопрос — что делать с этим ПК? Процессор глючит, материнская плата MSI B450-A PRO MAX поддерживает только шину PCI Express третьей версии, а корпус неудобен из-за веса и размеров. И я подумал — если получу 70000 рублей за видеокарту, соберу себе новый игровой ПК, а этот превращу в файл сервер, который можно поставить за шкаф, убрать в него все жесткие диски и чистить от пыли раз в год.

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И к новому ПК у меня будут вот такие требования — он должен быть компактен и тих, энергопотребление комплектующих не должно быть высоким, а производительность в играх иметь немного выше, чем предыдущий. А его цена будет составлять примерно 100000 рублей, так как отдавать за игровой ПК большую сумму мне уже не хочется, так основной поток дофамина дают не новые требовательные игры, а старые добрые хиты начала нулевых годов или нетребовательные новые стратегии. И сегодня я представляю его конфигурацию, которая у меня получилась с ценами из маркетплейса Яндекс Маркет на ваш суд, и, надеюсь, что вы расскажете про слабые места этой сборки в комментариях. И эта сборка будет полезна тем читателям, у которых похожие требования к ПК, и примерно такой же бюджет, который они могут потратить на него.

Процессор

Процессоры от AMD подвели меня уже дважды, и вряд ли это случится в третий раз, поэтому мой выбор в этот ПК — быстрый и недорогой шестиядерник Ryzen 5 7500F. Это хит продаж, так как он на голову выше шестиядерников прошлого поколения, и при этом стоит ненамного дороже. Как альтернативу можно выбрать подешевевший Core i5-12600KF, у которого есть еще и дополнительные маленькие ядра, которые очень пригодятся в будущем, но привычка — великое дело и переходить на новую и полностью незнакомую платформу Intel мне страшновато. Ryzen 5 7500F предпочтительнее еще и из-за более низкого энергопотребления. А в будущем, когда играть надоест почти полностью, взамен Ryzen 5 7500F можно будет поставить подешевевший процессор с встроенной графикой — Ryzen 5 8600G.

Кулер процессора

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Начав искать классические башни с четырьмя теплотрубками и вентилятором диаметром 120 мм, которые легко отведут те 50-70 ватт, что Ryzen 5 7500F потребляет в играх, я поразился тому, насколько на них выросли цены. Большинство моделей приближаются по стоимости уже к 2000 рублей, и мне с трудом удалось отыскать кулер ID-Cooling SE-214-XT Basic всего за 1275 рублей. В характеристиках у него значится возможность рассеять 180 ватт тепла, но я не был бы так оптимистичен, и если не пугаться температур под 90 градусов, Ryzen 5 7500F с этим кулером можно будет еще и разогнать.

Материнская плата

В последнее время мне все чаще встречаются сборки, где материнская плата стоит столько же, сколько и процессор. Но, как ПК-геймеру старой закалки, мне гораздо ближе формула, которая была стандартной многие годы — когда материнская плата стоит примерно в два раза дешевле процессора. Но с платформой AM5 и выбранным для этой сборки процессором достигнуть этого сочетания не получится при всем желании, поэтому мой выбор — плата Asus PRIME B650M-K за 11990 рублей. Я уже чувствую, как некоторые комментаторы тянутся написать про слабую систему питания, но на этом ПК не будет кодироваться видео и самая тяжелая задача, которая будет у процессора — компиляция шейдеров в играх.

Оперативная память

А вот за оперативную память я немного переплачу, взяв модули G.skill Ripjaws S5 (F5-6400J3239G16GX2-RS5K) с частотой 6400 МГц и довольно низкими таймингами — 32-39-39-102. Эту память хвалят за стабильность в разгоне и высокую надежность, а учитывая то, что ей придется проработать в моем ПК очень много лет, небольшая переплата оправдана.

Видеокарта

Вот мы подошли к самому тяжелому выбору в этой сборке — видеокарте. Учитывая то, что я боюсь видеокарты от AMD и не готов отдавать за видеокарту сегодня более 40000 рублей, остается только одна модель и вы уже наверняка догадались, что это GeForce RTX 4060. А именно — ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 Twin Edge OC, довольно компактная и с неплохой системой охлаждения. Да, всего 8 ГБ видеопамяти в 2024 году — это боль, особенно в том случае, если переходить на них придется с 12 ГБ, которые имеет моя GeForce RTX 3060. Но, выбора нет, и, как показывает статистика сервиса Steam, не только у меня, так как GeForce RTX 4060 стремительно набирает долю рынка и скоро станет самой популярной геймерской видеокартой.

SSD-накопитель

В этот ПК у меня уже есть SSD-накопитель — ADATA XPG GAMMIX S11 Pro, но если бы я покупал SSD сегодня, то выбрал бы модель с более массивным радиатором, которую можно вставить в ПК и забыть про нее, например, Netac NV7000 (NT01NV7000-1T0-E4X) объемом 1 ТБ. Ну а что касается скоростей, то в игровом использовании разницы между быстрыми и медленными SSD не заметно и лучше смотреть на выносливость SSD — парметр TBW. И, конечно же, на срок гарантии.

Блок питания

А вот с блоком питания я останусь верным своим принципам и переплачу за "голдовую" модель с хорошей начинкой и избыточной мощностью. Это дает низкий нагрев внутри блока питания, минимальный уровень шума и долгую жизнь даже для не самых лучших конденсаторов. И на этот раз это будет модель Chieftec Core BBS-600S, мощностью 600 ватт, надежный, тихий БП с защитами OPP, OVP, SCP, SIP, UVP. Выглядит он, конечно, довольно дешево — не имеет оплетки на проводах, но это не будет иметь значения, о чем я расскажу ниже.

Корпус

А наличие оплетки на проводах БП, как и прочих изысков дизайна в виде RGB-подсветки не будет иметь значения, поскольку я полностью равнодушен к этому и корпус выберу с глухой боковой стенкой, без стекла. Подсветка мне только мешает ночью и даже диод на кнопке своего нынешнего корпуса я закрываю, положив на него кусочек черного картона. Я долго перебирал корпуса на Яндекс Маркете и больше всех мне приглянулся Powercase Mistral Micro Z2B SI (CMIMZB-F2SI) — компактный, полностью черный, легкий и с неплохим продувом сквозь переднюю панель. Для экономного железа в этом ПК, которое лишь чуть-чуть будет переваливать за 200 ватт энергопотребления в играх, этого малыша хватит с всего тремя тихими вентиляторами.

Итоги

Итак, компьютер полностью укомплектован и получилась стоимость в 98549 рублей с картой Пэй или 105248 рублей без нее — разница очень большая. Но, если у вас нет подобных "закидонов" в плане выбора блока питания, как у меня, то можно сэкономить тысячи три, выбрав в эту сборку бюджетный БП от DeepCool. А еще — более дешевый SSD-накопитель и оперативную память попроще, это даст еще тысячи три экономии. Но стоит поторопиться — цены растут просто на глазах.

Пишите в комментарии, чтобы вы поменяли в этом компьютере, не сильно увеличивая бюджет сборки? А лучше — немного уменьшив цену этого ПК. А еще я порекомендую вам прочитать мои последние блоги:

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